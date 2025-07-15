Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О платформенной экономике», регулирующей работы маркетплейсов и их взаимоотношения с продавцами и покупателями. Описываются правила блокировки личных кабинетов продавцов и карточек выставленных ими товаров, правила снижения цен за счет продавцов и поисковой выдачи. Отдельно прописаны права продавцов - физических лиц, ограничения на продажу определенных видов товаров и запрет на размещение нецензурной лексики.

Что такое платформенная экономика и как ее регулировать

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Документ был разработан Правительством. Президент России Владимир Путин давал поручение ускорить принятие законопроекта.

Законопроект создает правовые основы платформенной экономике регулирует отношения, возникающие между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров выполнением работ и оказанием услуг. В случае окончательного утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2027 г.

Под платформенной экономикой понимается совокупность организационных и имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Цифровая платформа - это информационная система или сайт в сети интернет, обеспечивающая технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Принятый в первом чтении законопроект «О платформенной экономике» регулирует работы маркетплейсов и их взаимоотношения с продавцами и покупателями

Правовое регулирование отношений между лицами, осуществляющими использование цифровых платформ, основываются на принципах: автономии воли, в том числе свободы в заключении гражданско-правовых договоров посредством использования цифровых платформ; добросовестности; имущественной самостоятельности; сочетания нормативно-правового и договорного регулирования отношений, возникающих между оператором, партнером и пользователям в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказание услуг; обеспечения безопасных условий продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на посреднических цифровых платформах, защиты прав потребителей соответствующих товаров, работ, услуг; обеспечения гарантии и прав каждого ими участников отношений, являющихся участников регулирования данного закона, и защита его законных интересов.

Предоставление доступа к цифровой платформе, а также ее использование основывается на принципах прозрачности (открытости), запрета дискриминации и недопустимости ограничения свободного доступа лиц к цифровой платформе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством России. Федеральный государственный контроль за соблюдением требований в сфере платформенной экономики будет осуществляться Федеральной антимонопольной службой (ФАС). При осуществлении федерального государственного контроля за соблюдением требований в сфере платформенной экономики плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Целями законопроекта являются: создание безопасной цифровой среды на цифровых платформах, способствующей повышению уровня доступности товаров, работ и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции; создание правовых, экономических и организационных условий развития и функционирования цифровых платформ; обеспечение единства экономического пространства в России путем установления требований к организации и осуществлению деятельности цифровых платформ; обеспечение баланса экономических интересов хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере платформенной экономики, а также соблюдение при этом прав и законных интересов, обеспечения гарантий физических и юридических лиц; повышение доступности осуществления торговой деятельности, выполнения работ, оказания услуг для хозяйствующих субъектов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Положения законопроекта не применяются к деятельности, связанной с: работой аудиовизуальных сервисов, организации финансового рынка, банков и иных кредитных организаций: распространением лицензий на использование программ для ЭВМ посредством программы для ЭВМ, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения указанных программ; распространением товаров (услуг), которые принадлежат исключительно владельцам указанных ресурсов; работой операторов инвестиционных платформ, оператором государственных информационных систем, операторов электронных площадок и операторов специализированных электронных площадок, функционирующих в соответствие с законодательством о контрактной системы в сфере закупок товаров для государственных нужд, с законодательством о несостоятельности и с законодательством и приватизации.

Основные понятия платформенной экономики

В законопроект используются следующие определения. Оператор цифровой платформы - лицо, обеспечивающее организацию взаимодействия пользователей цифровой платформы, в том числе самостоятельно и по своему усмотрению определяющее цели и порядок использования цифровой платформы, включая порядок размещения информации на такой платформе. Партнер посреднической цифровой платформы - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках соответствующего закона (за исключением физических лиц, совершающих между собой на посреднической цифровой платформе сделки, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности).

