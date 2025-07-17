Чтобы подгадить Huawei, США разрешили продавать китайцам ИИ-ускорители

США сняли ограничения на поставку в КНР ИИ-ускорителей Nvidia H20. Но это вовсе не оттепель и не сигнал о скором прекращении торговой войны. Это попытка нанести новый удар по Huawei, чьи ускорители приобрели огромную популярность в Китае на фоне запрета американских аналогов.

Пойти от противного

США придумали новый план по уничтожению Huawei – китайского техногиганта, который с 2019 г. является рычагом давления Штатов на Китай в рамках холодной войны. Как пишет WCCFTech, для этих целей американские власти разрешили поставки в Китай ИИ-ускорителей H20 компании Nvidia.

Логика здесь в следующем. После того, как целая серия ИИ-ускорителей американских AMD и Nvidia попала под экспортные ограничения США, в Китае Huawei начала стремительно развивать линейку собственных решений. Не менее быстро начал расти и спрос на ее ускорители, которые часто стоили дешевле, но не уступали по производительности американским аналогам. Популярность ускорителей Huawei с недавних пор стала расти и за пределами Поднебесной.

Решение о допуске Nvidia H20 к экспорту в КНР было принято как раз с целью переключить на них внимание потребителей. На это указал директор Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс (David Sacks). Он сообщил в интервью Bloomberg Business, что это был шаг по противодействию конкуренции со стороны Китая.

Борьба за конкурента

В интервью Сакс рассказал, что одной из причин снятия запрета на ИИ-чипы H20 было противодействие растущему влиянию Huawei на китайском рынке. «Не стоит отдавать Huawei весь китайский рынок, когда Nvidia способна конкурировать за его значительную часть с менее производительным чипом. Повторюсь, мы не продаем в Китай наши новейшие, лучшие чипы, но можем лишить Huawei доли китайского рынка, которую можно использовать для масштабирования и глобальной конкуренции с США», – прямым текстом заявил Сакс.

Ранее Сакс отмечал также, что стоечное решение Huawei CloudMatrix способно конкурировать с похожими решениями Nvidia, и что китайские аналоги представляют растущую угрозу доминированию США в области искусственного интеллекта.

Восток не пройдет

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил, что его компания ожидает возобновления поставок ИИ-чипа H20 в Китай после ослабления экспортного контроля США. Напомним, Nvidia – самая дорогая компания в мире с капитализацией свыше $4 трлн – это абсолютный исторический рекорд. Подняться так высоко Nvidia помогли не геймерские видеокарты, которые она производит десятилетиями, а именно ускорители ИИ-вычислений – на этот рынок компания вышла всего несколько лет назад.

Ранее Хуанг высказывал мнение о том, что если американские ИИ-чипы не будут предлагаться всему миру, то Китай в конечном счете захватит лидерство на этом рынке. Дэвид Сакс в своем интервью полностью согласился с этим тезисом.

WCCFTech пишет, что власти США прислушались к мнению гендиректора американской и по совместительству самой дорогой компании в мире. WCCFTech пишет, что снятие запрета на экспорт в КНР чипов H20 – лишь одно из доказательств того, что Штаты видят растущую угрозу, исходящую от прогресса Китая в области искусственного интеллекта.

Против Трампа

Запрет на поставки в Китай ускорителей H20 ввел лично нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) почти сразу после своей инаугурации в январе 2025 г. H20 – это новейший ИИ-ускоритель Nvidia, производство которого началось в 2024 г.

Это не самое передовое решение компании, поскольку H20 – это упрощенная версия ускорителя H100 с 96 ГБ памяти. Ее преимущество в более низкой цене по сравнению с H100.

Срок действия запрета не был определен и распространялся не только на материковый Китай, но и на Гонконг.

Похоже, сработало

На фоне ожиданий, что Nvidia вот-вот начнет массовые поставки H20 в Китай, местные операторы связи начали проявлять повышенный интерес к американским технологиям искусственного интеллекта. Это происходит, несмотря на усилия Huawei по расширению своей доли рынка. В теории, это может означать, что на нынешнем этапе план США оказался успешным.

Дэвид Сакс сообщил Bloomberg, что поддерживает идею предоставления доступа к американским ИИ-чипам странам Персидского залива. По его словам, если Nvidia и другие американские компании лишатся рынка стран ССЗ, Китай в конечном итоге захватит его, как и в телекоммуникационном секторе.

Страны ССЗ – это Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Это региональная организация, в которую в настоящее время входят шесть арабских стран, расположенных на Аравийском полуострове. В их числе Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Не все так просто

Из этого следует, что администрации Трампа пришлось сделать выбор: либо позволить китайским технологиям выйти на мировые рынки, либо ослабить экспортный контроль для Nvidia, пишет WCCFTech. Ожидается, что компания в самом ближайшем будущем представит сразу несколько ИИ-решений для КНР в попытке вернуть утраченную долю китайского рынка.

Однако повторное завоевание Nvidia рынка Китая может не оказаться простым и легким. В октябре 2024 г. CNews писал, что власти КНР потребовали от местных компаний полного отказа от ИИ-ускорителей, произведенных Nvidia.

Фирмы должны покупать только ускорители, созданные китайскими производителями, в частности, Huawei. Вот только пока это не официальный запрет, а всего лишь рекомендация, то есть предприятия не обязаны ей следовать. Однако на фоне снятия запрета на экспорт H20 в Китай рекомендация вполне может превратиться в требование.