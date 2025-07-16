Россиян будут штрафовать на сотни тысяч рублей за передачу телефонного номера другому человеку

В России может появиться новое наказание. На сей раз граждан ждет штраф за передачу своего номера мобильного телефона другому лицу. Заплатить придется до 200 тыс. руб., если новая инициатива властей станет частью действующего законодательства. Есть ряд исключений.

Дал позвонить – держи штраф

Российские власти хотят ввести штраф в размере до 200 тыс. руб. за передачу своего мобильного номера другому человеку. Инициатив уже одобрена комитетом Государственной думы России по государственному строительству и законодательству.

Нововведения представляют собой поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Авторами идеи предложено модифицировать ныне действующую ст. 13.29.1. КоАП РФ «Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" способом, не предусмотренным законодательством Российской Федерации в области связи».

Сколько придется заплатить

Одобренные поправки предполагают три градации наказания. Меньше всех заплатят физлица, то есть обычные граждане.

15 июля 2025 г. в базе Госдумы появилась таблица поправок, в которой говорится: «Незаконная передача абонентом абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг иному лицу, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыc. руб.».

tomekwalecki / Pixabay Чтобы ненароком не нарваться на штраф, нужно просто никому не передавать свой номер

Именно эту сумму придется заплатить физлицам. Следующая градация – это индивидуальные предприниматели. Если по той или иной причине они предоставили свой номер в пользование другому человеку, то их оштрафуют на 50-100 тыс. руб.

Еще больше денег потребуют с юридических лиц. Им такой проступок обойдется в пределах 100-200 тыс. руб.

Куда же без исключений

Документ о новых поборах также содержит исключения, позволяющие легально избежать штрафа. Например, юрлиц и ИП наказание будет ждать лишь в том случае, если они передадут свой номер людям, не работающим в их организации.

Отдельно в документе прописано, что штраф не будет полагаться за кратковременную и безвозмездную передачу номера, который будет использоваться другим человеком в личных целях.

«Не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентом – физическим лицом или пользователем услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи или предоставленного в пользование в рамках указанного договора, иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях», – указано в таблице поправок.

Но если про безвозмездность все относительно понятно, то с кратковременностью – нет. Документ не указывает, как долго может длиться эта «кратковременность» прежде, чем владельца номера оштрафуют.

SIM-карты не всем и не каждому

С августа 2024 г. некоторые россияне на уровне закона лишились права оформлять новые SIM-карты. Такое ограничение легло на тех, кто уже владеет 20 мобильными номерами – теперь это предел для граждан России. Для иностранцев лимиты еще более строгие – не более 10 российских SIM-карт по одному паспорту.

Чтобы зарегистрировать новый номер, потребуется сначала отказаться от использования одного из имеющихся. Сделать это можно в салоне нужного оператора связи.

В апреле 2025 г. CNews писал о готовящемся самозапрете на регистрацию новых SIM-карт. Его можно будет активировать в «Госуслугах», чтобы никто посторонний не смог воспользоваться персональными данными других граждан для оформления на них номеров телефонов.