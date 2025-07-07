Минобороны требует гигантскую сумму от крупного производителя электроники с многолетней историей

Основанное в 1992 г. АО «Электроавтоматика» стало ответчиком по иску Минобороны. Военные требуют с него свыше 1 млрд руб. Причины не раскрываются. АО «Электроавтоматика» – крупный поставщик различной техники по госконтрактам с надежно засекреченной финансовой информацией.

В суд за деньгами

Российское Минобороны приняло решение взыскать с АО «Электроавтоматика» свыше 1 млрд руб. С этой целью ведомство подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы, пишет ТАСС.

К моменту выхода материала о причинах финансовых претензий Минобороны к одному из старейших предприятий России известно не было. Зато известна точная сумма, которую министерство намерено получить, воспользовавшись отечественной судебной системой. Она составляет свыше 1,126 млрд руб.

«В суд подано исковое заявление истца в лице Министерства обороны России к ответчику в лице АО "Электроавтоматика". Сумма исковых требований составляет 1 млрд 126 млн 609 тыс. 687 руб.», – приводит агентство заявление представителей столичного Арбитражного суда.

Засекреченный подрядчик

АО «Электроавтоматика» основано в 1992 г. в Ставрополе и с марта 2014 г. имеет уставный капитал 3,375 млн руб. Генеральный директор – Виктор Сидоров, занимает эту должность с апреля 2019 г.

Фото: Федеральная служба государственной статистики Минобороны намерено стребовать с подрядчиков десятки миллиардов рублей

Основной вид деятельности компании – «производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры» (код ОКВЭД – 27.12). также она занимается «производством изделий из проволоки и пружин» (25.93.1), «производством крепежных изделий» (25.94), «производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта» (27.11.1), «монтажом промышленных машин и оборудования» (33.20) и «торговлей оптовой неспециализированной» (46.90). В общей сложности у компании 16 видов деятельности.

По данным сервиса «Контур.Фокус», информация об акционерах АО «Электроавтоматика» скрыта с 2015 г. То же касается и финансовых результатов организации – в последний раз они публиковались в начале 2017 г. и содержали информацию за 2016 г. За этот период компания получила выручку 5,5 млрд руб. (-28% год к году) и чистую прибыль в размере 1,1 млрд руб.

По информации ТАСС, АО «Электроавтоматика» активно участвует в госконтрактах, объявляемых Минобороны и другими российскими силовыми структурами. Эти тендеры касаются поставок «автоматизированных зарядных устройств, передвижных зарядных баз, специализированных аппаратных связи, командно-штабных машин, специальных аппаратных и других изделий», отмечает агентство.

Зачем один иск, когда можно много исков

В 2025 г. российское Минобороны приступило к активным действиям в плане принудительного получения денег от различных компаний, особенно из сферы техники или ИТ, посредством судебных тяжб. Однако случай с АО «Электроавтоматика» – едва ли не рекордный по размеру претензий.

В конце апреля 2025 г. CNews писал о стремлении ведомства получить АО «НПО "Импульс"» свыше 13 млн руб., и тоже через столичный Арбитраж. Данная компания занимается, в числе прочего, производством электроники, но также выпускает и боеприпасы.

Спустя всего несколько дней стало известно о планах Минобороны отсудить у «Концерна Автоматика» 90 млн. руб. Кроме своих разработок компания известна тем, что создавала на субсидии Минпромторга отечественные антенные системы связи, которые оказались почти полностью китайскими.

К середине весны 2025 г. коллекция исков Минобороны к своим подрядчикам перевалила за 20 шт. К тому моменту общая сумма исковых требований превышала 31,1 млрд руб., – новый иск к АО «Электроавтоматика» моментально увеличил ее почти в полтора раза.

13 из этой массы в сумму потянули на 13,6 млрд руб. – все они были предъявлены к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). Семь исков направлено к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», сумма требований превышает 10,9 млрд руб. 5,3 млрд руб. по двум искам Минобороны требует от АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» а 1,3 млрд руб. – от АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). К этой организации ведомство направило три иска.