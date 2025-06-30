В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток

Компания «Вансел» (совладелец организации – управляющая компания «Азимут» госкорпорации «Ростех») запустила в серийное производство первый отечественный сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0. Разработка позволяет быстрее и точнее диагностировать у пациентов онкологические заболевания. Сканер микропрепаратов уже успешно применили для более чем 1,5 млн диагнозов, включая онкопатологии.

Медицинское приборостроение

В России начал серийно производиться отечественный цифровой сканер для установления онкодиагнозов с поддержкой врачебных решений на базе технологий с искусственным интеллектом (ИИ), пишет пресс-служба «Ростеха». Разработка позволяет быстрее и точнее диагностировать у пациентов онкологические заболевания.

Компания «Вансел» (совладелец организации – управляющая компания «Азимут» госкорпорации «Ростех») запустила в серийное производство первый отечественный сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0. Отметим, что устройство предназначено для оцифровки гистологических и цитологических микропрепаратов в медицинских лабораториях. Он определяет структуру и количество пораженных клеток, распознавая патологическую ткань вне зависимости от ее размера.

Патоморфологи специализируется на диагностировании рака с помощью гистологического анализа образцов ткани. Их роль велика: гистология 30 июня 2025 г. — самый точный метод диагностики, без качественного исследования образцов опухолей врачу-онкологу будет трудно подобрать подходящее лечение.

ИИ-технологии позволяют найти решение для обеих проблем: оцифровать данные, проанализировать их и сформировать специализированную базу, которая будет доступна большему количеству врачей. В результате это поможет автоматизировать работу специалистов и обеспечить более точную постановку диагнозов.

Со слов члена экспертного совета OneCell Анны Артемьевой, предлагаемая ИТ-система с ИИ позволяет нам в полной мере реализовать телепатологию, в том числе концепцию второго мнения, обеспечить доступ к базе клинических данных и морфологических изображений, реализовать непрерывное профессиональное образование для патологов, оптимизировать маршрутизацию гистологического и цитологического материала с возможностью исключить из этой цепочки пациента, контролировать качество и собирать релевантные статистические данные. В разработке продукта активно принимали участие сами патологи.

Технические возможности цифрового сканера

Со слов разработчиков, сканер OneCell Scan 3.0 превращает весь поток аналоговых стекол в цифровые двойники и внимательно отслеживать их качество. Это может быть, например, тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) узла щитовидной железы или пункция костного мозга (стернальная пункция). Полученный материал наносят на предметные стекла, которые затем могут исследоваться под микроскопом специалистами высшей категории в онкологии. В OneCell Scan 3.0 за это отвечает ИИ-технологии и более того, прибор способен работать в режиме 24/7.

Пресс-служба компании «Вансел» (OneCell) Первый отечественный сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.0

Аппарат OneCell Scan 3.0 может сканировать одновременно 288 стекол с материалом, который был взят у пациентов во время биопсии или операции. Среднее время сканирования составляет две-три минуты. При этом общее увеличение оптической системы прибора составляет 63 крат, что соответствует требованиям современной патоморфологии. После оцифровки изображения сканер автоматически сортирует образцы, и слайд поступает в базу данных на компьютер. Устройство полностью совместимо с государственными цифровыми платформами здравоохранения, отмечают российские разработчики.

«Наш сканер микропрепаратов способен безошибочно распознать раковые клетки, помогая врачам в кратчайшие сроки поставить точный диагноз. Прибор соответствует международным стандартам в области цифровой патоморфологии и по своим характеристикам превышает импортные аналоги. При этом его цена ниже на 10-15%. Это дает возможность его широкого применения в онкологических центрах и медико-диагностических лабораториях. Проект призван вывести Россию в мировые лидеры цифровой онкопатологии и помочь врачам спасать сотни тысяч жизней, используя ИИ-технологии и ИТ», – сказал основатель «Вансел» Александр Нинбург.

