Переобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцам

Wildberries после предостережения ФАС отказался от плана по внедрению обязательного открытия счета в своем банке для новых продавцов. ФАС углядела в этом нарушение законодательства. Нововведение должно было заработать 30 июня 2025 г.

Разворот на 180 градусов

Популярный в России маркетплейс Wildberries решил отменить новое требование для продавцов обязательно открывать счета в своем дочернем «Вайлдберриз банке». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новое требование должно было вступить в силу 30 июня 2025 г., однако Федеральная антимонопольная служба России увидела в этом нарушение действующего в стране закона о конкуренции. В конце июня 2025 г. CNews писал, что ФАС вынесла Wildberries предостережение о последствиях ввода таких ограничений.

В официальном заявлении ФАС говорилось следующее: «В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке. Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 г. без открытия счета в «Вайлдберриз Банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен».

Фото: © inside-studio / Фотобанк Фотодженика Принуждать продавцов к открытию счета в банке Wildberries не станут. Пока что

В ФАС подчеркнули, что попытка Wildberries привязать всех новых продавцов к своему фирменному банку может быть нарушением закона «О защите конкуренции», а именно – ч. 2 ст. 25.7 №135-ФЗ.

Реакция Wildberries

Представители маркетплейса уточнили, что «открытие счета в "Вайлдберриз банке" не будет

обязательным условием регистрации новых продавцов». «При формулировании условий для регистрации новых продавцов Wildberries руководствовалась необходимостью повышения уровня безопасности взаимодействия продавцов и платформы. Открытие счета в "Вайлдберриз банке" при регистрации позволяло бы провести комплексную проверку нового продавца, в том числе на предмет ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма – прим. CNews)», – добавили они.

Отдельно в компании подчеркнули, что пункт в оферте об обязательном открытии счета в «Вайлдберриз банке» был направлен исключительно на новых продавцов на площадке, но при этом «никак не затрагивал уже зарегистрированных партнеров маркетплейса». «Кроме того, открытие банковского счета при регистрации не предполагало взимание платы, а также не накладывало обязательств по дальнейшему использованию этого счета для работы на платформе», – заметили представители Wildberries.

Предостережения нет. Или есть

В день отправки предостережения ФАС в Wildberries заявили, что не получали его. «Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес», – сообщили тогда CNews представители площадки.

Однако, по-видимому, предостережение до адресата все-таки дошло. «Компания изучила предостережение ФАС и обратную связь от продавцов платформы относительно открытия банковских счетов с целью проверки новых продавцов, которые регистрируются на платформе, – отметили сегодня в компании. – По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в "Вайлдберриз банке" для новых партнеров».

Без банка все равно не обойдется

Как рассказали CNews в Wildberries, процесс регистрации нового продавца на Wildberries более не требует открытия банковского счета. «Вместе с тем, с целью повышения уровня безопасности взаимодействия между Wildberries и продавцами платформы при регистрации новых контрагентов останется требование к более тщательной проверке», – сказали представители компании.

По их словам, эта проверка будет проходить «в том числе на стороне "Вайлдберриз банка"». Аргументировали они это тем, что этот банк «располагает ресурсами для более комплексной оценки контрагентов, в том числе на предмет ПОД/ФТ.

«При этом открытие банковских счетов или оказание любых банковских услуг в рамках такой проверки не предполагается», – подытожили представители Wildberries.

И банкир, и продавец

В топ-3 маркетплейсов в России по популярности, известности и числу пользователей в настоящее время входят «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries, и у каждого из них есть свой собственный банк. Важно обратить внимание, что все три сервиса обзавелись банками примерно в одно время, да и схема их приобретения у всех одинаковая. Каждый из них купил уже существовавший на момент совершения сделки банк.

В апреле 2021 г. Ozon купил у «Ашана» «Оней банк» и превратил его в «Ozon банк». В сентябре 2021 г. аналогичную сделку совершил «Яндекс». Он приобрел банк «Акрополь» и переименовал его в «Яндекс банк».

Wildberries сделал то же самое на несколько месяцев раньше. Основательница Wildberries Татьяна Ким стала единоличным владельцем ООО «Банк Стандарт-кредит» в феврале 2021 г., а в августе 2021 г. этот банк стал называться «Вайлдберриз банк».

Направление финтеха и в целом банковская деятельность, по всей видимости, очень интересуют руководство Wildberries. В июне 2025 г. CNews сообщал о старте выпуска пластиковых банковских «Вайлберриз банка» карт на базе отечественной платежной системы. На момент запуска они были доступны исключительно сотрудникам компании, но пользоваться ими можно было как картами любого другого банка, в том числе расплачиваться ими за покупки в офлайновой рознице.