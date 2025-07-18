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В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android

Аналитики соцсети Blink посчитали, кого больше среди зумеров в России: пользователей iPhone или Android. Оказывается, юзеров в июле 2025 г. обеих ИТ-платформ ровно по 50%. Среди наиболее популярных моделей iPhone оказались iPhone 11, iPhone 12, а из смартфонов на Android самыми востребованными стали Redmi 12, Redmi Note 13.

Востребованность мобильных ОС

Операционные системы (ОС) iOS и Android сравнялись по популярности у российских зумеров, пишет «Коммерсант». Результаты удивили даже аналитиков, как оказалось, юзеров обеих ИТ-платформ ровно по 50%.

По данным исследования Blink, молодые люди пользуются смартфонами на базе iOS и Android в равной степени — по 50%. В пятерку самых популярных брендов у молодежи вошли Apple (50%), Samsung (9%), Redmi (9%) и Tecno (8%). Последние места среди самых популярных смартфонов заняли бренды Huawei и Xiaomi — ими владеют всего 2% и 1% соответственно.

Исследование было проведено на основе данных геосоциального приложения Blink в июле 2025 г., которым пользуется российская молодежь 12-24 лет. Представители поколения Z или зумеры — это молодые люди, которые не помнят свою жизнь без мобильных телефонов. Поколением Z называют людей, которые родились с конца 1990 г. до начала 2010 г. В современном медиапространстве за представителями этого поколения закрепилось название «зумеры», также их иногда называют «зетами» или «центениалами».

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Популярность iOS и Android впервые в России сравнялась у молодежи поколения Z

В своем анализе аналитики Blink использовало обезличенные данные 5 млн молодых россиян. Самый популярный бренд смартфонов среди зумеров — от компании Apple. iPhone использует 50% юных пользователей, а следом уже идут Samsung (9%) и Redmi (9%).

Среди наиболее популярных моделей iPhone оказались iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. Из смартфонов на Android самыми востребованными стали Redmi 12, Redmi Note 13 и POCO C65.

Из данных исследования следует, что доля женщин, пользующихся техникой Apple выше, чем процент заинтересованности в iPhone среди мужчин. Смартфонами этого бренда пользуется 55% от всех девушек и только 44% от всех парней.

Статистика по моделям и брендам

Топ-10 самых популярных брендов смартфонов у зумеров в России: iPhone — 50%; Samsung — 9%; Redmi — 9%; Tecno — 8%; POCO — 6%; realme — 6%; Infinix — 4%; Honor — 2%; Huawei — 2%; Xiaomi — 1%.

Топ-10 моделей iPhone за первое полугодие 2025 г.: iPhone 11; iPhone 13; iPhone 12; iPhone 15; Phone 14; iPhone XR; iPhone 15 Pro; iPhone 15 Pro Max; iPhone 14 Pro; iPhone 13 Pro.

Топ смартфонов на Android за первое полугодие 2025 г.: Redmi 12; Redmi Note 13; POCO C65; Redmi Note 12; Galaxy A15; realme Note 50; POCO M5s; Tecno POVA 5; Redmi Note 10 Pro.

Классификация поколения

Теория поколений стала популярной в начале 1990 г. Авторами теории стали американские историки и социологи Нил Хоув (Neil Howe) и Уильям Штраус (William Strauss). В соответствии с теорией поколений, каждые 20 лет происходит смена ценностей, идей, склада ума. Это необходимо, чтобы общество не стагнировало, а трансформировалось под новый темп современного мира. Теория поколений предполагает цикличность, повторяющуюся примерно каждые 80 лет. Это означает, что ценности новых поколений частично совпадают с ценностями поколений, живших 80 лет назад.

Бэбибумеры (или просто «бумеры») — поколение, родившееся в период с 1946 по 1963 г. Их детство пришлось на послевоенные годы, а название связано с бумом рождаемости после Второй мировой войны. Бэбибумеры — трудолюбивые, оптимистичные и патриотичные люди. Они ценят работу превыше всего, с возрастом склоняются к консерватизму и стремятся к личной стабильности.

Поколение X («иксы») — люди, родившиеся в период с 1964 по 1980 г. Их мировоззрение сформировалось под влиянием экономического спада, переосмысления семейных ценностей и изменений в укладе жизни — для российских «иксов» ключевым событием стал распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР). «Иксы» — прагматичные, скептичные индивидуалисты, ориентированные на материальные ценности. Они с недоверием относятся к власти, но чаще всего остаются аполитичными.

Поколение Y («миллениалы») — люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 г. Их мировоззрение сформировалось в условиях относительно стабильной мировой обстановки и бурного развития технологий. Миллениалы — эгоцентричные, ценящие комфорт и личную свободу. Они отдают предпочтение саморазвитию, а не карьерному росту. Это поколение иногда называют «поколением Питера Пэна», поскольку миллениалы не торопятся взрослеть и нередко дольше живут с родителями.

Поколение Z («зумеры») — люди, родившиеся с 1997 по 2012 г., в эпоху глобальной цифровизации. С раннего возраста они тесно связаны с гаджетами, формируя мировоззрение и взгляды на основе рекомендаций друзей и лидеров мнений. Зумеры стремятся быть на связи с друзьями, отличаются вдумчивостью и экономностью, бережно относятся к природе и заботятся о своем ментальном здоровье.

Поколение Альфа — люди, родившиеся с 2010 по 2024 г. Термин ввел австралийский исследователь Марк МакКриндл (Mark McCrindle). Характеристики этого поколения пока сложно изучить в полной мере, но известно, что дети Альфа ценят служение высоким целям и не представляют жизни без современных технологий.

Антон Денисенко

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