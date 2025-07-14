В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке

Российские разработчики создали операционную систему CognitiveOS для роботов, позволяющую им обмениваться информацией на естественном языке при выполнении совместных задач. Это упрощает постановку задач человеком, контроль над действиями роботов и их корректировку.

Адаптация к общению

Специалисты «Сколтеха» разработали новую операционную систему (ОС) CognitiveOS для так называемых когнитивных роботов, она позволит им обмениваться информацией на человеческом языке, пишут «Известия». Данная разработка была сделана для того, чтобы человек-пользователь мог поручать машинам задачи, контролировать их действия и вносить коррективы в их работу.

«Это универсальная система, которая позволяет вместе сосуществовать машинам и людям и удобно коммуницировать», — сказал руководитель лаборатории интеллектуальной космической робототехники «Сколтеха» профессор Дмитрий Тетерюков.

Когнитивные роботы — это интеллектуальные системы, которые могут воспринимать, анализировать, принимать решения и адаптироваться к окружающей среде, обладая способностью к самообучению для работы в сложных и непредсказуемых условиях, пояснил заведующий лабораторией волновых процессов и систем управления Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Горбачев.

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Новый CognitiveOS предусматривает возможность обмена информацией между машинами, работающими в команде, на естественном, то есть обычном человеческом, языке. Это сделано для того, чтобы пользователь мог контролировать их действия и при необходимости вносить в них коррективы. Обычно роботы сообщают друг другу данные в основном в цифровом виде через Wi-Fi, а теперь новый софт обеспечивает обмен информацией между роботами на человеческом языке.

С научной точки зрения, разработки «Сколтеха» представляют интерес для изучения мультиагентных систем, человеко-машинного взаимодействия и применения моделей искусственного интеллекта (ИИ) с большим контекстом в управлении физическими объектами. При дальнейшем развитии, такие подходы могут стать основой для создания более автономных и универсальных ИИ-систем, отметил заместитель заведующего лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Института ИИ МФТИ Денис Кузнецов.

Программный продукт

Функция общения на естественном языке предусмотрена в ОС — CognitiveOS. Это модульный программный продукт, который можно установить на роботизированные устройства практически любого типа и объединить несколько машин в одну команду или сделать их частью роя роботов. Составные блоки программы можно комбинировать в зависимости от того, на какой аппарат и с какими целями она устанавливается.

14 июля 2025 г. ученые хотят расширить перечень машин, на которые можно устанавливать подобное программное обеспечение (ПО). Например, добавить человекоподобных роботов, дронов, ИИ-агентов и цифровых двойников. К примеру, робот-собака, выполняющая функции поводыря, и робот-манипулятор имеют разные задачи. Поводырю необходимы модули анализа пространства, принятия решений, навигации и этики для взаимодействия с людьми. Манипулятору достаточно блока поведения и мощной ИТ-системой видеоаналитики для распознавания объектов. Новая ОС CognitiveOS позволит этим роботам совместно выполнять сложные сценарии задач.

Например, пользователь заказывает напиток. Робот-собака принимает заказ, направляется к бару, где находится манипулятор, и передает ему информацию. Роботизированная рука находит нужную бутылку, наливает напиток в стакан и передает его собаке, которая доставляет заказ человеку. На обоих роботах установлена наша CognitiveOS, но с разными модулями, объясняют разработчики.

Модульный принцип экономит вычислительные ресурсы, активируя только необходимые функции робота, отметили ученые «Сколтеха». Это позволяет проводить все расчеты непосредственно на устройстве, без обращения к удаленным серверам. В результате робот становится более автономным, быстрым и надежным, добавили они.

Отличие традиционных робототехнических систем и когнитивных

Когнитивные робототехнические системы отличаются от традиционных способностью обучаться на основе опыта, адаптироваться к изменениям среды и принимать автономные решения.

Традиционные роботы работают по строгим алгоритмам и способны выполнять только заранее запрограммированные задачи. Когнитивные системы применяют ИИ-технологии , включая машинное обучение (ML), обработку естественного языка и компьютерное зрение, для выполнения задач, требующих когнитивных навыков, таких как интерпретация, принятие решений и обучение на основе предыдущего опыта.

Некоторые преимущества когнитивных робототехнических систем. Автономность и адаптивность позволяют системам самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях, оптимизировать работу на основе накопленного опыта и эффективно взаимодействовать с динамично меняющейся средой. Точность и минимизация ошибок, за счет непрерывного анализа данных и самообучения роботизированные системы выполняют сложные операции с большей точностью, оперативно выявляя и предотвращая возможные ошибки.

Оптимизация затрат способствует внедрению ИИ-роботов в долгосрочной перспективе значительно снижает операционные расходы благодаря уменьшению ошибок и брака, оптимизации использования ресурсов и предиктивного обслуживания оборудования.