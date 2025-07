Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Amazon без предупреждения начала увольнять сотрудников своего облачного сервиса Amazon Web Services, крупнейшего в мире. Причина – автоматизация. На начальном этапе работы лишатся около 100 человек в нескольких подразделениях. Уволенные называют подход Amazon к увольнениям «холодным и бездушным».

Уволить человека, нанять роботов

Интернет-гигант Amazon заявил о своих планах по масштабным сокращениям в своем облачном подразделении Amazon Web Services (AWS), пишет The Register. По информации издания, на начальном этапе без работы останутся примерно 100 человек, работающих в нескольких подразделениях сервиса.

Amazon Web Services – это крупнейшее в мире облако с долей глобального рынка на уровне 30%. Ближайшие конкуренты – Microsoft Azure (21%) и Google Cloud (12%) – данные Statista.com за IV квартал 2024 г.

Основная причина увольнений – это автоматизация. Место сокращенных сотрудников займут алгоритмы.

«После тщательного анализа нашей организации, наших приоритетов и того, на чем нам следует сосредоточиться в будущем, мы приняли сложное бизнес-решение о ликвидации некоторых ролей в определенных командах AWS», – сообщил The Register представитель компании Брэд Глассер (Brad Glasser).

Один из работников Amazon Web Services., кого уже уволили, прокомментировал происходящее в компании. В разговоре с The Register он назвал сокращения «холодными и бездушными» (cold and soulless).

Неизбежное зло

Глассер во время предыдущей волны увольнений в AWS попытался заверить The Register, что сервис вынужден пойти на такие меры. «Эти решения дались нам нелегко, и мы намерены поддерживать сотрудников на протяжении всего переходного периода», – сказал он изданию.

Глассер несколько раз подчеркнул, что сокращений нельзя избежать. «Эти решения необходимы, поскольку мы продолжаем инвестировать, нанимать и оптимизировать ресурсы для внедрения инноваций для наших клиентов», – добавил он.

Комментируя нынешнюю волну сокращений, Глассер заявил, что AWS не намерен снижать количество работающих в нем людей. Более того, по его словам, общая численность персонала сервиса будет расти, поскольку в бизнес-подразделении имеются тысячи открытых вакансий.

Источники, знакомые с деятельностью AWS, пожелавшие остаться анонимными, сообщили The Register, что большинство увольнений затронули людей, занятых в маркетинге и связях с общественностью. С другой стороны, появившиеся в Сети сообщения пострадавших от сокращений позволяют предположить, что увольнения могли коснуться и сотрудников службы поддержки первой линии, а также сотрудников ряда других должностей.

С вещами на выход

Собеседники The Register утверждают, что руководство AWS не потрудилось заранее предупредить сотрудников, что в очень скором будущем им придется искать другие источники средств к существованию. Бывший сотрудник сервиса, назвавший сокращения «холодными и бездушными», подчеркнул, что его уведомили об увольнении в безэмоциональном письме по электронной почте, без личной встречи или чего-либо подобного.

«Насколько мы можем судить, решения принимались в основном на основе должностей и общих представлений, а не на детальном понимании ролей, навыков или фактического совпадения обязанностей», – сказал изданию этот сотрудник.

Другой бывший сотрудник AWS сообщил The Register, что одной из причин массовых увольнений стало стремление AWS внедрить генеративный искусственный интеллект «как способ оптимизации операций и сокращения численности персонала» (as a way to streamline operations and reduce headcount).

Фальстарт

Источник издания в AWS сервиса назвал сокращения в AWS «преждевременными» (premature), поскольку сотрудники Amazon по-прежнему в значительной степени не знакомы с инструментами генеративного ИИ и не прошли обучение по этой технологии. Он также отметил, что инструменты генеративного ИИ, использующиеся в Amazon не являются передовыми.

«Отсутствие у Amazon качественного стека технологий искусственного интеллекта затрудняет конкуренцию с теми, кто может использовать гораздо более мощные модели, такие как ChatGPT, – заявил собеседник издания. – Это ставит под сомнение целесообразность и своевременность такого перехода».

Amazon утверждает, что дает сотрудникам достаточно времени на изучение инструментов ИИ и их применение в работе. Официальные представители корпорации сообщили изданию, что многие из них уже эффективно используют их. В качестве примера, представитель Amazon рассказал, что внутренние разработчики сэкономили более 450 тыс. часов на технических исследованиях с помощью всего одного ИИ-инструмента.

Добавим, что в июне 2025 г. нынешний глава Amazon Энди Джасси ( Andy Jassy) разослал служебную записку, в которой предупредил, что рабочие места в компании будут сокращаться по мере того, как компания будет внедрять больше технологий искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что это приведет к сокращению общей численности наших сотрудников, поскольку мы получаем рост эффективности за счет повсеместного использования ИИ в компании», – сказал Джасси.

Однако The Register не получил официального опровержения того, что ИИ не причастен к нынешним увольнениям в AWS.