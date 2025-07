Microsoft уволит сотни разработчиков, чтобы заменить их нейросетью, которую они сами и создали

Microsoft собирается уволить 200 сотрудников игровой студии King и заменить их инструментами искусственного интеллекта. Над ними трудились эти же самые разработчики, то есть Microsoft поставит вместо них их же детище.

«Сюрприз» от Microsoft

Корпорация Microsoft собирается уволить около 200 сотрудников игровой студии King, создавшей очень популярную мобильную игру Candy Crush. Это происходит в рамках грандиозного сокращения игрового подразделения Microsoft, которое продолжается несколько месяцев и затрагивает тысячи сотрудников – только с начала июля 2025 г. работы лишились около 4000 человек.

Однако случай с King особенный с точки зрения морали и этики. По информации издания MobileGamer.biz, Microsoft намерена заменить работников этой студии искусственным интеллектом. С одной стороны, в этом нет ничего примечательного – нейросети заменяют людей разных профессий по всему миру. С другой стороны, сотрудников King Microsoft решила променять на искусственный интеллект, который они же и создавали в течение длительного времени.

Что затеяла Microsoft

King – это подразделение игрового гиганта Activision Blizzard King по разработке мобильных игр. Как пишет портал WCCFTech. King является очень ценным активом для Microsoft, поскольку софтверный гигант за десятилетия своего существования так и не смог своими силами сделать себе имя в индустрии мобильных игр. Покупка студии, создавшей Candy Crush, одну из самых крупных и известных мобильных игр в мире, изменила ситуацию в одночасье.

Инфобез.Якутия Microsoft целенаправленно крушит свое игровое подразделение

По данным WCCFTech, сокращения в игровом подразделении Microsoft в общем и в King в частности едва ли связаны с финансами. У компании многомиллиардные квартальные выручки, высокие чистые прибыли, и да и отношение геймеров ее игровому бизнесу всегда было очень позитивным. Ее Xbox на равных конкурирует с Sony PlayStation на протяжении более 20 лет.

Затеянные Microsoft сокращения, по всей видимости, не связаны ни с чем, кроме желания компании вырваться вперед и удержаться в гонке ИИ, не пропустив вперед конкурентов, отмечает WCCFTech.

Виртуальный ученик заместил реального учителя

Согласно информации Mobilegamer.biz, сокращения в King коснутся в первую очередь менеджеров среднего уровня, копирайтеров и дизайнеров уровней, а также тех, кто занимался разработкой ИИ-инструментов, ускоряющих работу других членов команды.

«Тот факт, что инструменты ИИ заменяют людей, совершенно отвратителен, но речь идет об эффективности и прибыли, хотя в целом дела у компании идут отлично, – заявили источники издания внутри King. – Если мы введем еще больше циклов обратной связи, то увольнять самих разработчиков – это просто безумие. Нам нужно больше рабочих рук и меньше управленцев».

Другой сотрудник King тоже связался с изданием и рассказал, что происходит в команде. «Большая часть дизайна уровней была стерта, и это безумие, ведь они месяцами разрабатывали инструменты для ускорения процесса создания уровней, – сказал он. – Теперь эти инструменты ИИ фактически заменяют команды. Аналогично, команда копирайтинга полностью увольняет людей, поскольку теперь у нас есть инструменты ИИ, созданные этими людьми».

Этот же сотрудник предположил, что общее число уволенных может превысить 200 человек. По его мнению, сокращения пройдут в лондонской, барселонской, стокгольмской и берлинской филиалах King.

Одни уходят сами, других «уходят» принудительно

В отчете Mobilegamer.biz также указано, что некоторые сотрудники подвергаются преследованиям и увольняются по неким «произвольным причинам» (arbitrary reasons). Источник издания утверждает, что люди, открыто выступавшие против решений руководства, теперь рискуют в числе первых потерять работу. Другой собеседник, не стесняясь в выражениях, заявил, что отдел кадров в King, «полный отстой, и так было годами» (absolute shitshow and has been for years). «Это ярчайший пример отедла кадров, который всегда защищает компанию, а не работников» (an extreme example of an HR department whose role it is to protect the company, not the staff).

Поднять командный дух сокращениями

Непосредственно перед сокращениями руководство King провело внутренний опрос сотрудников, и он показал, что моральный дух компании очень низкий. Один из источников издания, знакомый с результатами опроса, сказал: «высшее руководство заявило, что повышение морального духа – главный приоритет. Как вы можете себе представить, теперь он в упадке».

В день увольнений один из присутствовавших на совещаниях сотрудников сказал, что руководство Кинга хотело избавиться от сотрудников и процессов, замедляющих развитие студии, особенно менеджеров среднего звена. «Они также упомянули тот факт, что сейчас мы слишком специализированы и разобщены между разными видами деятельности, что позволило нам получать потрясающие прибыли, но теперь мешает нам, поэтому нам нужно объединяться и обобщать», – сказал собеседник издания.

Другой источник подчеркнул: «Несмотря на условия, навязанные командам некомпетентным руководством, команды очень сплочены, искренне заботятся друг о друге и стремятся улучшить игры, над которыми работают».

Руководство компании сообщило сотрудникам, что новая организационная структура будет представлена в сентябре 2025 г.