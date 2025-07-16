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В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК

Российская компания «Синтол» запустила массовое производство отечественного секвенатора генома — устройства, предназначенного для расшифровки фрагментов дезоксирибонуклеиновой кислоты. По некоторым параметрам новый аппарат превосходит зарубежные аналоги. Приборы уже используются в нескольких российских научных институтах, включая учреждения в Новосибирске.

Запуск серийного производства

В России запустили производство отечественных приборов для расшифровки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), пишет ТАСС. Аппарат по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги.

Массовое производство отечественного прибора для секвенирования генома — расшифровки фрагментов ДНК — началось в России. Со слов представителя московской научно-производственной компании «Синтол» Алексея Шварцева, аппарат в июле 2025 г. по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги.

Секвенатор — устройство для определения последовательности нуклеотидов в ДНК, предоставляющее данные о происхождении, рисках наследственных заболеваний, подходящем питании и других характеристиках. Ранее российские ученые использовали оборудование американской компании Illumina, но из-за санкций и экспортных ограничений в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине поставки прекратились в 2023 г. В рамках импортозамещения компания «Синтол» совместно с учеными из Института приборостроения Российской академии наук (РАН) разработали отечественный ДНК-секвенатор.

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Unsplash - Louis Reed
В России запустили серийное производство отечественных приборов для расшифровки ДНК

Со слов разработчиков, это российский полногеномный секвенатор, совместимый с зарубежными реагентами, но мы разработали и собственный набор. Массовое производство началось в 2025 г. Выпущено уже более десяти приборов, получено регистрационное удостоверение в России. Они используются в нескольких научных институтах, включая новосибирский.

Российский секвенатор по характеристикам сопоставим с американским аналогом, а в некоторых аспектах его превосходит. «Наш прибор имеет более широкое окно детекции, что позволяет наблюдать больше кластеров ДНК. В процессе амплификации (увеличения числа копий участков ДНК) образуются колонии ДНК, и наш секвенатор обеспечивает их более широкий охват. В нанобиотехнологии и генной инженерии амплификация широко используется для получения больших количеств специфических последовательностей ДНК для различного применения (создание зондов, векторов, чипов, молекул ДНК заданной геометрической формы и др.)», — пояснил ТАСС представитель компании «Синтол».

Открытие ДНК в медицине, расшифровка этой кислоты — это события, значение которых трудно преувеличить. Большая часть современных прорывных технологий и исследований в 2025 г. прямо или косвенно базируется на этом фундаментальном для науки открытии. Не знай люди про гены, не было бы многих современных методов лечения и диагностики, многих технических изобретений. Застопорилось бы изучение клетки и того, как она функционирует, а без этих знаний и множество открытий в этой области было бы невозможно. Как сообщили сотрудники Министерства образования и науки (Минобрнауки) России, создание отечественной приборной базы для полногеномного секвенирования ДНК позволит глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем.

Разработчик устройства

Научно-производственная компания «Синтол» специализируется в сфере современных технологий синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Основана в 1997 г. выпускниками химического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

Начиная с 2000 г., «Синтол» разрабатывает и производит компоненты для синтеза модифицированных олигонуклеотидов, прежде всего флуоресцентные красители, гасители флуоресценции в виде амидофосфитов, стекол с контролируемым размером пор (CPG), активированных эфиров.

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«Синтол»
Восьми капиллярный генетический анализатор «Нанофор-05»

С начала 2009 г. «Синтол» предлагает услугу – секвенирование ДНК. Совместно с Институтом аналитического приборостроения РАН разработан первый отечественный восьми капиллярный генетический анализатор «Нанофор-05».

Первый полногеномный секвенатор

В 2024 г. в Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН впервые в России введен в эксплуатацию новый отечественный полногеномный секвенатор ДНК «Нанофор СПС», разработанный Институтом аналитического приборостроения РАН совместно с компанией «Синтол».

Запуск прибора был осуществлен в научно-образовательном центре коллективного пользования «Филогеномика и транскриптомика» научным руководителем ЦКП Екатериной Водясовой, начальником ЦКП Дарьей Игнатьевой и научным директором ООО «НПФ Синтол» Яковом Алексеевым.

«Нанофор СПС» будет использоваться учеными для исследований в области функциональной геномики, токсикологии, иммунологии, физиологии, эволюции, популяционной генетики и др.

Отечественный полногеномный секвенатор ДНК «Нанофор СПС» работает в ЦКП «Филогеномика и транскриптомика» Федерального исследовательского центра «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) в Севастополе. Начальник ЦКП уже дважды прошла стажировку в компании «Синтол» в Москве и готова помочь ученым, желающим освоить область полногеномного, транскриптомного и метагеномного секвенирования.

Прибор в ФИЦ ИнБЮМ приобретен в 2024 г. в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты». Сам же национальный проект «Наука и университеты» реализуется согласно указам Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 г.» и от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития России на период до 2030 г.». Его ключевая задача — воспитание и поддержка нового поколения ученых, способных совершать великие открытия.

Антон Денисенко

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