Партнер подпадает под действие закона, если он заключает договор с оператором и осуществляет деятельность на посреднической цифровой платформе, направленную на продажу товаров пользователям-покупателям (партнер-продавец) или на выполнение работ и оказание услуг пользователям-заказчика в рамках гражданско-правовых отношений, Партнером также является владелец пунктов выдачи заказов. Пользователь посреднической цифровой платформы - лицо, не являющееся оператором и использующее технические возможности посреднической цифровой платформы в целях приобретения товаров, получения результатов выполнения работ, оказания услуг. Оператор посреднической цифровой платформы (оператор ПЦП) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, связанные с организацией взаимодействия партнеров и пользователей на посреднической цифровой платформе, и являющиеся оператором такой цифровой платформы или лицом, с которым оператор заключил договор об эксплуатации посреднической цифровой платформы.

Посредническая цифровая платформа (ПЦП) - цифровая платформа, обеспечивающая в совокупности взаимодействие оператора ПЦП, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющая технические возможности размещения заказов и карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями в пользу партнера и включенная в реестр посреднических цифровых платформ. Пункт приема и выдачи заказов (ПВЗ) - объект логистической инфраструктуры оператора ПЦП, в котором оператором ПЦП или партнером осуществляется деятельность по приемке, хранению, выдаче и возврату товаров, заказанных пользователем-покупателем на ПЦП, а также осуществляются иные действия, направленные на совершение сделок, проведение расчетов или осуществление финансовых операций между пользователей, оператором и партнером.

Владелец ПВЗ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые на законном основании осуществляются в пункте выдачи заказов деятельность по проведению расчетов, приемке, хранению, выдаче и возврату товаров, заказанных пользователем-покупателей у партнера-продавца на ППЦ. Логистическая инфраструктура оператора ПЦП - склады, распределительные центры, ПВЗ и иные необходимые для выдачи и доставки товаров объекты, принадлежащие оператору или привлекаемым им третьим лицам на праве собственности или ином законном основании.

Личный кабинет - информационный ресурс, размещенный на ПЦП, используемый пользователями и партнерами для осуществления своих прав и исполнения своих обязанностей. Заказ - размещенное на ПЦП задание пользователя-заказчика на выполнение работ, оказание услуг, адресованное партнеру-исполнителю. Карточка товара, работы или услуги - размещенное на ПЦП предложение партнера о продаже товаров выполнении работы, об оказании услуги, адресованное пользователям такой платформы. Поисковая выдача - предоставление пользователю информации, размещенной на посреднической цифровой платформе, в соответсвии с его запросом на посреднической цифровой платформе.

Рейтинг товара, работы, услуги, партнера, ПВЗ - результат оценки товара, работы, услуги и деятельности партнера на ПЦП, рассчитываемый оператором с учетом выставленных пользователями оценки товара, работы, услуги, ПВЗ или иного результата деятельности партнера, а также на основании иных критериев, предусмотренных правилами посреднической цифровой платформы.

Для чего нельзя использовать цифровую платформу

Оператор цифровой платформы обязан обеспечить равный и беспрепятственный доступ неограниченного круга лиц к цифровой платформе, возможность ознакомления с правилами пользования цифровой платформой, в том числе посредством предоставления свободного и открытого доступа к правилам пользования цифровой платформы, не допуская при этом создания на цифровых платформах дискриминационных условий для пользователей цифровых платформ - физических лиц. На сайте цифровой платформы должен быть размещен адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и наименование юридического лица (или ФИО владельца платформы).

Не допускается использование цифровой платформы в целях совершения уголовного наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов и материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жесткость, а также размещения предназначенной для пользователей информации, содержащей нецензурную брань. Также не допускается распространения информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями;. Оператор ПЦП обязан соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию; обеспечить защиту сведений, содержащихся и обрабатываемых в рамках цифровой платформы, включая персональные данные.

В случае неисполнения иностранным юридическим лицом, иностранной организаций, не являющейся юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства - оператором ПЦП, сведения о которой включены в реестр посреднических цифровых платформ, требований, предусмотренных настоящим законом, в отношении иностранного оператора ПЦП могут применяться меры понуждения, предусмотренные законом «О приземлении интернет-компаний». В их числе - маркировка в поисковой выдаче и исключение из нее, запрет размещения рекламы на ресурсы и рекламы самого ресурса, запрет на передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа. Соответствующие меры применяет Роскомнадзор.

