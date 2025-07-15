Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников

Депутаты намерены заставить операторов связи до нуля снизить стоимость своих решений для защиты от мошенников. Сейчас многие из них доступны лишь за отдельную плату, а с учетом постоянного роста тарифов на связь далеко не все граждане готовы перечислять операторам дополнительные деньги. Сами операторы не очень довольны новой инициативой властей.

Защита за ноль рублей

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий действующих на территории России операторов связи предоставлять своим абонентам антимошеннические решения на бесплатной основе. Как пишет «Коммерсант», документ вносит изменения в ст. 46 действующего федерального закона «О связи».

Авторы документа предлагают заставить операторов «по умолчанию» предоставлять буквально каждому абонент «безвозмездный», то есть бесплатный сервис фильтрации входящих вызовов, притом автоматизированный. Такой сервис должен самостоятельно отсеивать опасные звонки – в первую очередь от рекламщиков и, разумеется, мошенников. Также он должен уметь фильтровать и сообщения, но издание не уточняет, о каких именно сообщениях идет речь – обычных SMS или сообщения в мессенджерах. Вторые, по заверениям разработчиков, защищены сквозным шифрованием. Напомним, в июне 2025 г. банки выступили с требованием ввести тотальную слежку в самых популярных мессенджерах под предлогом защиты безопасности граждан.

Право на отказ

По информации «Коммерсанта», в законопроекте прописана возможность отказаться от использования бесплатного фильтра звонков. Ее операторы должны будут предоставить всем своим абонентам.

Идея принадлежит группе депутатов, в которую вошли исключительно представители партии «Справедливая Россия — За правду». Среди них – Сергей Миронов, Яна Лантратова и Дмитрий Гусев. Издание пишет, что свою депутаты продвигают под предлогом «нарастающей» угрозы мошенничества в интернете и по телефону.

В пояснительной записке к законопроекту есть статистика за I квартал 2025 г. по количеству абонентов, на номера которых поступили сомнительные звонки. Согласно этой информации, таких абонентов – 43%, то есть почти половина. И это при том факте, что в России не первый год идет борьба с телефонным мошенничеством, а операторы связи даже рискуют лишиться лицензии, если пропустят мошеннический вызов с иностранного номера. Впрочем, ныне мошенники звонят исключительно с российских номеров.

И снова о мессенджерах

Приведенная в документе статистика предоставлена ЦБ РФ и «Лабораторией Касперского» «данные исследования Kaspersky Who Calls», пишет «Коммерсант». В ней тоже упомянуты мессенджеры – утверждается, что в I квартале 2025 г. количество мошеннических вызовов через них увеличилось в 3,5 раза год к году.

Помимо этого, авторы инициативы отмечают, что некоторые абоненты, не дожидаясь, пока операторы предоставят им бесплатную защиту от мошенников, сами активируют механизмы фильтрации звонков. Таковых депутаты насчитали 20% от общего количества и, по их мнению, этого «явно недостаточно для эффективного противодействия организованным преступным группам».

И абонентам, и государству

Авторы документа подчеркивают, что новая инициатива не потребует дополнительных расходов из госбюджета. При этом они не уточняют, во сколько принудительная бесплатность антифрод-решений обойдется непосредственно операторам, и как они будут компенсировать недополученные средства.

В то же время, по их мнению, созданный ими законопроект «обеспечит защиту подавляющего большинства пользователей без дополнительной нагрузки на них», отмечает издание. Помимо этого, документ «создаст нормативные условия для единого технического стандарта сервиса», а это, в свою очередь, даст возможность «значительно сократить число успешных мошеннических атак», указано в пояснительной записке.

Мнение операторов

Не все операторы связи видят необходимость в мерах, описанных в новом законопроекте. Например, представители МТС заявили «Коммерсанту», что, по их мнению, «дополнительное регулирование представляется избыточным, по меньшей мере пока уже принятые инициативы не будут реализованы».

Также в МТС заявили о ведущейся совместно с Минцифры России создании «комплексной госинформсистемы» под названием «Антифрод».

В «Билайне» и «Мегафоне» сообщили изданию, что уже предоставляют абонентам бесплатные инструменты защиты от мошенничества. А в «Т2», ранее известном как «Теле2», сообщили о существовании у оператора бесплатной услуги «Антиспам для звонков» для маркировки входящих вызовов.

Федеральные операторы связи не выразили никаких опасений по поводу потенциального нововведения. А вот в Ассоциации малых операторов связи регионов (более 150 участников), напротив, не очень довольна им.

В ассоциации заявили изданию о своих опасениях по поводу того, что новая инициатива властей не только не сможет предоставить абонентам 100-процентную защиту от звонков мошенников и спамеров, но и возложит на оператора «все расходы на компенсацию ущерба и вреда».

В ИБ-сфере тоже сомневаются в эффективности новых мер. В компании «Информзащита» сообщили «Коммерсанту», что опасаются, как бы новый законопроект «не стал формальностью». «Без четких требований к операторам и механизмов контроля его эффективность будет ограниченна», – добавили представители компании.