Пресс-служба компании «Вансел» (OneCell) После оцифровки изображения сканер OneCell Scan 3.0 автоматически сортирует образцы

Цифровая система OneCell на базе ИИ — это платформа, которая объединяет специалистов патологоанатомических лабораторий. Врачи могут получить удаленный доступ к микропрепарату или ссылку на медицинский случай со всей клинической информацией и изображениями. Система обеспечена технологией семантического поиска, которая фокусируется на контексте и намерении запроса и позволяет находить среди всех случаев нужные по клиническим данным и морфологическим признакам. Платформа помогает грамотно распределять нагрузку среди специалистов, поддерживать их непрерывное профессиональное образование, проводить телемедицинские консультации и консилиумы. Помимо прочего, OneCell позволяет получать второе мнение, благодаря чему специалисты могут ставить более точные диагнозы.

Медицинский стартап

В 2021 г. CNews уже писал о том, предприниматель Александр Нинбург запустил в России технологический стартап OneCell. Компания занимается разработкой одноименного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для диагностики раковых заболеваний.

OneCell — это телемедицинская платформа с ИИ-технологиями и уникальным оборудованием для диагностики в онкопатологии, аналогов которой, по заявлению представителей компании, в России и на 30 июня 2025 г. нет. Важной особенностью проекта стало создание комплексного ИТ-продукта для цифровизации и распознавания в онкопатологии. В проекте приняли участие медики, ученые и ИТ-специалисты из России, Израиля и Норвегии.

12 февраля 2021 г. пилотные проекты с использованием OneCell были запущены в трех лабораториях, в том числе и в крупнейшем федеральном онкологическом центре в России Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Петрова.

По заявлению представителя компании, суммарный объем инвестиций в проект составляет $6 млн. Часть из этих средств получена от серийного венчурного инвестора, который специализируется на технологических ИТ-решениях. Имя инвестора и параметры сделки в OneCell не раскрывают, отмечая что ранее он вкладывал средства в другой проект Александра Нинбурга — ИТ-платформу для автоматизации микро- и малого бизнеса «Атол Sigma» — с последующим успешным выходом из него. Также в проекте собственные средства основателей OneCell, рассказали CNews в компании.

Рост заболеваемости раком в России

В 2025 г. онкологическая заболеваемость в России растет, что связано с увеличением продолжительности жизни, так как рак чаще всего развивается в зрелом и пожилом возрасте, а также с улучшением диагностики, поскольку врачи все чаще выявляют болезнь на ранних стадиях, на которых ранее могли бы ее не заметить, об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения (Минздрав) России Андрей Каприн.

Если в 2004 г. такой диагноз был у 1,9 млн людей, то в 2021 г. уже у 3,9 млн. По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 г. численность онкологических пациентов в России выросла на 4% и достигла 4,16 млн чел. Рост объясняется выявлением новых случаев онкологии в результате проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. На первом этапе врачи выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. В случае выявления заболеваний пациенты направлялись на консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза. Диспансеризация позволяет выявить онкологические заболевания на ранней стадии.

«Онкологическая заболеваемость в России действительно растет — и это признак продвинутости медицинской службы, которая лучше выявляет онкозаболевания», — сказал Каприн. Он отметил, что рост заболеваемости раком связан с несколькими важными факторами. Во-первых, стоит учитывать, что продолжительность жизни населения в России значительно увеличилась за последние десятилетия, а чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения заболеваний, в том числе онкологических, поскольку большинство злокачественных новообразований развивается в зрелом и пожилом возрасте, уточнил Каприн.

Кроме того, расширение программы диспансеризации в 2025 г., повышение доступности обследований и внедрение новых методов диагностики позволили выявлять онкологические заболевания на более ранних стадиях, когда они еще не дают выраженных клинических симптомов, подчеркнул эксперт. Это означает, что врачи все чаще обнаруживают заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными, на более ранних этапах развития, пояснил Каприн.