Цифровая платформа, в случае удовлетворения критериям, признается посреднической цифровой платформой и подлежит включению в реестр посреднических цифровых платформы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством на ведение такого реестра. Правительство устанавливается правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ.

Взаимодействие оператора ПЦП и партнеров осуществляется на основании договора между оператором и партнером. Оператор ПЦП обязан обеспечить возможность для партнера заключить указанный договор в электронной форме на ПЦП. При заключении договора с партнером оператор осуществляет проверку сведений о лице, имеющим намерение стать партнером, с помощью ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо посредством идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА.

Условия договора между оператором ПЦП и партнером должны предусматривать; требования к партнеру; порядок обмена юридически значимыми сообщениями, в том числе направления уведомления об изменении договора; исчерпывающий перечень применяемых к партнеру мер ответственности, основания и порядок их применения; порядок обжалования решений и действий оператора с указанием срока и процедуры рассмотрения жалоб, прядок дальнейшего разрешения споров в случае недостижения согласия между оператором и партнером, порядок направления партнером сведений, необходимых оператора для принятия решения по жалобе; порядок продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на посреднической цифровой платформе; порядок осуществления взаиморасчетов между оператором и партнером, включая порядок определения срока платежей; порядок предоставления партнеру доступа к информации о принципах формирования рейтинга, об основаниях изменения рейтинга и о последствиях, наступающих для партнера при определенных значениях рейтинга; порядок доступа к информации о принципах ранжирования результатов поисковой выдачи и об основаниях изменения положения карточки товара в поисковой выдаче; порядок установления, изменения партнерами цены товара, работы, услуги, включая срок вступления таких изменений в силу, а также порядок установления скидок; порядок определения размера вознаграждения оператора за оказание услуг партнеру.

Оператор обязан размещать договор с партнером и редакции договора с указанием периодов их действия, а также предоставлять партнеру беспрепятственный доступ к действующему договору и договорам, утратившим силу, в том числе для ознакомления и копирования, в сети интернет и в соответствующем разделе личного кабинета партнера в течение срока в течение не менее трех лет. Оператор ПЦП обязан обеспечить партнерам доступ к личному кабинету на ПЦП и возможность обмена юридически значимыми сообщениями через личный кабинет.

Какие товары нельзя продавать на цифровых платформах

При размещении карточки товара партнером и внесении изменений оператор ПЦП обязан обеспечивать партнеру техническую возможность размещения в карточке товара: информации о данном партнере, товаре, работе, услуге, в том числе информацию о наличии у партнера разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, необходимых для выполнения предлагаемых работ; информации об обязательном или о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров требованиям Закона «О техническом регулировании» и техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕЭС) путем размещения ссылки на страницу сайта в сети интернет, содержащую запись о сертификате соответствия и декларации соответствии в соответствующих реестрах; информацию об исполнении требований по маркировке предлагаемых товаров, в том числе средствами идентификации (в случае, если такое требование к товару установлено законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» или законодательством о драгоценных металлах); информации о государственной регистрации предлагаемых товаров в соответствие с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Также оператор ПЦП в карточке товара обязан: разместить информацию о том, что предлагаемый к продаже товар подлежит маркировке средствами идентификации (если это предусмотрено Законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ); разместить в карточке товара информацию о том, что оператор не является продавцом предлагаемого товара, исполнителем предлагаемых работ и услуг, не заключает с пользователем договор купли- продажи товара, договор подряда, договор возможного оказания услуг, за исключением случаев, если оператор продает товар от своего имени; если партнером является иностранное юридическое лицо, разместить в карточке товара информацию о том, что товары, работы, услуги и предлагаются в такой карточке иностранным партнером, а также информировать пользователя об особенностях покупки товаров, у иностранного партнера; разместить в карточке товара информацию о том, что партнер зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (если этого требует закон) .

