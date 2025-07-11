Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Российские власти готовят изменения в правила локализации, которые обяжут производителей использовать российские компоненты, особенно в самых важных частях устройств — валидаторах купюр и модулях рециркуляции. Главным игроком на этом поле может стать Гознак, который в 2025 г. вместе с компанией BFS уже работает над созданием собственного модуля рециркуляции.

Требование к локализации

Российские власти потребуют локализовать в России ключевые компоненты для банкоматов, пишут «Ведомости». Ключевым поставщиком валидаторов купюр в России с 2026 г. может стать Гознак.

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России разработало поправки для постановления №719, в рамках которых требования к локализации банкоматов, кассовой техники и их внутренних модулей принципиально изменятся. Как рассказали журналисты «Ведомостей», прошлая версия документа не учитывает технологических особенностей производства и требует пересмотра.

Судя по всему, в действующей редакции постановления установлены крайне жесткие требования к уровню локализации. Так, с 2024 г. банкоматы должны набирать 150 баллов для подтверждения «отечественности», а кассовые терминалы — более 90. Сотрудники Минпромторга планирует снизить планку, а также добавить требования к счетно-сортировальным машинам, которые ранее не оценивались.

BFS Российские банкоматы в скором времени могут стать более отечественными

В частности, для банкоматов и аналогичного оборудования, согласно предлагаемым изменениям, необходимо будет с 1 января 2026 г. набрать 35 из 100 баллов для подтверждения «отечественности», с 2028 г. — не менее 60, с 2030 г. – не менее 80. Для контрольно-кассовой техники (ККТ) ожидается локализация на уровне 40 баллов с 2026 г., не менее 60 баллов с 2028 г. и не менее 80 баллов с 2030 г.

Руководство Минпромторга предлагает ввести систему баллов и для компонентов банкоматов, для которых раньше ее не использовали вовсе. Для модуля обработки и транспортировки купюр для банкоматов, счетных машин и аналогичных устройств к 2026 г. нужно будет набрать не менее 45 баллов, с 2028 г. — не менее 70, а с 2030 г. – не менее 85 баллов.

Для устройства определения подлинности банкнот (ОЕМ-валидатор, ключевой компонент банкоматов) — не менее 55 баллов с 2026 г., не менее 65 баллов с 2028 г. и не менее 80 баллов с 2030 г.

Зачем меняют правила

Основная цель изменений — это усиление локализации и технологического развития продукции, что в долгосрочной перспективе укрепит технологический суверенитет в сфере денежно-кредитной политики, пояснил представитель Минпромторга. Банки заинтересованы в применении современного и надежного оборудования, отметил он.

По словам представителя ведомства, новые требования предусматривают постепенный переход от оценки локализации по стоимостной доле к технологическим критериям. Это будет способствовать использованию отечественных комплектующих и развитию производственных компетенций российских компаний, подчеркнул собеседник «Ведомостям». Если поправки не внести, то эффективная оценка локализации промышленной продукции в России, основанной на осуществлении технологических операций, остановится уже в течение 2025 г.

Главный выгодополучатель

Гознак, известный разработками в области защиты денежных знаков, уже предпринял первые шаги в этом направлении. Компания создала программное обеспечение (ПО) для проверки подлинности купюр, успешно протестированное Центральным банком (Центробанком) России.

Следующий этап — разработка полноценного аппаратного модуля, над которым Гознак сотрудничает с компанией BFS. Как писал CNews, в 2024 г. BFS объявила о создании первого в России банкомата с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Спрос на оборудование

В январе 2025 г. рынок банкоматов в России продолжает активно развиваться на фоне импортозамещения, новых технологических решений и меняющихся предпочтений потребителей. Банковский сектор осознает стратегическую важность наличных операций, несмотря на рост безналичных и цифровых каналов.

Согласно официальной статистике российского Центробанка, на 1 июля 2023 г. в России насчитывалось около 149,7 тыс. банкоматов, подавляющее большинство из которых произведены иностранными компаниями. Но те ввели свои санкции в ответ начавшиеся в конце февраля 2022 г. и ушли из России — так поступили, в частности, Diebold Nixdorf и NCR. По данным регулятора, продукция именно этих двух компаний чаще всего встречается в парке банкоматов российских финансовых организаций. При этом обе они не только остановили поставки новых банкоматов, но и прекратили техническую поддержку ранее проданных устройств.

Таким образом, импортозамещение в сегменте банкоматов — это буквально вынужденная мера. Как ранее писал CNews, по словам в 2023 г. мэра Москвы Сергея Собянина, московский вендор способен выпускать до 15 тыс. банкоматов в год, а в перспективе намерен удвоить этот показатель. Таким образом, на полную замену всего нынешнего парка банкоматов на его продукцию потребуется около 10 лет.

В 2024 г. наблюдалась тенденция к сокращению количества банкоматов в России, при этом наблюдается рост числа операций через систему быстрых платежей (СБП). По данным Центробанка России, на 1 апреля 2025 г. в России насчитывается более 113 тыс. банкоматов.