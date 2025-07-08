Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки

В России готовится запрет на автоматическое списание сайтами платы за подписки. Многие россияне жаловались на них – приходилось вручную контролировать подписки на каждом сайте, где нужно оставлять банковские реквизиты.

Подписки под запретом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону «О защите прав потребителей». Нововведения интегрируют в этот закон запрет на автоматические списания с банковских карт при оплате онлайн-подписок, если пользователь не дает на это свое согласие, пишут «Известия».

По информации издания, если поправки будут одобрены на всех уровнях, то у россиян появится возможность установить запрет на использование их банковских реквизитов, если они были удалены из их личного кабинета. CNews писал, что подобными списаниями несколько лет назад промышлял Wildberries – один из самых популярных российских маркетплейсов. Он проводил списания с карт, которые ранее были привязаны к профилю, но позже удалены. Делал он это в случае, если на имевшихся в личном кабинете картах было недостаточно средств для оплаты покупки. При этом владельцев карт о списаниях никто не предупреждал.

Сбербанк Для дополнительной защиты можно привязывать к сервисам карты с околонулевым балансом -

«Изменения устанавливают четкий правовой механизм защиты от несанкционированных списаний, – сказал изданию адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. – Это особенно актуально в контексте развития цифровых платформ и подписочных сервисов, где случаи продолжения списаний, даже после того, как пользователь удалил карту из системы, стали очень частыми и весьма раздражающими».

И чтобы больше никаких схем!

Возможность установки запрета на использование банковских реквизитов – это лишь часть изменений, которые прописаны в документе. Его авторы также хотят обязать сайты полностью отказаться от намеренно запутанных процедур отказа от подписок.

Как сообщил изданию старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко, сложные схемы отписок исчезнут как таковые, поскольку «процедура расторжения договора и прекращения списания периодических платежей будет четко урегулирована законом».

Это еще одна проблема, с которой часто сталкиваются россияне. Например, оформив единоразовую покупку на каком-либо сайте, даже крупном и очень известном, они могут потратить уйму времени в поисках кнопки отключения автопродления подписки. Сотрудник редакции CNews столкнулся с этим в 2025 г., оформив подписку на один из крупнейших новостных ресурсов России.

Ждать годами

Важно подчеркнуть, что государство пока не торопится с рассмотрением этого законопроекта, особенно на фоне молниеносного принятия других документов. Он был внесен на рассмотрение в Госдуму еще летом 2023 г., то есть два года назад, после чего был отправлен на доработку и лишь спустя более года, в сентябре 2024 г., прошел первое чтение.

При этом власти понимают, что автоматические нежелательные списания за подписки раздражают россиян. Комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял: «Все это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками. С подобными жалобами граждане обращались ранее. Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей» (цитата по «Известиям»).

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил изданию, что текст законопроекта был в значительно степени переработан. «В случае одобрения поправки приобретут юридическую силу с 1 сентября 2025 г.», – добавил он.

«Существующая схема списания денег за подписки, которые неожиданно всплывают даже на ранее выведенные из конкретного сервиса карты пользователей, «уже стала притчей во языцех», – сказал изданию председатель «Союза пользователей цифровых платформ» Валерий Корнеев. – Запрет на все старые схемы и неожиданно возобновляемые неизвестно кем старые подписки подведет черту под полумошенническими привычками сервисов, разбалованных недорегулированностью сферы цифровых услуг».