Оператор ПЦП осуществляет проверку размещаемых на посреднической цифровой платформе карточек товаров и не допускает размещения карточки товара, содержащей: предложение о продаже товаров, изъятых из оборота; предложения о продаже пестицидов и агрохимиков, не прошедших государственную регистрацию в соответствующем реестре, подлежащих такой регистрации; предложение о продаже биологически активных добавок, не прошедших государственных регистрацию специализированной пищевой продукции, подлежащей такой регистрации; предложение о продаже лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию, подлежащих такой регистрации; предложение партнера, не зарегистрированного в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, о продаже товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России». Также не допускается размещение карточек товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия или маркировки, без указания соответствующей информации.

Партнер вправе самостоятельно посредством использования личного кабинета прекратить размещение карточки товара, содержащей предложение данного партнера, или ограничить доступ к такой карточке. Правообладатель, в случае обнаружения нарушения его исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, вправе обратиться к оператору ПЦП с заявлением о неправомерном размещении карточки товара. Продажа партнером товаров, свободная реализация которых ограничена законодательством России, может осуществляться с использованием ПЦП при условии идентификации и аутентификации пользователя-покупателя с использованием биометрических персональных данных с учетом положений законодательства, определяющего порядок продажи товаров, свободная реализация которых ограничена.

При каких условиях оператор цифровой платформы может снижать стоимость товара

Снижение оператором цены предлагаемого партнером товара за счет партнера допускается в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором между оператором и партнером, при условии направления партнеру уведомления о намерении снизить цену товара не менее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемого снижения и при условии получения согласия партнерам на такое снижение цены по форме, установленной указанным договором.

Партнер вправе выразить согласие на снижение за его счет цены товара, в том числе посредством использование личного кабинета, путем установления минимальной цены предлагаемого данным партнером товара с указанием срока действия такого согласия и количества товаров, на которые такое согласие распространяется. В указанном случае согласие на снижение цены на товар за счет партнера в установленном размере считается полученным и направление уведомления не требуется. Установление партнером минимальной цены предлагаемого им товара признается запретом на продажу такого товара со снижением цены за его счет по цене ниже установленной им минимальной цены. Партнер вправе в любое время отказаться от выраженного согласия на снижение за его счет цены предлагаемого им товара, договор купли-продажи которого не заключен, путем направления уведомления оператору.

Оператора ПЦП обязан обеспечить партнеру возможность установить запрет на продажу предлагаемых им товаров со снижением цены товара за его счет. Оператор не вправе направлять такому партнеру уведомления о намерении снизить цену на товары, в отношении которых данным партнером установлен запрет на продажу со снижением цены, если иное не предусмотрено условиями договора или не установлено партнером, в том числе посредством использования личного кабинета. Отсутствие согласия партнеров на снижение цены предлагаемых им товаров за его счет не может является основанием для применения в отношении него таких мер, как ограничение доступа к личному кабинету, прекращение размещения карточки товара, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче или иного ущемления его интересов.

Правила поисковой выдачи на марктеплейсах и изменения договоров

Если на ПЦП допускается возмездное оказание оператором услуг, влияющих на поисковую выдачу, оператор обязан предоставить доступ к таким услугам всем партнерам на равных условиях. Если иное не установлено законодательством, при формировании поисковой выдаче не допускается влияние на ее результаты в нарушении критериев сортировки, примененных пользователей.

Партнер вправе запросить у оператора акт сверки взаиморасчетов и иные документы, связанные с формированием такого акта и определенные в договоре между оператором и партнером, в том числе посредством использования личного кабинета. Указанные документы предоставляются оператором в течение семи рабочих дней с даты направления партнером соответствующего требования. Оператор не реже одного раза в месяц осуществляет актуализацию документов и размещает их в соответствующем разделе личного кабинета партнера.

В случае одностороннего изменения оператором договора между оператором и партнером оператор обязан направить партнеру уведомление в электронной форме не менее чем за сорок пять дней до вступления такого изменения в силу, если такое измерение влечет за собой: изменение мер ответственности, предусмотренных договором; увеличение размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнеру; изменение порядка определения размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнеру; снижение размера вознаграждения владельца пункта выдачи заказов; изменения порядка определения размера вознаграждения владельца пункта выдачи заказов; изменении условий приемки, хранения, возврата товаров партнеров-продавцов.

