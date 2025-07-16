CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет
|

Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов

Бывший военнослужащий армии США признан виновным в незаконном получении конфиденциальной информации о телефонных записях из AT&T и Verizon. Ему грозит штраф в $250 тыс. и до 10 лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения. Он вместе с другими злоумышленниками продавали часть украденных данных и использовали их для других видов мошенничества, включая подмену SIM-карт.

Признал себя виновным

Бывший военнослужащий армии США Кэмерон Вагениус (Cameron Wagenius) признан виновным во взломе телекоммуникационных компаний и попытке вымогательства, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства юстиций (Минюст) США. Федеральные власти арестовали ИТ-специалиста по связи армии в 2024 г. за продажу и публикацию конфиденциальных данных клиентов операторов.

«Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon — американская телекоммуникационная компания. Более двух третей выручки дает дочернее общество Verizon Wireless, которое является крупнейшим в США поставщиком услуг беспроводной связи. Кэмерон Вагениус получил доступ к конфиденциальной информации и вымогал деньги у компаний, угрожая опубликовать украденные данные, если выкуп не будет выплачен», — сообщается в заявлении ведомства.

В сети бывший военный использовал никнейм kiberphant0m. Кэмерон Вагениус вместе с сообщниками продавали часть украденных данных и использовали их для других видов мошенничества. При этом в феврале 2025 г. Он уже признал себя виновным по двум пунктам в деле о незаконной передаче конфиденциальной информации о телефонных разговорах, отмечает минюст.

snimok_ekrana_2025-07-16_133310_1.png

U.S. Department of Defense
Бывший военнослужащий армии США признал вину в масштабных хакерских кибератаках на AT&T и Verizon и краже данных абонентов

В совокупности ему грозит более 25 лет максимального наказания по этим статьям, а приговор, согласно заявлению, вынесут 6 октября 2025 г. Максимальное наказание за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи — 20 лет лишения свободы, за вымогательство в связи с компьютерным мошенничеством — пять лет лишения свободы, а также обязательное наказание в виде двух лет лишения свободы, дополнительно к любому другому сроку тюремного заключения за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

По данным Минюст США, после кражи данных злоумышленники вымогали у организаций-жертв как в частном порядке, так и на публичных форумах. Попытки вымогательства включали угрозы опубликовать украденные данные на форумах, посвященных киберпреступности, таких как BreachForums и XSS.is. Размещая сообщения на этих форумах, хакеры предлагали продать украденные данные за тысячи долларов. Им удалось продать как минимум часть этих украденных данных, а также использовать их для совершения других мошеннических действий, включая подмену SIM-карт. В общей сложности Кэмерону Вагениус и его сообщники пытались вымогать у владельцев данных жертв не менее $1 млн.

Расследованием дела занимаются сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Служба уголовных расследований Министерства обороны США (DCIS). Ценную помощь оказали Прокуратура Западного округа Техаса и Киберотдел Национальной безопасности.

Богатый опыт

Кэмерон Вагениус участвовал в серии кибератак, начавшихся с утечки данных из облачной ИТ-платформы Snowflake. Злоумышленники похитили из систем Snowflake почти все записи звонков клиентов AT&T до 2024 г. В случае с Verizon был извлечен значительный кэш журналов звонков абонентов, ведь доступ к данным на этом уровне осуществляется значительно быстрее, чем к основному месту их хранения.

В декабре 2024 г. прокуроры США указали, что Кэмерон Вагениус связан с более ранним обвинением двух предполагаемых хакеров Коннора Мука (Connor Mook) и Джона Биннса (John Binns), связанным с кибератакой Snowflake. Журналист в сфере информационной безопасности (ИБ) Брайан Кребс (Brian Krebs) заявил, что после ареста Муки канадскими властями военный сообщил на форуме о наличии доступа к журналам вызовов бывшего вице-президента Камалы Харрис (Kamala Harris) и президента Дональда Трампа (Donald Trump). Он угрожал раскрыть все похищенные данные, если Муку не освободят.

Утечка данных в военном ведомстве

В США отставной военный признал, что передавал секретную информацию о специальной военной операции (СВО) России на Украине через сайт знакомств.

Дэвид Слейтер (David Slater) в возрасте 64 лет, ранее служивший в звании подполковника и впоследствии работавший на гражданской должности в Стратегическом командовании Военно-воздушные силы (ВВС) США, признал в июле 2025 г. свою вину в сговоре с целью передачи совершенно секретных данных неуполномоченному лицу.

Дэвид Слейтер, служивший на базе ВВС Оффатт в Небраске, имел доступ к секретной информации. Он признался, что передавал данные, полученные на брифингах о СВО России на Украине, женщине, с которой познакомился на иностранном сайте знакомств и которая представилась гражданкой Украины. Согласно материалам дела, переданные сведения касались военных целей и военного потенциала России. В письменном заявлении Дэвид Слейтер подтвердил, что сознательно вступил в сговор с целью передачи информации, связанной с национальной обороной, неуполномоченному лицу.

По данным Минюста США, Дэвид Слейтер осознавал, что передаваемая информация может нанести ущерб США или быть использована в интересах другого государства. Женщина, с которой он вел переписку, неоднократно запрашивала у него секретные сведения. В одном из сообщений она назвала его «Мой тайный любимый осведомитель», в другом — «Мой секретный агент. С любовью». В одном из диалогов она написала: «Дэйв, надеюсь, завтра Организация Североатлантического договора (НАТО) готовит очень приятный сюрприз для Президента России Владимира Путина! Расскажешь мне? :)».

Следствию не удалось установить личность женщины, с которой общался Дэвид Слейтер, а также определить, действовала ли она в интересах Украины или России. В материалах дела не уточняется, на какой ИТ-платформе происходило общение. 16 июля 2025 г. прокурор США в Омахе Эми Донато (Amy Donato) отказалась раскрывать эти сведения, а адвокат подозреваемого воздержался от комментариев.

Слейтер был арестован в марте 2024 г. Судебное заседание состоялось 14 июля, где он признал вину по одному пункту обвинения в обмен на снятие двух других. Стороны согласовали наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет и 10 месяцев до семи лет и трех месяцев. Приговор будет оглашен 8 октября 2025 г. Максимальный срок за данное преступление составляет 10 лет. Решение примет окружной судья США Брайан Бушер (Brian Busher). Прокуроры подчеркнули, что доступ к засекреченной информации налагает на человека особую ответственность, и Дэвид Слейтер, несмотря на многолетнюю службу, нарушил долг перед своей страной.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

В России запустили производство морских беспилотных катеров

Как искусственный интеллект меняет работу контакт-центров

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще