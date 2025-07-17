Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге

Расследование ProPublica выявило, что почти десять лет руководители Microsoft привлекали инженеров, работающих в Китае, к обслуживанию облачных систем Пентагона. В Microsoft использовали схему «цифровое сопровождение», высококвалифицированный иностранный специалист действует под контролем менее подготовленного сопровождающего.

Экономия денег на кадрах

Руководство Microsoft использует китайских инженеров для обслуживания ИТ-систем Пентагона и почти их не контролируют, исходя из опубликованного в июле 2025 г. расследования ProPublica.

Расследование ProPublica выявило, что руководители Microsoft почти десятилетие привлекала китайских инженеров к работе над облачными системами Минобороны США через механизм «цифрового сопровождения». Эксперты считают, что такая практика создает риск утечки секретных данных на фоне усиливающегося технологического противостояния между США и Китаем.

Сама программа «цифрового сопровождение» в США предполагает, что китайские ИТ-специалисты подают заявки на решение специфических технических задач, передавая команды удаленно через Microsoft Teams американским «эскортам» с доступом к секретным данным. Эти «эскорты», не всегда обладая нужной квалификацией, вводят команды в федеральные облачные сервисы уровней Impact 4/5, где утечка данных может привести к уже серьезным или катастрофическим последствиям для военных операций.

U.S. Department of Defense Пентагон инициировал проверку Microsoft из‑за привлечения китайских инженеров к обслуживанию секретных оборонных ИТ‑систем

Проблема заключается в том, что многие участники программы «цифрового сопровождения» не обладают достаточной технической подготовкой и зачастую уступают в ИТ-навыках китайским инженерам, которых они должны контролировать. Обычно это бывшие военные с минимальным опытом программирования и низкой заработной платой. Грубо говоря за сеньорами, следят ИТ-специалисты ниже уровня джуниор.

Сотрудники Microsoft и подрядчики неоднократно указывали руководству ИТ-компании на потенциальные киберриски. Они считают, что используемая система создает возможность для злоумышленников получить доступ к наиболее конфиденциальным данным США.

Согласно данным ProPublica, в программе «цифрового сопровождения» участвует около 50 эскортов, в основном бывших военных, с зарплатой примерно $18 в час. Каждый из них ежемесячно обрабатывает сотни запросов от инженеров из Китая. Эксперты подчеркивают «технический разрыв»: высококвалифицированные иностранные ИТ-специалисты работают под надзором менее компетентных сопровождающих. Как отметил бывший инженер Microsoft Мэтью Эриксон (Matthew Erickson), команда fix_servers.sh становится для эскорта черным ящиком, содержимое которого он не может оценить.

17 июля 2025 г. ни представители Министерство обороны США, ни другие американские государственные структуры не прокомментировали расследование. Авторы подчеркивают, что сотрудники ведомств зачастую даже не знали о существовании подобной практики в Соединенных Штатах.

Национальная безопасность США под угрозой

Опасения возрастают из-за того, что в ежегодной оценке угроз разведсообщества США в 2025 г. Китай обозначен как главный киберпротивник Вашингтона. Исследователь Йельской школы права Джереми Даум (Jeremy Daum) отмечает, что китайское законодательство обязывает граждан и компании сотрудничать с органами госбезопасности, и противостоять прямому требованию практически невозможно.

Бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Гарри Кокер (Harry Coker) подчеркивает: «Будь я действующим оперативником, я считал бы такую схему уникальной возможностью для получения доступа к ИТ-системам. С 2019 г. эксперты по информационной безопасности (ИБ) единодушно заявляют, что традиционный периметр безопасности устарел, и приоритет должен быть отдан защите прямого доступа к ИТ-ресурсам. Сотрудники больше не работают исключительно в офисе, они трудятся удаленно, проводят презентации в разных городах, подключаясь к корпоративным системам. Сама по себе ИТ-инфраструктура стала децентрализованной».

Торговая война

Чипы от компании Nvidia являются критически важным компонентом для создания ИИ-систем, таких как чат-боты, генераторы изображений и более специализированные, которые могут помочь в создании биологического оружия, об этом уже оповещал CNews. Нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump), и его предшественник Джо Байден (Joe Biden) ввели постепенно ужесточающийся контроль за экспортом чипов Nvidia в Китай. Ранее на CNews описывали, как некоторые из этих чипов продолжали поступать в Китай, а руководство Nvidia публично заявляло, что не может отслеживать свои продукты после их продажи.

C начала 2025 г. обострение торговой войны между США и Китаем привело к введению новых взаимных пошлин. Весной 2025 г. Китай ввел дополнительную 34% пошлину на весь импорт из США в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Уже 11 апреля Китай поднял пошлины на американские товары до 125% и пообещал на этом остановиться. При текущем уровне тарифов рынок более не в состоянии принять поставляемые в Китай американские товары, учитывая это, Пекин не будет реагировать, даже если США продолжат поднимать тарифы на продукцию из Китая, отметили в комитете по тарифам Госсовета Китайской Народной Республики.