В иных случаях одностороненного изменения оператором ПЦП договора оператор обязан направить партнеру уведомление в электронной форме не менее чем за 15 дней до дня вступления такого изменения в силу. Оператор ПЦП вправе не соблюдать сроки и уведомлять партнера об изменении договора в срок, предусмотренный договором, если изменения договора направлены на улучшение положения партнера и изменения договора осуществляться на основании вступившего в законную силу решения суда решения органа государственной власти или в силу необходимости приведения существенных условий договора в соответствие с законодательством.

Условия блокировки личного кабинета продавцов

Оператор ПЦП вправе прекращать или ограничивать размещение карточки товара при условии, что указанные меры, основания и порядок их применения предусмотрены между оператором и партнером, в целях соблюдения установленных законодательством требований к размещению предложений о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании слуг, а также в целях исполнения вступившего в законную силу решения суда, и решения органа государственной власти. Оператор ПЦП вправе ограничивать доступ партнера к личному кабинету в следующих случаях: нарушения партнером установленных требований к размещению предложений о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; в случаях, предусмотренных договором между оператором и партнером; обнаружение признаков и факта неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету, в том числе при получении соответствующего запроса партнера.

Применение оператором в отношении партнера мер гражданско-правовой ответственности допускается только при условии направления оператором партнеру мотивированного уведомления в электронной форме с указанием нарушенных положений договора и законодательства, не позднее чем за три дня до применения таких мер. Такое уведомление направляется в день применения указаных мер, если они применены оператором в целях соблюдения требований законодательства, исполнения вступившего в законную силу решения суда, решения органа государственной власти или устранения неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету партнера.

При отсутствии ограничения доступа к личному кабинету оператор ПЦП обязан обеспечить партнеру доступ к данным, связанным с осуществлением партнером деятельности на ПЦП, в том числе к разделам личного кабинета, обеспечивающим возможность предъявления партнером оператору ПЦП жалобы в рамках системы досушенного рассмотрения жалоб. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для применения мер, оператор обязан отменить примененные им меры в течение сорока восемь часов с момента, когда ему стало известно об устрашении таких обстоятельств. Оператор ПЦП вправе удалить личный кабинет партнера в случае, если данный партнер не устранил обстоятельства, послужившие основанием для ограничения доступа к его личному кабинету, в течение девяноста дней со дня, когда ему стало изустно о таком ограничении.

Порядок рассмотрения споров между площадками и продавцами

До обращения в суд для оспаривания действия (бездействия) оператора ПЦП, связанного с применением им в отношении партнера мер гражданско-правовой ответственности, ограничением доступа к личному кабинету, прекращением или ограничением размещения карточки товара, снижением рейтинга, изменением положения карточки товара в поисковой выдаче, партнер в обязательном порядке предъявляется оператору жалобу в рамках системы досудебнного рассмотрения жалоб (разрешения споров). Оператор обязан организовать систему досубедного рассмотрения жалоб, обеспечить партнеру возможность обжаловать указанные действия и направить ответ на такую жалобу в срок не более пятнадцати дней со дня ее подачи с использованием указанной системы.

Подача жалоб с использованием системы досудебного рассмотрения жалоб осуществляется партнером в электронной форме с приложением документов, указывающих на необоснованность действия оператора, посредством использования личного кабинета. Оператор обязан отменить примененные им в отношении партнера меры в течение сорока восемь часов с момента признания жалобы обоснованной. Данный порядок не применяется в случае, если ограничение доступа к личному кабинету или прекращение размещения карточки товара осуществлено оператором ПЦП в целях соблюдения установленных законодательством России, а также в целях исполнения вступившего в законную силу решения суда или решения органа государственной власти.

