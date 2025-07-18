Путин поручил ограничить работу иностранных мессенджеров в России

Президент Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос о введении дополнительных ограничений на работу иностранных мессенджеров в России. Ранее глава компании IVA Technologies Станислав Иодковский жаловался президенту на то, что в России продолжают пользоваться зарубежными коммуникационными сервисами, особенно в массовом сегменте.

Поручение ограничить работу иностранных коммуникативных сервисов

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений Правительству, подготовленных по итогам совещаня с представителями деловых кругов, прошедшего 26 мая 2025 г. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

В частности, Правительству поручено проработать дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, произведенных в недружественных государствах. Поручение следует проработать в срок до 1 сентября 2025 г. Кроме того, с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного ПО.

Как IVA Technologies жаловалась на пользователей иностранных сервисов

На упомянутой встрече гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский обратил внимание Президента на то, что ушедшие компании Zoom и Microsoft «не до конца ушли» и предложил «чуть-чуть их ограничить». Российские отрасль теряет миллиарды, заявил Иодковский.

Unsplash - Solen Feyissa Путин поручил Правительству проработать вопрос о введении дополнительных ограничений на работу иностранных мессенджеров в России

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, - заявил Путин. - Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы представляли максимально благоприятные условия работы». Президент попросил сообщить, какие компании крупные продолжают использовать иностранные сервисы.

Иодковский заметил, что крупные компании все-таки переходят на отечественное коммуникационное ПО, как от IVA Technologies, так и от «Яндекс» и VK. А вот в массовом сегменте (B2C) остались пользовательские привычки. «Давайте всех, кто от этих вредных привычек не может избавиться», - заявил на это Путин.

Национальный мессенджер

Ранее в России был принят закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией (МСОИ), которая будет представлять из себя мессенджер, связанный с инфраструктурой электронного правительства и государственными информационными системами.

В том числе через МСОИ можно будет подписать документы с помощью усиленной квалифицированной электронной подписью и Госключом, Также МСОИ можно будет использоваться в качестве идентификатора личности при оказании гостиничных и образовательных услуг.

Оператором МСОИ Правительство назначило «Коммуникационную платформу», «дочку» VK, владеющую правами на «Цифровую платформу Max». Владимир Путин также давал поручения интегрировать с МСОИ государственные и банковские сервисы и поддерживать устойчивость и безопасность работы интернета для корректной работы данной платформы.

Ограничения и блокировки иностранных мессенджеров в России

В 2023 г. в России был принят закон, запрещающий сотрудникам банков и государственных организаций общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. В 2025 г. данный запрет был расширен на социальные сети, маркетплейсы и доски объявлений.

Список иностранных мессенджеров ведет Роскомнадназор. В него входят Telegram WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), Skype, Microsoft Teams, Viber, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.

В 2024 г. менеджеры Discord и Viber, а также мессенджер Signal, были заблокированы. В конце 2024 г. Роскомнадзор включил WhatsApp и Skype в реестр организатором распространения информации (ОРИ). Это означает, что соответствующие платформы должны хранить данные о своих пользователей и содержимое их сообщений, в противном случае они будут заблокированы. Впрочем, владелец Skype корпорация Microsoft приняла решение о закрытии сервиса.

Другие поручения Президента России

Кроме того Владимир Путин поручил Правительству проработать дополнительные меры поддержки внедрения отечественных систем автоматизации и роботизации при проектировании и строительстве промышленных объектов и объектов логистической инфраструктуры.

Также следует проработать вопрос применения к организациям, осуществляющим деятельность в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники, пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов,

Аналогом являются пониженные налоговые ставки и тарифы, применяемые к организациям, осуществляющим деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

Еще одно поручение касается проработки вопроса создания высокоавтоматизированных мультифункциональных логистических центров в Нижегородской и Ростовской областях, а также рассмотреть вопрос о создании аналогичных проектов на территории других регионов России с применением мер государственной поддержки.