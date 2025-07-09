Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность роста цен на услуги такси в условиях отключения мобильного интернета. В последние месяцы жители различных регионов жаловались на кратное подорожание услуг такси во время отключения мобильного интернета. Генпрокуратура подозревает возможный сговор среди агрегатов таки.

Генпрокуратура проверит агрегаторов такси на предмет ценового сговора

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратура.

В сообщении указывается, что «от граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета».

При проведении проверки Краснов поручил особое внимание уделить вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. «По итогам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечении нарушений прав граждан», - заявили в надзором ведомстве.

Отключения мобильного интернета и рост цен на такси

В начале мая 2025 г. жители десятков российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, столкнулись с массовыми отключениями мобильного интернета. Причиной явилось обеспечение безопасности Парада Победы в Великой Отечественной войне 9 мая и его репетиций.

Затем отключения связи продолжились. В конце мая отключения сотовой связи были зафиксированы в Московской области и ряде областей Центральной России. В середине июня проблемы с сотовой связью наблюдались в Санкт-Петербурге. Основной их причиной была нейтрализация угроз со стороны украинских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).

В минувшие выходные 5 и 6 июля отключения сотовой связи происходили в Санкт-Петербурге. Они совпали с приостановлением работы аэропорта Пулково, которая также была вызвана угрозой БПЛА.

Проблемы с мобильным интернетом вызывают проблемы сразу в целом ряде сфер: безналичные платежи, банкоматы, такси, каршеринг и пр. Так, в начале июля из целого ряда регионов России пришли сообщения о резком росте цен на услуги такси из-за сбоев в работе мобильного интернета. Например, в Перми 4 июля цены выросли в два-три раза, а время ожидания стало достигать 20-30 минут.

В Новосибирске 5 июля пассажиры сообщали, что поездка с обычной стоимостью 120-150 руб. стала стоить 515 руб., сообщала радиостанция «Сиб.ФМ». В Санкт-Петербурге 7 июля поездка длительностью шесть минут стоила 1,59 тыс. руб. Это в три-четыре раза выше, чем обычно, отмечала издание Gazeta.SPB. Особенно тяжелая ситуация сложилась в аэропорту Пулково.

В Иваново 5 июля поездка по маршруту, который пешком можно преодолеть за 10 минут, стоила 436 руб., сообщало местное издание Kstati.news. В Калуге и Малоярославце Калужской области 6 июля цены на такси подорожали в два и более раз. Например, как пишет местное издание «Pro Город», поездка протяженностью 1,5 км, которая обычно стоит 150-200 руб., подорожала до 300-350 руб.

В Ростове-на-Дону из-за отключений мобильного интернета заказ может быть принят только тем водителем, который подключен к Wi-Fi. Это приводит к сокращению доступного числа водителей и резкому росту цен и времени ожидания. Так, в пиковые часы таксы такси за 200 руб. приходится ждать до полутора часов, писало издание «Привет Ростов».

В Курской области депутат областного парламента Владимир Федоров обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить информацию о росте цен на услуг такси в три-четыре раза в моменты сбоев в мобильном интернете. По мнению депутата, «технические проблемы в работе агрегатов не должны ложиться финансовом бременем на пассажиров».

Мнение экспертов

В «Яндекс.Такси», основном агрегаторе такси в России, не ответили на запрос CNews относительно роста цен. Как отмечает Telegram-канал «Нецифровая экономика», в условиях отсутствия мобильного интернета водители такси берут заказы по Wi-Fi, однако агрегатор по дороге не может свести водителя с новыми пассажирами. В результате доступность сервисов падает, а цена растет.

«Бизнес заставляют делать хорошую мину при плохой игре, и эта практика выглядит максимально порочно, - отмечают авторы канала. - Сервисы сами оказались в ситуации шторма. Никто не сообщает о сроках или условиях отключений: для внешнего наблюдателя они происходят как по щелчку. Когда в России начали глушить GPS, адаптироваться пришлось на ходу: например, геолокацию реализовали по точкам Wi-Fi, Bluetooth и вышкам сотовой связи. Но карты в столице, как в такси, до сих пор работают проблемно - в итоге все ругают сервисы на чем свет стоит».