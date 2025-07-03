Крупнейший в мире производитель iPhone срочно вернул сотни крутых специалистов из Индии на родину в Китай

Пора домой

Тайваньская компания Foxconn Technology Group попросила несколько сотен китайских работников своих индийских фабрик, ориентированных на выпуск смартфонов Apple iPhone, вернуться на родину.

Как отмечает агентство Bloomberg, это удар по планам одного из главных партнеров Foxconn – корпорации Apple, которая затеяла расширение производственных мощностей в Южной Азии. Купертиновцы по крайней мере с весны 2025 г. в особо срочном порядке строят в Индии новое предприятие, рассчитанное на производство десятков миллионов смартфонов в год.

Мероприятия по вывозу представляющих Китай сотрудников с заводов в Индии, по информации агентства, Foxconn начала около двух месяцев назад. К настоящему моменту свыше 300 высококвалифицированных китайских работников – инженеров и прочих специалистов технического профиля, покинули страну. Большую часть оставшихся составляет вспомогательный персонал из Тайваня.

Пока остается неизвестным, с чем конкретно связано выдворение ценных кадров Foxconn с территории Индии. Однако по сообщению Bloomberg News, в недалеком прошлом центральные власти КНР неофициально обратились к регуляторам и местным органам власти с призывом ограничить передачу технологий и экспорт оборудования в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Этот шаг, вероятно, можно рассматривать как попытку помешать китайскому бизнесу переносить производственные мощности за границу.

Foxconn – крупнейший в мире производитель электроники (электронных компонентов и готовых изделий), в основном непосредственный исполнитель по контрактам с другими компаниями. Компания известна как производитель электроники Apple, включая iPhone и iPad.

Неожиданные трудности с оборудованием

Foxconn обратилась к поставщикам отдельных видов используемого на индийских предприятиях оборудования за помощью в изменении их языковых настроек, чтобы потери в рабочей силе можно было восполнить за счет местного населения. В интерфейсе большинства образцов оборудования, эксплуатируемого на этих заводах, задействован китайский язык, и в сложившихся обстоятельствах необходимо обеспечить его перевод хотя бы английский.

Источник Bloomberg в Foxconn утверждает, что работа в этом направлении уже ведется и соответствующее оборудование будет адаптировано к новым условиям в ближайшие несколько месяцев. Компания также завозит новый персонал из Тайваня и Вьетнама на замену покинувшим страну китайцам.

Плохие новости для Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в прошлом давал высокую оценку уровню навыков и экспертизы работников сборочных линий, приехавших из Китая. По его словам, выбор в пользу выходцев из этой страны делается не только из-за более низких зарплатных ожиданий в сравнении с их конкурентами на глобальном рынке труда.

Потери персонала в таких количествах не отразятся на качестве продукции, выпускаемой в Индии, однако, вероятно, негативно скажется на общей эффективности работы сборочных линий, в частности, поскольку отправленные домой играли важную роль в обучении новых сотрудников, считает один из источников Bloomberg.

Это довольно неприятный момент для Apple с учетом того, что компания планировала оперативно увеличить объемы выпуска продукции за счет мощностей производственных партнеров, расположенных в Индии, в частности, нового iPhone 17, поступление на рынок которого ожидается уже в сентябре 2025 г.

Внешнеполитический фактор

Apple планировала обеспечить выпуск большей части iPhone для рынка США на территории Индии уже к 2026 г. Так компания рассчитывала диверсифицировать цепочки поставок и снизить риски на фоне проблем в торговых отношениях между США и КНР в частности и напряженной геополитической обстановкой в целом.

Планы Тима Кука подверглись публичной критике со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump), по мнению которого смартфоны Apple для американцев должны выпускаться на территории США. Однако высокая стоимость труда на американском рынке, по мнению ряда экспертов, не позволила бы Apple поддерживать конкурентоспособность предприятий по сборке смартфонов, расположенных на территории США.

Подвижки со стороны Apple в отношении диверсификации цепочек поставок начались еще в первый срок Трампа. Именно тогда калифорнийская компания начала постепенно переносить производство отдельных видов продукции в Индию и Вьетнам. В настоящее время процесс подстегивает факт наличия пошлин на товары, импортируемые из Китая, введенные администрацией президента США, на которые Поднебесная ответила ограничением экспорта редкоземельных металлов, таких как скандий, диспрозий и гадолиний, имеющих применение в электронике.

3 июля 2025 г. США и КНР договорились о взаимных уступках в вопросах международной торговли. Так, по сообщению Reuters, Пекин отменил ограничения на вывоз редкоземов в США, а Вашингтон вновь разрешил экспорт в Китай этана и ПО для проектирования интегральных микросхем, который был ограничен в конце мая 2025 г.