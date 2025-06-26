Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта

На сайте Trump Mobile, где официально продается смартфон, пропали все упоминания о том, что устройство производится в США. Пропала с сайта даже небольшая сноска о том, что смартфон был разработан в Соединенных Штатах. Вместо этого на сайте говорится, что устройство разработано с учетом американских ценностей.

Американский смартфон

Смартфон Трампа передумал быть американским — из описания исчезло гордое «Сделано в США», пишет The Verge.

Когда Trump Organization, основной холдинг Дональда Трампа (Donald Trump), анонсировал запуск сотового оператора Trump Mobile и смартфона T1 Phone 8002, одним из главных пунктов рекламы телефона было то, что устройство будет производиться в США. Эксперты в это не поверили еще в мае 2025 г. и, судя по всему, оказались правы. В последние несколько дней с сайта Trump Mobile исчезли все формулировки, указывающие на то, что смартфон будет производиться непосредственно в Соединенных Штатах.

Вместо этого на сайте говорится, что мобильное устройство разработано с учетом американских ценностей и что за каждым устройством стоят американские руки. На главном баннере написано: «Premium Performance. Proudly American», что означает «Премиальная производительность. Горжусь быть американцем».

В разделе «Ключевые характеристики» первым делом указано: «American-Proud Design», что означает «Дизайн, американской гордости». Однако это не говорит о том, что смартфон производится или был разработан непосредственно в США. Более того, у T1, спустя месяц, изменились характеристики. Если на момент анонса для смартфона указывался 6,78 дюймовый AMOLED-экран, то 26 июня 2025 г. на информационном сайте пишут, что он оснащен дисплеем с диагональю 6,25 дюйма. Также ранее сообщалось, что устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти, сейчас же эта характеристика в принципе отсутствует.

На момент анонса устройства было обещано, что в продажу смартфон поступит в сентябре 2025 г. Уже 26 июня представители Trump Mobile уведомили о том, что устройство станет доступно позже в этом году т.е. не в сентябре месяце.

Хоть журналисты The Verge, в попытке разобраться в ситуации, обратились напрямую в Trump Organization, но там на запрос комментария не ответили. Вероятно, Trump Organization, которая отвечает за запуск смартфона, сменила поставщика. Однако некоторые американские СМИ сомневаются, что устройство вообще существует.

Громкий анонс

В мае 2025 г. холдинг Trump Organization, которым управляют сыновья Дональда Трампа — Эрик Трамп (Eric Trump) и Джон Трамп-младший (John Trump Junior) — объявил о создании новой компании Trump Mobile: она будет предоставлять услуги сотовой связи.

В официальном анонсе говорится, что Trump Mobile предложит американцам тариф под названием The 47 Plan за $47,45 в месяц. За эти деньги пользователи получат доступ к безлимитным звонкам, текстовым сообщениям и мобильному интернету, а также целому ряду дополнительных услуг. Например, телемедицине и круглосуточной технической помощи на дорогах через партнерскую программу Drive America. Также компания обещает бесплатные звонки в более чем 100 стран.

Trump Mobile Cмартфон T1 Phone 8002

В условиях использования тарифа уточняется, что Trump Mobile будет предоставлять услуги связи через виртуального мобильного оператора Liberty Mobile Wireless, который, в свою очередь, использует сеть T-Mobile. Сразу после анонса западные СМИ обратили внимание, что тариф от Trump Mobile почти в два раза дороже, чем у других бюджетных операторов сотовой связи. Та же Liberty Mobile предлагает планы от $17 до $40.

Устройство на операционной системе (ОС) Android 15 оснастят экраном с диагональю 6,8 дюйма, основной камерой на 50 МП и фронтальной — на 16 МП. Смартфон будет обладать 256 ГБ встроенной памяти, возможностью разблокировки по отпечатку пальца, а также ИТ-системой с искусственным интеллектом (ИИ) распознавания лица. Пока анонсирована только одна модель — в золотом корпусе и с американским флагом на задней панели. Цена устройства составляет $499, например, по очень грубым оценкам экспертов из отрасли с Tom's Hardware, полностью американский смартфон должен стоить от $1,5 тыс. и это минимум.

В частности, неизвестно, кто будет партнером компании, который возьмет на себя производство смартфонов. Не упоминаются размеры устройства и процессор, на котором оно будет работать. Также были расхождения по дате старта продаж: если в пресс-релизе указали август 2025 г., на сайте говорилось про сентябрь, теперь уже в 2025 г., но позднее сентября месяца.

Миф или реальность

Редактор Wired Брайан Барретт (Brian Barrett) обратил внимание, что изображения смартфона на сайте Trump Mobile похожи на некачественный рендер. Линзы камеры разнесены слишком далеко, сенсоры отсутствуют, а боковые кнопки видны только на одном из ракурсов.

По информации Bloomberg, T1 будет создан до конца 2025 г. на базе другого устройства, и разработчики пока не успели провести редизайн. Эксперты сходятся во мнении, что за новым устройством может скрываться смартфон Revvl 7 Pro 5G, который в США продается под брендом T-Mobile. Его технические характеристики в целом соответствуют тому, что обещает Trump Mobile. Но есть одна важная деталь — производством Revvl 7 занимается китайская компания Wingtech, которая частично принадлежит государству. То есть обещания семьи Трампа сделать полностью американский смартфон пока выглядят как минимум не соответствующими действительности.