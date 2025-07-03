Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка

Предправления Сбербанка не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным — ни для граждан, ни для банков, ни для бизнеса. В других странах эксперименты с цифровыми национальными валютами пока не оправдали себя, а в России все финансовые операции и так уже цифровизованы, считает глава финансовой организации.

Мнение председателя правления Сбербанка

Глава Сбербанка усомнился в преимуществах цифрового рубля, пишет ТАСС. В других странах эксперименты с цифровыми национальными валютами пока не оправдали себя.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным рублем – ни для граждан, ни для банков, ни для бизнеса, заявил он журналистам в кулуарах Финконгресса Банка России.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты наравне с наличными и безналичными средствами, обладая равной стоимостью. Операции с цифровыми рублями будут осуществляться через ИТ-платформу Банка России, где граждане смогут открывать кошельки через банки и использовать их с помощью привычных мобильных приложений.

«Я не понимаю, зачем мне как физическому лицу нужен такой вариант, как банку – тоже. И предприятиям – зачем это нужно, я тоже пока не очень хорошо понимаю», – отметил Герман Греф. Он добавил, что в июле 2025 г. цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые национальные валюты, они «не полетели». Нет ни одной страны с развитой финансовой и транзакционной системой, которой является и Россия, где бы цифровая валюта в итоге стала быть хоть сколь-нибудь заметной, не говоря уже про ее доминирующую роль, отметил он.

Глава Сбербанка Герман Греф сомневается в том, что цифровой рубль приведет к значительным изменениям в экономике страны. Он подчеркнул, что финансовая система России уже давно перешла на цифровые технологии, а функции цифрового рубля успешно выполняются безналичными расчетами. По его мнению, отечественные банки обладают высоким уровнем технологичности, и он не считает нужным внедрять новый продукт, который нельзя реализовать с помощью обычного безналичного рубля.

Герман Греф допускает использование цифрового рубля в трансграничных расчетах, но подчеркивает, что для этого требуется участие второй стороны. «Это будущее для цифрового рубля возможно, я вижу его там. Внутри страны пока не вижу», — отметил он.

Работа над цифрой

13 октября 2020 г. представители Центрального Банка (Центробанк) России анонсировали создание цифрового рубля, который должен стать третьим платежным средством в России. Такая валюта может эмитироваться с помощью цифровых технологий. Но в отличие от криптовалют цифровая валюта Центробанка — это равноценная форма национальной валюты.

Цифровой рубль разрабатывается как дополнительный инструмент для платежей и переводов, не зависящий от банковских комиссий и лимитов, пояснял представитель Центробанк России. Сбережения в цифровых рублях невозможны — проценты по ним начисляться не будут, также не предусмотрено начисление кешбэка. Использование цифровых рублей будет полностью добровольным.

Как писал CNews, пилотный проект цифрового рубля начался 15 августа 2023 г. В нем участвуют 15 банков, включая Сбербанк, 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний, среди которых автомобильные заправочные станции (АЗС), страховые компании, благотворительные организации и операторы связи. По данным отчета Центробанка на конец мая, участники ИТ-платформы совершили более 63 тыс. переводов, почти 13 тыс. платежей за товары и услуги, а также исполнили свыше 17 тыс. смарт-контрактов. Всего на ИТ-платформе открыто около 2,5 тыс. кошельков для физических и юридических лиц.

Внедрение и перспективы

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов видит перспективы цифрового рубля и его новые возможности. Он отметил журналистам «Известий», что граждане, например, смогут отслеживать расходы детей. Для предприятий, особенно в сфере государственного заказа, цифровой рубль станет полезным финансовым инструментом для контроля целевого расходования государственных средств, подчеркнул Листов.

Первый этап массового внедрения цифрового рубля намечен на 1 сентября 2026 г. С этого дня крупнейшие банки обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровой национальной валютой. Одновременно торговые компании с годовой выручкой от 120 млн руб. должны адаптировать свою ИТ-инфраструктуру для работы с цифровыми рублями и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг.

Руководство Центробанка считает, что ИТ-платформа цифрового рубля в будущем может стать не только централизованной ИТ-системой для платежей и переводов, но и базой для инноваций в различных отраслях экономики. Банк России ожидает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, в течение пяти–семи лет.

В отчете регулятора отмечается, что цифровой рубль — это стратегический проект, способный трансформировать экономику России, повысить ее устойчивость к внешним шокам. Успешное внедрение возможно только при совместной работе Центробанка России с государством, бизнесом и обществом.