Особенности взаимодействия марткеплейсов с продавцами - физическими лицами

Физическое лицо, лично оказывающее услуги, выполняющее работы в соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключенным с оператором ПЦП и пользователем-заказчиком, признается партнером-исполнителей в случае соблюдения ими в совокупности следующих требований: предлагаемый партнеру-исполнителю к исполнению заказ направлен на выполнение конкретной работы, оказание конкретной услуги и не предусматривает наличия у партнера-исполнителя режима ()графика) работы и его подчинения правилам внутренного трудового распорядка и содержащим нормы трудового права локальным нормативным актам оператора ПЦП или пользователя-заказчика; партнер-исполнитель самостоятельно принимает решение о выполнении работ, об оказании услуг и вправе не принимать заказ без применения к нему мер ответственности (за исключением случаев добровольного выбора партнером-исполнителем периода времени, в которой он обязуется выполнять работы); оператор или пользователь-заказчик не привлекает на посреднической цифровой платформе партнера-исполнителя к выполнению дополнительных работ, оказанию дополнительных услуг, исполнению поручений, не указанных в принятом партнером-исполнителем заказе; вознаграждение партнеру-исполнителю начисляется оператором за выполненную работу и оказанную услугу в рамках каждого заказа отдельно.

При этом выполнение работ и оказание услуг партнером-исполнителей не должно предусматривать; привлечение третьих лиц; предоставления партнеру-исполнителю дополнительных социальных гарантий за счет оператора и пользователя-заказчика, если иное не предусмотрено законом; признание оператором и пользователем-заказчиком права партнера-исполнителя на еженедельные выходные дни и права на ежегодный отпуск, предусмотренный трудовым законодательством. Оператор или пользователь-заказчик с одной стороны и партнер-исполнитель с другой стороны при достижении соглашения вправе заключить трудовой договор.

Партнер-исполнитель, являющийся физическим лицом, обязан осуществлять самостоятельное исполнение заказов в соответсвии с законодательством России, договорами, заключаемыми им с пользователями-заказчиками и оператором ПЦП, стандартами качества выполнения работ, оказания услуг, требованиями к деятельности по выполнению работ, оказанию услуг. установленными оператором и пользователем-заказчиком, соблюдать установленные законодательством требования и ограничения при выполнении отдельных работ.

Партнер-исполнитель, являющийся физическим лицом, вправе; получать от оператора ПЦП информацию об условиях осуществления деятельности на ПЦП, включая информацию об условиях договора между оператором и партнером-исполнителем, о стандартах качества выполнения работ, оказания услуг, установленных оператором, применении технологий автоматизированного принятия решений, способах защиты своих прав, а также иные сведения, предусмотренных законом; самостоятельно определять место и время принятия и исполнения заказов, период времени, в который он обязуется выполнять работы, оказывать услуги, в частности:, знакомится с условиями заказа и принимать заказ или отказываться от его принятия без применения я к нему мер ответственности (за исключением случаев, когда партнер-исполнитель добровольно устанавливает период времени, в который он обязуется выполнять работы, оказывать услуги, если оператор предлагает партнету-исполинетлю принять и исполнить заказ); самостоятельно принимать решение о выборе конкретного варианта или об отказе от всех вариантов, если оператор предлагает на выбор варианты места и период времени, в который он обязуется выполнять работы, оказывать услуги; получать вознаграждение за каждый исполненный заказ в установленный договором срок; принимать и исполнять заказы на разных посреднических цифровых платформах в любое время; в любое время приостанавливать или прекращать принятие заказов в порядке и на условиях, предусмотренных договором, заключенным с оператором ПЦП; обжаловать принятые в отношении партнера-исполнителя решения оператора в соответствие с законодательством; на добровольной основе принимать участие в общественных объединениях партнеров-исполнителей.

Оператор ПЦП при взаимодействии с партнером-исполнителем, являющимся физическим лицом, обязан обеспечить ознакомление партнера-исполнителя с основными условиям заказа, в том числе со следующими условиями; вид работ, услуг; место и время начала исполнения заказа; продолжительность выполнения работ, оказания услуг, если партнер-исполнитель выполняет работу, оказывает услугу по заказу пользователя-заказчика или оператора в установленный период времени; минимальный размер вознаграждения за исполнения заказа в соответствии с установленной оператором ПЦП и пользователем-заказчиком ценой договора.

Оператор ПЦП обязан предоставить равные технические возможности использования ПЦП пользователям-заказчиком и партнерам-исполнителям с учетом особенностей, устанавливаемых оператором ПЦП для определенных категорий пользователей-заказчиков и партнеров-исполнителей, в том числе с учетом деятельности партнера-исполнителя, Если партнер-исполнитель осуществляет деятельность в нескольких отраслях и выполняет несколько видов работ и оказывает несколько видов услуг, то оператор ПЦП обязан предоставлять равные технические возможности для него и для пользователя-заказчика в пределах отраслей и видов работ, услуг.

