Выход новой версии DeepSeek с рекордной производительностью отложен. Из-за санкций США не хватает чипов Nvidia

Руководство DeepSeek приняло решение перенести релиз своей новой языковой модели R2. Создание модели R2, по некоторым данным, уперлось в доступность ускорителей вычислений Nvidia, которые сложно найти на территории Китая из-за санкций США.

Нехватка чипов

Разработка модели DeepSeek R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia, пишет Wccftech. Всему виной торговая война между США и Китаем. Проблема обострилась после того, как США запретили поставки чипов Nvidia H20, созданных специально для китайского рынка.

В январе 2025 г. китайская DeepSeek представила языковую модель R1, которая демонстрирует результаты на уровне ведущих западных моделей искусственного интеллекта (ИИ), но, вероятно, обошлась дешевле в разработке. Создание следующей модели R2, как сообщается, затруднено из-за нехватки вычислительных ускорителей Nvidia в Китае.

DeepSeek — это нейронная сеть, разработанная одноименной китайской компанией. В отличие от большинства остальных ИТ-решений, представленных на рынке, ее преимущество заключается в том, что пользователям она доступна абсолютно бесплатно практически без ограничений по количеству и тематике запросов. Нейронная сеть пишет тексты, анализирует документы, программирует и делает многое другое, не требуя покупать подписку.

Согласно данным инсайдеров, готовящаяся к выходу модель DeepSeek R2 демонстрирует рекордную производительность — 512 петафлопс вычислительной мощности при работе с форматом FP16. Это стало возможным благодаря использованию кластеров чипов Huawei Ascend 910B и собственной распределенной системы обучения компании. Инфраструктурную поддержку проекта осуществляют китайские технологические компании, включая Tuowei Information и Sugon, предоставляющие жидкостное охлаждение для серверных стоек мощностью до 40 кВт на блок.

По информации The Information, DeepSeek планировала представить модель R2 в конце мая 2025 г., но из-за неудовлетворительной скорости работы, по мнению руководства, ее доработка затянулась. Как отмечает источник, развитие проекта тормозится нехваткой мощных вычислительных ускорителей в Китае. DeepSeek преимущественно использует решения Nvidia, доступ к которым в Китае ограничен из-за санкций США.

Для работы языковой модели R1 в Китае используется облачная инфраструктура, преимущественно основанная на ускорителях Nvidia H20, которые до апреля 2025 г. поставлялись без ограничений. Чипы H20 разрабатывались Nvidia специально для экспорта в Китай, с учетом требований американского законодательства, и имели сниженную производительность. Однако власти США сочли, что эта продукция может быть использована в суперкомпьютерах, что и привело к новым ограничениям.

В финансовом отчете Nvidia указано, что запрет на экспорт H20 приведет к потерям в миллиарды долларов, поскольку эти чипы невозможно перепрофилировать, и их придется списать. Одновременно Nvidia работает над поставками в Китай менее производительных ускорителей, соответствующих требованиям США, предположительно на архитектуре Blackwell с использованием памяти GDDR7.

Инженеры китайской компании DeepSeek несколько месяцев работают над усовершенствованием R2, однако генеральный директор Лян Вэньфэн (Lian Wenfeng) считает, что модель еще не достигла нужного уровня производительности. DeepSeek пока не определила, когда состоится релиз R2. Команда разработчиков продолжает работу над моделью, и ее выпуск состоится только после окончательного одобрения Ляна. Если R2 превзойдет существующие модели с открытым кодом, спрос на нее может перегрузить китайских облачных провайдеров, уже страдающих от недостатка чипов Nvidia.

Санкционный режим США

Американские власти с 2022 г. постепенно ограничивают экспорт передовых чипов в Китай, опасаясь их возможного военного использования. Осенью 2023 г. Вашингтон усилил эти ограничения. С тех пор чип H20 стал самой мощной моделью Nvidia, разрешенной для экспорта в Китай – до того момента, как в апреле 2024 г. США требовали на него лицензию.

В ответ Nvidia приступила к разработке упрощенной версии H20, ориентируясь на новые технические критерии. Это уже не первая попытка компании удержать позицию на одном из ключевых рынков. Китай в 2024 финансовом году принес Nvidia $17 млрд выручки — это 13% от общего дохода.

Спрос на H20 среди китайских гигантов, таких как Tencent, Alibaba и ByteDance, резко возрос на фоне активного развития более дешевых моделей искусственного интеллекта (ИИ), которые создают локальные стартапы, в частности DeepSeek.

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввела новые экспортные ограничения на чипы Nvidia, в частности модель H20 для Китая. Сейчас Nvidia работает над редизайном чипов Blackwell, чтобы сохранить присутствие в регионе без нарушения правил.

Китайский рынок

Китай — ключевой рынок для Nvidia, принесший $17 млрд, или 13% годовой выручки компании за прошлый финансовый год. С января 2025 г. Nvidia получила заказы на H20 на $18 млрд, в основном от китайских технологических гигантов, которые активно развивают ИИ-решения, такие как модели от стартапа DeepSeek. Как писал CNews, потеря этого рынка стала бы серьезным ударом, поэтому Nvidia адаптирует чип, чтобы соответствовать новым правилам США.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркивает важность китайского рынка, который, по его прогнозам, может достичь $50 млрд в ближайшие два–три года т.е. 2027-2028 г. В апреле 2025 г. он посетил Пекин, где встретился с китайскими чиновниками, чтобы обсудить сотрудничество. Хуанг заявил CNBC, что поставки в Китай не только сохранят доходы Nvidia, но и создадут рабочие места в США.

Продажа ИИ-чипов в Китай остается чувствительным вопросом для США, стремящихся ограничить технологический прогресс конкурентов, упоминал CNews, и сохранить лидирующие позиции в сфере ИИ-технологий.