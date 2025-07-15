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Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая

Администрация Трампа планирует направить Минобороны США $1 млрд на «наступательные кибероперации», при этом сокращая в таких же масштабах бюджеты на кибероборону.

Миллиард на наступательные кибероперации

Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует выделить Министерству обороны $1 млрд в течение следующих четырех лет на «наступательные кибероперации», пишет TechCrunch.

В законопроекте отмечается, что деньги пойдут на усиление и совершенствование возможностей вооруженных сил, действующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, главного геополитического соперника США.

Документ не дает точных пояснений, на что именно будут потрачены средства. Это может быть широкий спектр целенаправленных взломов, выяснило издание, в том числе использование уязвимостей нулевого дня или развертывание шпионского ПО для кражи данных. Бюджет может быть направлен также на инфраструктуру для поддержки этих операций, сбор разведывательной информации и многое другое.

Сокращение бюджетов киберобороны

Проект закона появился на фоне сокращения нынешней администрацией финансирования оборонительных программ кибербезопасности, обратил внимание сенатор Рон Уайден (Ron Wyden), демократ и член сенатского Комитета по разведке.

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Министерство обороны США
Пентагон получит миллиард долларов на организацию кибератак

В начале июля 2025 г. CSO online сообщал, что Трамп подписал закон, предусматривающий сокращение в бюджете на 2026 г. статьи расходов на кибербезопасность на $1,23 млрд по сравнению с 2024 г., выделив при этом киберкомандованию США на усилия в области искусственного интеллекта $250 млн.

В мае 2025 г. CNews писал о документе, подписанном Трампом, в котором говорится о необходимости урезать финансирование Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) почти на $500 млн. По мнению Президента, федеральное ведомство превратилось в орган интернет-цензуры и уделяет недостаточно внимания своим основным обязанностям.

Главный геополитический соперник

Вашингтон считает угрозой национальной безопасности попытки китайских хакеров атаковать критические объекты инфраструктуры США с помощью вредоносного ПО, достигшие, по мнению американских чиновников, невиданных масштабов. Об этом заявлял осенью 2024 г., как писал CNews, глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй (Christopher Wray).

В качестве примера Рэй привел группировку Volt Typhoon которую CISA, ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) обвиняли в атаке на ряд организаций на всей территории США, в том числе объекты связи, энергетики, транспорта и водоснабжения. Злоумышленники якобы могли провоцировать сбои в их работе.

По данным АНБ, поддерживаемые Пекином хакеры заранее внедряют в объекты вредоносное ПО, которое можно запустить в любой момент и тем самым нарушить работу критической инфраструктуры США.

Со слов Рэя, это только верхушка айсберга, одна из многих подобных попыток Китая. США регулярно обвиняют Поднебесную в атаках и взломах.

В 2023 г. Рэй говорил, что китайская государственная хакерская программа больше, чем у всех остальных крупных стран вместе взятых. Ее целями якобы являются политический шпионаж, саботаж в моменты кризиса или войны и кража интеллектуальной собственности в промышленных масштабах.

Анна Любавина

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