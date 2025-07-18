В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней»

Министру обороны США продемонстрировали новые американские дроны-камикадзе, которые сильно напоминают российские «Герани» и иранские Shahed. Западная концепция многосферной боевой операции предусматривает нанесение в течение первых двух часов массированного воздушного удара. Применение дронов ранее было лишь на третьей фазе, теперь их можно переместить на первой фазе. Американская «Герань» имеет ту же схему полета в виде «летающего крыла». Боевая часть, по своему весу составляет около 60 кг и сосредоточена в передней части беспилотного летательного аппарата.

Освоение и внедрение технологии

Американский аналог отечественной «Герани» представили в Пентагоне, пишет Army Recognition. Сотрудники военного ведомства в США впечатлились еще в 2024 г. масштабами производства и применения российских дронов-камикадзе в военном конфликте на Украине.

16 июля 2025 г. в США официально представили новый беспилотный боеприпас Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), который позиционируется как функциональный аналог широко используемого российской «Герани» или иранского беспилотника Shahed-136. Американский дрон-камикадзе разработан аризонским оборонным подрядчиком SpektreWorks, LUCAS был представлен во внутреннем дворе Пентагона в рамках демонстрации автономных многодоменных систем.

Многодоменные операции армии США — форма ведения военных действий при которой вооруженные силы одновременно и скоординировано действуют во всех доступных сферах (доменах): на суше, море, в воздухе, в космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре в условиях использования противником сил и средств соизмеримых по оснащению и возможностям со своими войсками.

SpektreWorks Дрон-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS)

Министр обороны Пит Хегсет (Pete Hegseth) лично ознакомился с беспилотником во время мероприятия, на котором также были показаны восемнадцать других автономных платформ. Эта презентация проходит на фоне более широких усилий руководства Министерства обороны США по оснащению американских и союзных сил масштабируемыми, атакуемыми беспилотными системами, способными поддерживать рассредоточенные операции, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Со слов разработчиков, LUCAS уже прошел успешные испытания и готов к производству в США, а его интеграция в действующие подразделения ожидается в ближайшем будущем. Хотя беспилотник был представлен под названием LUCAS, он, по-видимому, создан на базе или на основе «Герани» или Shahed-136, как писал CNews.

В 2024 г. масштабы производства «Гераней» впечатлили западных экспертов, сообщило американское издание The War Zone. Эксперты обратили внимания на короткую видеозапись в сети, демонстрирующую производственную линию на заводе в России. Они заметили, что на российские беспилотники «Герань» установили реактивные двигатели и это значительно повысило их эффективность. Скорость «Гераней» достигает 450-600 км/ч.

Технические характеристики

В техническом плане LUCAS имеет открытую архитектуру, что позволяет использовать модульные отсеки полезной нагрузки, в которых могут размещаться разведывательные датчики, модули радиоэлектронной борьбы или взрывные заряды, в зависимости от требований миссии.

Американские дроны-камикадзе имеют ту же схему «летающее крыло». Боевая часть, по последним данным, по своему весу составляет около 60 кг и сосредоточена в передней части беспилотного летательного аппарата. LUCAS поддерживает источники питания 28 В и 12 В и включает в себя сеть полезной нагрузки, позволяющую дистанционно переключать системы во время полета. Способы запуска включают развертывание на грузовике и взлет с помощью ракеты (RATO), что повышает гибкость полевых операций без специализированной инфраструктуры и подготовки экипажа. То есть, такой дрон может применяться еще и как истребительное авиационное средство как против пилотируемой, так и против беспилотной авиации.

По данным SpektreWorks, этот дрон-камикадзе способен автономно координировать свои действия с другими платформами, что делает его пригодным для тактики «роя» и сетецентрических ударных операций. Эти характеристики отличают LUCAS от иранского аналога Shahed-136, предлагая гибкость, цифровое управление и интеграцию в более широкую американскую боевую архитектуру при стартовой массе в 70-100 кг.

Преобразования в производстве вооружений

Внедрение LUCAS происходит в контексте радикальных преобразований в политике США в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в соответствии с меморандумом администрации Дональда Трампа (Donald Trump) от 10 июля 2025 г. под названием «Unleashing U.S. Military Drone Dominance». Подписанная министром обороны Питом Хегсетом и подкрепленная указом 14307, эта инициатива направлена на резкое увеличение темпов приобретения беспилотников, снижение бремени регулирования и расширение производства расходных систем.

Согласно новой политике, беспилотники групп I и II переклассифицируются как «потребительские товары» или «расходные материалы», что позволяет относиться к ним так же, как к боеприпасам, например, гранатам, а не как к традиционным летательным аппаратам. Хотя LUCAS подпадает под более тяжелую классификацию группы III, те же принципы 18 июля 2025 г. применяются для ускорения его ввода в эксплуатацию.

Американские командиры на уровне подразделений получили право напрямую закупать беспилотники, минуя унаследованную систему закупок и обеспечивая более гибкие инновации на поле боя. Эти изменения также поддерживаются новыми инвестиционными каналами и полномочиями по закупкам, привязанными к промышленному потенциалу в США.

Эта переориентация политики США в области беспилотников поддерживается новыми механизмами финансирования и структурными реформами в Пентагоне. Резерв быстрых оборонных экспериментов (RDER), который при прежней администрации был отдельной программой, теперь институционализирован в рамках Управления заместителя министра обороны по научным и инженерным исследованиям. Ее методы теперь включены в так называемую программу Technology Readiness Experimentation (T-REX), которая проводит боевые стрельбы не реже двух раз в год. Все беспилотники, показанные на мероприятии Пентагона в июле 2025 г., включая LUCAS, были разработаны в рамках этой системы и прошли путь от концепции до готовности всего за восемнадцать месяцев, по сравнению с обычным шестилетним циклом. Цель состоит в том, чтобы расширять инновации снизу вверх, опираясь на процессы закупок, в которых предпочтение отдается продукции американского производства в рамках инициативы «Покупай американское», а также на вклад экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники.

Параллельно с этой внутренней перестройкой сотрудники Пентагона начали расследование по разделу 232, касающемуся национальной безопасности США, в отношении импорта дронов и комплектующих, китайских компаний, таких как DJI и Autel Robotics. Это расследование, начатое 1 июля 2025 г. и обнародованное 15 июля, призвано определить, не подрывает ли зависимость от беспилотников иностранного производства национальную безопасность США и устойчивость цепочки поставок.

Концепция авиаударов

Западная доктрина многосферной боевой операции предусматривает проведение в течение первых двух часов массированного авиаудара, направленного на нейтрализацию ядерного потенциала противника, систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), командных пунктов, средств связи и наиболее боеспособных воинских подразделений. Удар осуществляется в четыре этапа с минимальными временными промежутками.

На первом этапе применяются гиперзвуковые ракеты, включая баллистические и крылатые. Второй этап включает использование крылатых ракет большой дальности (преимущественно морского базирования) и баллистических ракет средней и малой дальности. Третий этап предполагает задействование ударных беспилотных систем. На заключительном, четвертом этапе действует пилотируемая авиация в сочетании с дронами (последние составляют 40% сил США) т.к. ожидается, что потери в последней волне будут минимальными. После старта массового производства LUCAS их можно будет начать применять сразу на первом этапе в концепции западной доктрины.