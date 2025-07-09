Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма

Следствие по делу Сергея Абрамова, возглавлявшего российско-белорусскую суперкомпьютерную программу «Скиф», длилось более двух лет. За это время ученый побывал в СИЗО, под домашним арестом и прошел психиатрическую экспертизу. Прокурор требует для него немаленький денежный штраф, хотя статья, по которой его обвиняют, предусматривает и тюремное заключение.



Секретное дело об экстремизме

Прокурор попросил признать ИТ-ученого, разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК России) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб., сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Переславского районного суда.

Подробности уголовного дела не разглашаются. Подсудимый вину не признает. На его оправдании настаивают адвокаты. Оглашение приговора назначено на 11 июля 2025 г.

Ч. 1 ст. 282.3 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительных работ на срок от года до четырех лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

CNews Приговор Сергею Абрамову суд огласит 11 июля

Абрамов долгое время (с 1986 г.) проработал в ИПС имени А. К. Айламазяна РАН, где занимал должности научного сотрудника, завлабораторией, директора исследовательского центра мультипроцессорных систем, а с 2003 по 2022 г. был исполняющим обязанности директора и директором института. В качестве исполнительного директора и научного руководителя от России он возглавлял суперкомпьютерные программы «Скиф» и «Скиф-грид» Союзного государства России и Белоруссии по созданию серии суперкомпьютеров «Скиф», системного и прикладного ПО для них и грид-систем на их основе.

Следствие против ученого

Следствие по делу Сергея Абрамова длилось с весны 2023 г. Первым событием в процессе расследования стал обыск в его доме, состоявшийся 10 апреля 2023 г. Ученого заподозрили, как писал CNews в декабре 2023 г., в перечислении денег признанному в России иноагентом и экстремистской организацией Фонду борьбы с коррупцией (деятельность организации запрещена на территории России, а сама она ликвидирована).

Сразу за обыском последовал арест — 66-летнего на тот момент Сергея Абрамова поместили в СИЗО, где он провел больше суток. 12 апреля 2023 г. было принято решение о домашнем аресте. Это наказание разработчик суперкомпьютеров отбывал немногим менее полугода — до 10 октября 2023 г., когда в качестве новой меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

30 ноября 2023 г. по ходатайству следователей суд принял решение отправить ученого в стационар (психологический диспансер) для проведения соответствующей экспертизы. По словам самого Абрамова, как пишет ТАСС, он провел в больнице 12 дней, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Суперкомпьютер «Скиф»

За разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф» в 2006 г. Абрамов получил премию российского Правительства в области науки и техники.

В 2004 г. было объявлено о создании сверхпроизводительного суперкомпьютера «Скиф К-1000» в рамках суперкомпьютерной Программы «Скиф» Союзного государства России и Беларуси. Кластер «Скиф К-1000» на базе 576 процессоров AMD Opteron установили в Минске.

Сообщалось также, что «Скиф К-1000» занял 98 позицию в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500, изданном девятого ноября 2004 г.