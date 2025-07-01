Иностраные интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы

Новый законопроект позволит блокировать массово иностранные маркетплейсы. Их будут добавлять в реестр цифровых платформ и «банить» за несоблюдение закона о платформенной экономике, который будет принят в скором будущем. Популярность площадок в России не будет щадящим обстоятельством – заблокировать могут даже востребованные у россиян сервисы.

«Черный список» как угроза

Список заблокированных в России сайтов в очень скором будущем могут пополнить популярные в стране маркетплейсы, пишет Forbes. Это вытекает из финальной версии законопроекта о регулировании посреднических цифровых платформ, который будет распространяться на них в случае внесения их в реестр цифровых платформ.

Если они попадут в этот реестр, им автоматически будет вменена обязанность соблюдения требованиям закона о цифровой экономике который может быть принят в самом скором будущем. Отказ от выполнения этой обязанности грозит санкциям по «закону о приземлении» иностранных платформ, (236-ФЗ о деятельности иностранных лиц в интернете), среди которых есть и внесение сайта в «черный список» Роскомназора, то есть блокировка по всей стране.

О наличии подобных требований в итоговой версии законопроекта сообщили сразу три источника – два приближенные к Правительству России собеседника Forbes и представитель аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Документ есть, осталось подписать

Законопроект о регулировании цифровых платформ это детище российского Минэкономразвития. Над ним ведомство трудилось под непосредственным кураторством Дмитрия Григоренко делает акцент Forbes.

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Действие документа распространяется далеко не только на иностранные маркетплейсы, а в целом на все торговые площадки, работающие в России, включая «Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon. Более того, под его действие будут подпадать и сервисы заказа товаров и услуг, будь то такси, доставка еды и пр.

«Цель законопроекта – защитить права и интересы граждан. Речь не только о покупателях, но и о продавцах, владельцах пунктов выдачи заказов и других участников платформенной экономики», – заявил Дмитрий Григоренко (цитата по Forbes).

К моменту выхода материала документ оставался законопроектом – чтобы вступить в силу, ему потребуется пройти три чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации, а также получить подпись главы государства. Все это еще впереди, а пока что он получил лишь одобрение правкомиссии по законопроектной деятельности – это произошло 30 июня 2025 г., сообщили Forbes источники, приближенные к этой правкомиссии.

На маркетплейс по паспорту

Финальная версия законопроекта вобрала в себя немало пунктов, вызывавших ранее вопросы во время его разработки. Например, если на этапах рассмотрения в него не будут внесены изменения, то после вступления его в силу продавцы будут обязаны авторизовываться на маркетплейсах посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестров,

Помимо этого, документ предписывает создание в страны системы досудебного разрешения споров. У продавцов будет возможность обжаловать решение и действия платформ электронной коммерции в электронной форме, а сами платформы должны будут рассматривать обращения продавцов в течение 15 дней и удовлетворять требование продавца (в случае его обоснованности) в течение 48 часов.

Также законопроект предписывает создание реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП). В этот реестр будут входить только платформы, которые будут в точности соответствовать пока не существующим требованиям по аудиторным показателям. Эти требования будут отдельно определены Правительством России.

Потому что перед законом все равны

Глава департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин объяснил Forbes, почему было решено подвести по действие закона не только российские сервисы электронной коммерции, но также и иностранные. По его словам, это было сделано с целью «создания равных конкурентных условий с российскими платформами, а также единства требований к защите интересов покупателей и продавцов товаров (заказчиков и исполнителей услуг)»

Волошин подчеркнул, что иностранные платформы будут включены в реестр ПЦП при выполнении соответствующих требований. В их число, по его словам, войдет и количество пользователей.

А если они окажутся в этом реестре, они будут обязаны соблюдать требования «закона о приземлении», подчеркнул Волошин. Иными словами, им потребуется организовать в России свой филиал или представительство, а также добавить на свой сайт форму для обращений российских граждан и организаций и пр.