Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов

Иск к TSMC

Бывшие сотрудники предприятия тайваньской TSMC в США подали к компании коллективный иск о дискриминации по отношению к ее американским работникам, пишет Techspot.

30 экс-работников крупнейшего в мире производителя чипов обвиняют в третировании сотрудников из числа американцев, препятствовании их продвижению по служебной лестнице, выдавливании из компании, а также предвзятости в отношении американцев при найме в пользу приезжих – выходцев из континентального Китая и Тайваня.

Один из истцов, бывший старший технический специалист TSMC Филлип Стербински (Phillip Sterbinsky), к примеру, утверждает, что в период работы в аризонском подразделении чипмейкера крики в его адрес со стороны менеджеров, а также отзывы о нем как о «глупом и ленивом» (“stupid and lazy”) сотруднике, были обычным делом. Со слов мужчины, ему также доводилось слышать расистские замечания в свой адрес от тайваньских коллег. Стербински по состоянию на момент увольнения из TSMC в 2024 г. оставался последним сотрудником неазиатского происхождения в своем департаменте.

Другой участник коллективного иска рассказывает, что в ходе одного из совещаний менеджер первой линии, прибывший с Тайваня, упрекнул американский персонал предприятия в лени и некомпетентности.

«Мне так стыдно. Американцы ленивы, недостаточно усердно трудятся, испытывают нехватку знаний и не имеют представления о преданности делу ("I'm so embarrassed; Americans are lazy, they don't work hard enough, they don't know enough, and they don't know commitment")», – приводит слова менеджера издание.

Дискриминация всех сортов

Бывший сотрудник TSMC в Аризоне Маркус Эрнандес (Marcus Hernandez), имя которого также фигурирует в исковом заявлении, уверяют, что неоднократно становился свидетелем случаев нарушения техники безопасности на заводе тайваньской компании в США. В частности, менеджеры якобы заставляли его работать с химикатами без соответствующей защитной экипировке. Кроме того, в иске утверждается, что TSMC предпринимала попытки закупить такую экипировку на китайской торговой площадке Temu (в США известна как источник дешевых товаров, нередко – крайне низкого качества; – прим. CNews).

Истцы также утверждают, что TSMC отдает предпочтение при найме персонала предприятия в Аризоне трудовым мигрантам из Китая и с Тайваня. От соискателей при трудоустройстве на отдельные должности работодатель требует хорошего знания севернокитайского (мандаринского) языка.

Помимо прочего, в документах, переданных в суд, говорится, будто бы занимающие сравнительно высокие должности сотрудники, перебравшиеся в США с Тайваня, постоянно разговаривают на так называемом чинглише (“Chenglish) – варианте английского языка, который испытал на себе значительное влияния китайского. Работникам, которые не являются выходцами из восточноазиатского региона, общение на нем дается тяжело, и их шансы на продвижение по карьерной лестнице в TSMC ниже, чем у китайских коллег.

Дискриминацию по языковому признаку участники коллективного иска, с их слов, имели возможность наблюдать и в иных обстоятельствах. К примеру, некоторые из наиболее важных совещаний проводились тоже на китайском, чтобы таким образом ограничить в них участие носителей других языков и представителей иных этнических групп, следует из искового заявления.

Еще одна претензия к TSMC со стороны истцов заключается в приоритетности решений кадровой службы компании, базирующейся на Тайване, по отношению к HR-команде североамериканского филиала. Тайваньские кадровики пересылают американским коллегам список одобренных резюме, которые затем фактически оформляют трудовые отношения с «этими азиатскими/тайваньскими кандидатами без вопросов», даже если поиск соискателей на эту должность непосредственно в США не велся». На вопрос сотрудников, касательно того, почему покинувших компанию американцев сменили тайваньцы, старший HR-директор Тед Чан (Ted Chiang) якобы отвечал: «Потому что TSMC – азиатская компания».

Расизм и харассмент

Также в документах фигурируют обвинения в адрес тайваньских работников, касающиеся сексуальных домогательствах и расизме. Так один из американских сотрудников компании однажды пожаловался на неуместные прикосновения со стороны старших коллег, перебравшихся в США из-за рубежа.

Тот же сотрудник утверждает, что стал очевидцем оскорбительного розыгрыша чернокожего сослуживца: в 2024 г., как-то прибыв на рабочее место, он обнаружил свисающую с потолка над рабочим столом афроамериканца игрушечную резиновую курицу (вероятно, коллеги-шутники обыграли расхожий стереотип о большой любви чернокожих американцев к жареной курице; – прим. CNews).

Давняя проблема

На непривычные порядки в TSMC американские специалисты, которым посчастливилось поработать в структуре главного чипмейкера мира, жалуются уже достаточно давно.

В 2023 г. CNews писал о недовольстве персонала предприятия в Аризоне из числа американцев 12-часовыми сменами, колоссальной нагрузкой необходимостью ночевать на рабочем месте и жесткой, едва ли не казарменной дисциплиной.

При этом тогдашний председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявлял, что компания не предъявляет к работникам в США столь же жесткие требования, что и к их заокеанским коллегам.