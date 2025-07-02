Microsoft резко взвинтит цены на серверное ПО, работающее вне облаков

Microsoft повышает цены

Корпорация Microsoft объявила о повышении цен на отдельные наименования выпускаемых ей серверных программных продуктов. Ожидается, что процедура займет около двух месяцев: новые расценки будут вступать в силу в несколько этапов в период с июля по август 2025 г. включительно.

Изменения затронут исключительно версии ПО Microsoft, предназначенные для работы в инфраструктуре заказчика (on-premise). Облачные варианты продуктов, в том числе SharePoint Online, Exchange Online и Teams будут предлагаться по прежней цене.

Впрочем, расценки на лицензии на эти и другие продукты из состава пакета Microsoft 365 «гигант из Редмонда» в прошлом уже поднимал, причем неоднократно.

Что и насколько подорожает

Как отмечает Neowin, расходы бизнеса на приобретение лицензий серверного софта Microsoft, по отдельным позициям в итоге увеличатся 10-20%. Так, программные продукты, поставляемые вне рамок пакетных предложений, подорожают на 10%. К таковым относятся, к примеру, SharePoint Server, Exchange Server и Skype for Business Server (on-premise-версия известного мессенджера, избавиться от которой Microsoft пока не решилась).

Microsoft Лицензии на серверные on-premise-версии ПО Microsoft ощутимо подорожают

Корпоративные лицензии клиентского доступа Microsoft – Core Client Access License (CAL) Suite и Enterprise CAL Suite вырастут в цене еще более существенно – на 15% и 20% соответственно. CAL дает ее обладателю право осуществлять доступ к серверному ПО по сети.

В рамках Core CAL Suite Microsoft предлагает доступ сразу к нескольким серверным продуктам, таких как операционная система Windows Server, почтовый сервер Exchange Server, веб-платформа для совместной работы SharePoint Server, служба управления ИТ-инфраструктурой System Center Configuration Manager (SSCM).

Enterprise CAL Suite дает право доступа ко всему ПО из Core CAL Suite, а также позволяет использовать расширенную функциональность отдельных его компонентов, которая востребована представителями крупного бизнеса. Например, Exchange Server предлагает дополнительные возможности архивации почты (in-place-архивация).

Плати больше или уходи в облако

В Microsoft необходимость в повышении цен объясняют «постоянной работой над обновлениями и обслуживанием существующих on-premise-продуктов».

Как отмечает Neowin, данная мера также может быть обусловлена не самыми выдающимися показателями продаж Microsoft на этом направлении. Согласно финансовому отчету за II квартал 2025 финансового года, опубликованного корпорацией в конце января 2025 г., выручка от on-premise-софта в этом периоде уменьшилась на 3%. В то же время совокупные продажи компании выросли на 12,3% год к году.

Повышение цен, вероятно, позволит Microsoft либо повысить выручку on-premise-направления, либо подтолкнет часть клиентов к переходу на облачные аналоги, что, наверняка, компанию совершенно не огорчит.

В апреле 2025 г. CNews писал, что в рамках очередного раунда антимонопольного разбирательства Amazon и Google в унисон заявили: для старых клиентов Microsoft, построивших системы на базе Windows Server и SQL Server, экономически целесообразной в большинстве случаев является исключительно миграция в облако Azure, чем эти компании – крупные поставщики облачных услуг, естественно, недовольны. Подобная ситуация сложилась благодаря гениальному и, возможно, не вполне законному изменению в политике лицензирования ПО Microsoft, которое позволило корпорации оставить конкурентов не у дел.