МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отказались от части частот для 4G: Мешает цифровое ТВ

«Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» отказались от частот в диапазоне 700 МГц, которые в 2012 г. были выделены им для создания сетей LTE. Эти частоты не удалось использовать, так как приоритет был отдан телевещателям. Впрочем, в Минцифры надеются провести исследовательские работы по возможному использованию данного диапазона для сетей LTE.

Выделение частот в диапазоне 700 МГц для исследования совместимости сетей LTE и телевидения

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении полос частот 703-733 МГц и 758-788 МГц для проведения опытно-экспериментальных работ. Это следует из сообщения Минцифры.

Целью работ является определение условий обеспечения электромагнитной совместимости ТВ-передатчиков, базовых станций LTE (четвертого поколения сотовой связи, 4G) и других средств.

По результатам исследования должно быть определено, в каких случаях телекоммуникационное оборудование не будет создавать помехи телевидению. «В настоящее время диапазон 700 МГц недоступен для операторов связи, в нем работают, в основном, передатчики цифрового телевидения, - сообщили в Минцифры. - Решение позволит более эффективно использовать радиочастотный спектр».

© hin255 / Фотобанк Фотодженика «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» отказались от части частот, которые им выделили для сетей 4G. Их не удалось использовать, так как приоритет был отдан телевещателям

Согласно материалам к заседанию ГКРЧ, имеющимся в распоряжении CNews, указанные частоты должны быть быть выделены консорциуму «Новые Цифровые Решения» (НЦР) на территории отдельных субъектов федерации для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью уточнения условий обесценения электромагнитной совместимости РЭС (радиоэлектронные средства) стандарта LTE с РЭС цифрового телевизионного вещания без изменений действующего плана телевизионного вещания, а также со средствами других радиослужб. Консорциум НЦР создан четырьмя основными телекоммуникационными операторами: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым операторам «Т2 Мобайл», торговая марка Т2).

Доклад на данную тему на заседании ГКРЧ сделала Национальная радиоассоцаиция. НЦР до конца 2025 г. должен представить в Минцифры согласованный с госпредприятиему РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть», занимается эфирным телерадиовещанием) план-график проведения указанных исследовательских работ и перечень субъектов федерации, на территории которых планируется развертывание опытно-экспериментальных сетей мобильной связи LTE.

Отказ «Билайна», МТС, «Мегафона» и Т2 от частот в диапазоне 700 МГц

При этом четыре телекоммуникационных оператора «Вымпелком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком», которые в 2012 г. поучили данные частоты для создания сетей LTE, отказались от них. Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Один из них уточнил, что разрешение на использование сотовыми операторами указанных радиочастот продлевалось ежегодно, последний раз - до 30 июня 2025 г. После этой даты операторы решили не продлевать разрешения.

«Операторы, скорее всего, просто избавились от полосы, которую нельзя было использовать, но приходилось оплачивать, теперь уже по завышенным ставкам платы за спектр, - говорит другой собеседник CNews. - К тому же с теми нереалистичными обременениями, которые на нее навешивали в части покрытия региональных дорог, она и бесплатно бы была убыточной. Полоса в том виде, котором ее навязывает государство бизнесу просто «токсична». А если актив вместо генерации прибыли, ведет к расходам от него надо избавляться».

Минцифры, РТРС и «Вымпелком» к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данной теме. МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались.

Проблемы с диапазоном 700 МГц

Базовое решение о распределение LTE-частот в России было принято ГКРЧ в 2011 г. Тогда было решено выделить под LTE четыре комплекта частот в диапазонах 700 МГц (694-790 МГц), 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц. В 2012 г. победителями данного конкурса стали «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком».

Однако с частотами в диапазоне 700 МГц сразу возникли проблемы: Сотовым операторам было поручено провести работу по определению условий обеспечения покрытия населенных пунктов с численностью населения 500 и более человек, а также региональных автомобильных трасс. Также выделенные полосы частот 720-750 МГц / 761-791 МГц не соответствуют требованиям спецификаций 3GPP и требуют корректировки с учетом характеристик реального оборудования, говорится в материалах ГКРЧ.

Кроме того, существующие частотно-террриториальные планы телевизионного вещания предполагают использование полосы радиочастот 694-790 МГц. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина, использование частот, выделенных для телевещания, возможно только с разрешения телевещателей. В связи с этим сотовым операторы так и не смогли использовать радиочастоты в диапазоне 694-790 МГц, хотя они платят за них.

Для уточнения размера защитных зон на размещение РЭС стандарта LTE от границ зоны телевизионного вещания, а также проведения исследований по оценке электромагнитной совместимости абонентских приемных устройств цифрового телевещания и РЭС стандарта LTE необходимо проведение соответствующих исследований. В связи с этим НЦР и были выделены данные частоты.

Рассматриваемый диапазон 694-790 МГц - часть диапазона 490-862 МГц, используемого в России для эфирного телевещания. Ожидалось, что с переходом на цифровое вещание и отключением аналогового вещания частоты в диапазоне 694-790 МГц удастся освободиться от ТВ-передатчиков. Создание двух мультиплексов цифрового телевидения, предусмотренных Федеральной целевой программой развития телерадиовещания, завершилось в 2019 г. Тогда же было прекращено аналоговое вещание федеральных каналов.

Однако третий мультиплекс цифрового телевидения, в который должны были войти региональные каналы, не был запущен. В результате региональные телеканал продолжают вещать в аналоговом формате, используя, в том числе, диапазон 694-790 МГц. Стратегия развитие телекоммуникационной отрасли до 2035 г., принятая Правительством в 2023 г., предусматривала перевод ТВ-передатчиков из диапазона в 694-790 МГц в диапазон 490-694 МГц.

Стоимость решения проблемы

В конце 2023 г. ГКРЧ должна была рассмотреть вопрос о создании в приграничных зонах - Калмыкии, Дагестане и Астраханской области - пилотных зон по данному вопросу. Результат рассмотрения вопроса не известен.

В 2025 г. министр цифрового развития Вологодской области Алексей Махмудов рассказывал газете «Ведомости». что телевещатели хотят ежегодно в течение 10 лет получать от сотовых операторов компенсацию в размере 15 млрд руб. за отказ от частот в диапазоне 694-790 МГц. То есть общий размер компенсации составит 150 млрд руб. В то же время в 2019 г. «Союз LTE» (объединял «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком») оценивал соответствующие затраты в значительно меньшую сумму - 1,5 млрд руб.

Министр цифрового развития Максут Шадаев признавал, что запросы телевещателей очень велики, поэтому в ближайшее время сотовые операторы не смогут воспользоваться диапазоном 694-790 МГц. По мнению министра, скорее сотовым операторам станет доступен «золотой диапазон» для 5G (пятое поколение сотовой связи) - 3,4-3,8 ГГц, хотя против его использования выступают силовые ведомства.