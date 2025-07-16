Гигантский российский завод по выпуску ТВ задолжал работникам зарплату за полгода на десятки миллионов. Дошло до уголовного дела

Завод «Квант», выпускающий телевизоры для многих российских вендоров, более полугода не платит зарплату сотрудникам. Он задолжал свыше 60 млн руб., и теперь против него открыто уголовное дело. Штраф по нему в десятки раз меньше самой задолженности.

Зарплата есть, но ее нет

Против российского завода «Квант» по производству мониторов и телевизоров возбуждено уголовное дело по факту длительной задержки заработной платы сотрудникам, пишет «Инфопортал Зеленограда» со ссылкой на прокуратуру Зеленограда. Предприятие задолжало работникам около 61 млн руб. и не выплачивает зарплату с декабря 2024 г.

Этот факт стал причиной возбуждения против предприятия уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Вот только наказание по нему по крайней мере, в части штрафов, намного меньше долга завода перед своими работниками.

Квант Всего за год штат завода сократился на 20%, а выручка упала на 62%

Нарушение ч. 2 ст. 145.1 УК РФ карается в первую очередь штрафом в размере не более 500 тыс. руб., что примерно в 122 раза меньше долга «Кванта» по зарплате. Также виновные могут получить срок – до трех лет в тюрьме.

Очень много исков

Всего за три месяца (с апреля по июль 2025 г.) против «Кванта» было направлено 24 гражданских иска о взыскании зарплаты, согласно статистике Мосгорсуда. Однако не все из них до сих пор находятся на рассмотрении – по некоторым движение полностью прекращено.

По информации «Инфорпортала Зеленограда», как минимум один иск больше не рассматривается, а восемь удовлетворены, но лишь частично. Остаются еще 15 дел, и их рассмотрение пока продолжается.

В одном из исков упоминается ситуация, в которой оказалась бывшая сборщица электронной техники на фабрике «Кванта». Предприятие в первых числах марта расторгло с ней трудовой договор, но при этом решило не производить окончательный расчет в день ее увольнения. Вследствие этого перед этой сотрудницей у завода оказался долг по заработной плате за три месяца.

Здесь важно подчеркнуть, что конкретно этот вопрос «Квант» сумел урегулировать в досудебном порядке. Завод не только выплатил причитавшиеся работнице деньги, но предоставил ей дополнительную компенсацию, размер которой не сообщается. Помимо этого, суд также взыскал с него еще и компенсацию морального вреда в пользу сотрудницы.

Принудительное банкротство

Пока юристы «Кванта» разбираются с делами о невыплате зарплаты, против завода поступило сразу два иска о признании его банкротом. Оба были направлены в Арбитражный суд Москвы.

Первый истец – это зеленоградская инспекция Федеральной налоговой службы, второй – компания ООО «ДНС Ритейл») известная большинству россиян как сеть магазинов техники DNS. DNS обвиняет «Квант» в срыве в 2024 г. поставок техники.

DNS – это один из клиентов завода. Он собирает для этой сети мониторы и телевизоры марки DEXP, и именно с мониторами в 2024 г. вышла заминка. В иске сказано, что «Квант» не поставил DNS партию мониторов размером 5000 шт., хотя до этого стороны исправно сотрудничали с 2017 г.

Квант «Кванту» предъявили два иска о банкротстве

DNS приняла решение о расторжении контракта с «Квантом» и обратилась в суд за компенсацией переплаты в размер 654,5 млн руб. И это не единственные судебные споры ритейлера и вендора за последнее время.

Например, в июле 2025 г. «Квант» проиграл два дела против связанной с DNS компанией «Атлас» (зарегистрирована во Владивостоке). Она требовала от завода в общей сложности свыше 1,5 млрд руб., причем по одному из исков компенсация должна была быть выплачена в китайских юанях. С завода требовали деньги за поставленные ему комплектующие для сборки телевизоров Dexp.

Что известно о заводе

Завод «Квант» – это зарегистрированная в Зеленограде компания ООО «Квант». По информации сервиса «Контур.Фокус», ее конечным владельцем является предприниматель Михаил Етонов, также занимающий пост ее генерального директора. В числе прочего занимается производством электронных компонентов, сетевых кабелей, а также литьем пластмасс.

На протяжении многих лет «Квант» выпускал телевизоры для очень крупных и популярных брендов, но в последние годы он начал стремительно терять клиентов. Например, в августе 2024 г. CNews писал, что китайская компания TCL, чья продукция весьма востребована в России, отказалась поставлять «Кванту» комплектующие для сборки ее телевизоров. Ранее абсолютно аналогично поступила не менее популярная в России китайская компания Xiaomi.

В апреле 2025 г. «Квант» полностью свернул производство российских телевизоров Irbis. Оно было остановлено по причине крайне низкого спроса – россияне предпочитают покупать ТВ более известных брендов, по большей части иностранных.

Производственные площадки завода размещены в Зеленограде и Воронеже. По итогам 2024 г. «Квант» получил чистую прибыль 3,3 млн руб. и выручку 4,9 млрд руб. – она рухнула на 62% по сравнению с 2023 г. Согласно «Контур.Фокусу». На заводе работают около 800 человек – примерно на 200 меньше, нежели годом ранее.