Оператор ПЦП обязан установить ограничения на систематическое и продолжительное выполнение работ, оказание услуг партнером-исполнителем в интересах одного пользователя-заказчика с использованием ПЦП оператора. Критерии систематичности и продолжительности выполнения работ для одного пользователя-заказчика, оказания услуг одному пользователю-заказчику и предельно допустимое количество заказов, исполняемых партнером-исполнителем для одного пользователя-заказчика, в отдельных сферах деятельности устанавливается Правительством.

При наличие требований, установленных законодательством или договором, оператор ПЦП обязан осуществлять контроль за соблюдением максимального количества часов ежедневного выполнения работ и оказания услуг, связанных с использованием партнером-исполнителем источника повышенной опасности или риском причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также ежедневной деятельности партнера-исполнителя по отдельным видам работ, услуг и для отдельных категорий партнеров-исполнителей. Также необходимо осуществлять контроль за перечнем видов работ и услуг, для выполнения которых привлечение несовершеннолетних партнеров-исполнителей не допускается.

По запросу страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов оператор ПЦП должен обеспечивать равную возможность размещения на ПЦП информации о предлагаемых ими страховых продуктах добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также обеспечить техническую возможность ознакомления партнеров-исполнителей с данной информацией и заключения соответствующих договоров.

Партнерам-исполнителям, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также заключившим договор негосударственного пенсионного обеспечения, договоры добровольного страхования от несчастных случаев болезней и договоры добровольного медицинского страхования должны быть обеспечены преференции. Минимальный объем таких преференций устанавливается Правительством. Также оператор ЦПЦ может оплачивать расходы партнеров-исполнителей, заключивших подобного рода договора, в части осуществления страховых взносов.

Оператор при взаимодействии с партнером-исполнителем, являющимся физическим лицом, обязан: устанавливать и публиковать на ПЦП стандарты качества и безопасности выполнения работ, оказания услуг, в отношении которых размещены заказы; обеспечивать равные условия доступа пользователей-заказчиков к ПЦП для размещения заказа, а также доступа партнеров-исполнителей к ПЦП для принятия заказа, (за исключением случаев ограничения доступа партнера-исполнителя к принятию заказа в связи с нарушением им договора с заказчиком или с оператором ПЦП); информировать партнера-исполнителя о наличии установленных законодательством России обязательных требований к деятельности партнера-исполнителя по выполнению работ, оказанию услуг; обеспечить соблюдение требований законодательства о правовом положении иностранных граждан в России к заключению с иностранными гражданами договора подряда, возмездного оказания услуг на территории России; при наличие требований, установленных законодательством России или договора, исходя из содержания заказа вести учет и информировать партнера-исполнителя о предельно допустимых нормах нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей для партнеров-исполнителей по отдельным видам работ и услуг.

Применение технологий автоматизированного принятия решений к продавцам - физическим лицам

Оператор при взаимодействии с партнером-исполнителем, являющимся физическим лицом, имеет право: определять с помощью технологий автоматизированного принятия решений (АПР) партнера-исполнителя для направления предложения об исполнении заказа; определять размер, порядок и срок выплаты вознаграждения партнеру-исполнителю, в том числе с использованием технологий АПР, а также получения вознаграждения оператора за работы и услуги, выполненные и оказанные партнером-исполнителем на ППЦ, если договором с пользователем-заказчиком и партнером-исполнителем предусмотрена выплата такого вознаграждения; оценивать деятельность партнера-исполнителя на ППЦ на основе данных о соблюдении им условий договоров с пользователями-заказчиками и оператором ППЦ и размещать на такой платформе рейтинг партнера-исполнителя, рассчитываемый оператором ППЦ; в случаях, предусмотренных договором между оператором и пользователем-закзачиком, вести учет количества и качества выполненных партнером-исполнителей на ППЦ работ, оказываемых им на такой платформе услуг; применять к партнеру-исполнителю предусмотренные законодательством и договором меры и осуществляться ограничения доступа к личному кабинету за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятого партнером-исполнителем заказа или отказ от принятия заказа в период времени, в который он обязан выполнить работы, оказать услуги;

Также оператор ПЦП имеет право: предоставлять возможности для получения партнерами-исполнителями дополнительного профессионального образования, а также организовать обучение партнеров-исполнителей, в тому числ с использованием программ для ЭВМ, сайтов в сети интернет и мобильных приложений, с целью соблюдения стандартов качества выполнения работ, оказания услуг и повышения качества исполнения заказов; предоставлять партнеру-исполнителю инструменты и материалы для исполнения заказа, в том числе одежду, в соответствии с гостандартами качества выполнения работ, оказания услуг в порядке и на условиях, установленных оператором ПЦП; предлагать партнеру-исполнителю на выбор варианты места выполнения работ, оказания услуг и периоды времени, в которые он обязуется выполнять работы, оказывать услуги, либо подтверждать предлагаемые партнером-исполнителем варианты места выполнения работ, оказания услуг и период времени; проверять наличие у партнера-исполнителя опыта выполнения работ, оказания услуг определенных специальности или квалификации, если соответствующие опыт, специальность или квалификация необходимы пользователю-заказчику для повышения работ, оказания услуг; отказывать пользователю-заказчику в размещении заказов, если выполнение работ, оказание услуг по ним связаны с опасностью для жизни и здоровья пользователя-исполнителя; устанавливать ограничения на распределение заказов между определенными партнерами-исполнителями только средством технологий АПР (требования к технологиям АПР могут быть установлены Правительством); производить оценку рисков безопасного выполнения работ, оказания услуг партнерами-исполнителями и содействовать им в этом.

Данные положения не применяются к правоотношениям, возникающим между оператором и партнером-исполнителем, в рамках которых выполнение работ, оказание услуг осуществляется в интересах оператора или иного лица, не являющегося пользователям-заказчиком ПЦП.

При каких условиях пункт выдачи заказа признается магазином

В целях исполнения договоров, заключаемых с партнерами-продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов, оператор ПЦП вправе использовать объекты логистической инфраструктуры оператора, необходимые для доставки товаров и принадлежащие оператору или привлекаемым им третьим лицам на праве собственности или ином законном основании.

Объекты логистической инфраструктуры оператора ПЦП должны соответствовать предусмотренным законодательством требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным требованиям, применяемым в зависимости от вида объекта, а также требованиям, предъявляемым к обращению товаров, в том числе продовольственных.

Оператор ПЦП обязан обеспечить соблюдение требований законодательства в случае осуществления продажи товаров с использованием логистической инфраструктуры оператора ПЦП и несет ответственность за несоблюдение данных требований в соответствие с законодательством. Оператор обязан обеспечить возможность осуществить возврат товара партнеру-продавцу через ПВЗ с использованием логистической инфраструктуры оператора ПВЗ, если доставка такого товара была осуществлена с использованием логистисекой инфраструктуры оператора.

Товар, приобретаемый пользователем-покупателем на ПЦП, может предоставляться в пункте выдачи заказа пользователю-покупателю для ознакомления, распаковки и проверки, в том числе с возможностью примерки с использованием примерочных, если ими оборудован ПВЗ. Оператор ПВЗ обязан утвердить правила взаимодействия оператора с владельцем ПВЗ при обороте товаров. Такие правила должны содержать, в том числе, нормы о распределении рисков повреждения или случайной гибели товаров, об ответственности, связанной с оборотом товаров, о порядке осуществления владельцем ПВЗ деятельности по приемке, хранению, доставке, выдаче, отправлению и возврату товаров, в отношении которых были заключены договоры купли-продажи на ППЦ.

Проведение владельцем ПВЗ денежных расчетов с пользователем-покупателей в интересах партнера-продавца, чьи товары заказаны пользователь-покупателем, не влечет признания ПВЗ торговым объектом. В случае, если в ПВЗ осуществляются выкладка демонстрация товаров и торговля товарами, не заказанными на ППЦ, к ПВЗ применяются требования Закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» для торговых объектов».