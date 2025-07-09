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Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма

Следствие по делу Сергея Абрамова, возглавлявшего российско-белорусскую суперкомпьютерную программу «Скиф», длилось более двух лет. За это время ученый побывал в СИЗО, под домашним арестом и прошел психиатрическую экспертизу. Прокурор требует для него немаленький денежный штраф, хотя статья, по которой его обвиняют, предусматривает и тюремное заключение.

Секретное дело об экстремизме

Прокурор попросил признать ИТ-ученого, разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК России) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб., сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Переславского районного суда.

Подробности уголовного дела не разглашаются. Подсудимый вину не признает. На его оправдании настаивают адвокаты. Оглашение приговора назначено на 11 июля 2025 г.

Ч. 1 ст. 282.3 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительных работ на срок от года до четырех лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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CNews
Приговор Сергею Абрамову суд огласит 11 июля

Абрамов долгое время (с 1986 г.) проработал в ИПС имени А. К. Айламазяна РАН, где занимал должности научного сотрудника, завлабораторией, директора исследовательского центра мультипроцессорных систем, а с 2003 по 2022 г. был исполняющим обязанности директора и директором института. В качестве исполнительного директора и научного руководителя от России он возглавлял суперкомпьютерные программы «Скиф» и «Скиф-грид» Союзного государства России и Белоруссии по созданию серии суперкомпьютеров «Скиф», системного и прикладного ПО для них и грид-систем на их основе.

Следствие против ученого

Следствие по делу Сергея Абрамова длилось с весны 2023 г. Первым событием в процессе расследования стал обыск в его доме, состоявшийся 10 апреля 2023 г. Ученого заподозрили, как писал CNews в декабре 2023 г., в перечислении денег признанному в России иноагентом и экстремистской организацией Фонду борьбы с коррупцией (деятельность организации запрещена на территории России, а сама она ликвидирована).

Сразу за обыском последовал арест — 66-летнего на тот момент Сергея Абрамова поместили в СИЗО, где он провел больше суток. 12 апреля 2023 г. было принято решение о домашнем аресте. Это наказание разработчик суперкомпьютеров отбывал немногим менее полугода — до 10 октября 2023 г., когда в качестве новой меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

30 ноября 2023 г. по ходатайству следователей суд принял решение отправить ученого в стационар (психологический диспансер) для проведения соответствующей экспертизы. По словам самого Абрамова, как пишет ТАСС, он провел в больнице 12 дней, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Суперкомпьютер «Скиф»

За разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф» в 2006 г. Абрамов получил премию российского Правительства в области науки и техники.

В 2004 г. было объявлено о создании сверхпроизводительного суперкомпьютера «Скиф К-1000» в рамках суперкомпьютерной Программы «Скиф» Союзного государства России и Беларуси. Кластер «Скиф К-1000» на базе 576 процессоров AMD Opteron установили в Минске.

Сообщалось также, что «Скиф К-1000» занял 98 позицию в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500, изданном девятого ноября 2004 г.

Анна Любавина

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