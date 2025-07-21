Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Российские программисты и инженеры Объединенной судостроительной корпорации совместно с Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и сотрудниками группы компаний «СиСофт» разрабатывает отечественную судостроительную систему автоматизированного проектирования тяжелого класса. Проект направлен на переход российского судостроения на отечественный софт и оптимизацию взаимодействия всех участников отрасли.

ИТ-импортозамещение САПР

Сотрудники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) совместно с инженерами Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» и группы компаний (ГК) «СиСофт» разрабатывают отечественную судостроительную систему автоматизированного проектирования (САПР) тяжелого класса, об этом в июле 2025 г. сообщила пресс-служба ЦМКБ «Алмаз».

Одна из базовых составляющих российской государственной стратегии по реформированию судостроения — комплексная техническая модернизация отрасли — однозначно предполагает, что на предприятиях будет уделено самое пристальное внимание использованию современных информационных технологий (ИТ).

Со слов эксперта конструкторского бюро ОСК «Алмаз» Александра Егорова, бюро совместно с ЦМКБ «Алмаз» и ГК «СиСофт» работает над созданием отечественной судостроительной САПР тяжелого класса. Задача тяжелой судостроительной САПР — перейти на российское программное обеспечение (ПО) и максимально оптимизировать взаимодействие проектантов, заводов-строителей, заказчиков, регуляторов и в перспективе эксплуатантов через работу в единой цифровой среде консолидированных данных.

Объединенная судостроительная корпорация В 2020 г. на заводе « Красное Сормово » (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Агата»

САПР — это программа, которая базируется на двух основных подсистемах: проектирование и обслуживание. С помощью первой осуществляется само построение схем, чертежей, а уже вторая нужна для управления первой. В основе тяжелой судостроительной САПР лежит информационная модель судна, в которой хранится вся информация о судне, его элементах, сведения о стоимости компонентов, трудоемкости видов работ судостроительных производств, наиболее трудоемких или более дорогостоящих операциях. По сути создание тяжелой САПР — одна из вех цифровой трансформации судостроительной отрасли в 2025 г., итогом которой станет полный переход на цифровые технологии всего жизненного цикла судна, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией и утилизацией гражданских судов в России.

В июле 2025 г. работа по созданию САПР тяжелого класса находится на стадии разработки архитектуры. Именно поэтому важно конкретизировать задачи и проводить тестирование ПО непосредственно руками конструкторов.

Создатели ИТ-системы

ЦМКБ «Алмаз» — российский лидер по проектировании скоростных, противоминных и патрульных кораблей и катеров, корветов, десантных и патрульных кораблей на воздушной подушке, научно-исследовательских и спасательных судов, судов специального назначения, транспортных и пассажирских судов, судов для Арктики и плавучих доков.

Российский государственный судостроительный холдинг ОСК — это 80% всех судостроительных проектов в России. В 2025 г. ОСК объединяет лучшие судостроительные, судоремонтные предприятия и проектные бюро. Стратегическая линия ОСК направлена на освоение отраслевых ниш с высокой рентабельностью. В гражданском судостроении — буровые и добычные платформы, шельфовая техника, специализированные суда ледового класса для освоения Арктики, суда для работы на внутренних водных путях. В военном кораблестроении — обеспечение нужд военно-морского флота (ВМФ) России, проектирование и строительство флота XXI века. Значительная доля продукции военного назначения ОСК идет на экспорт.

ГК «СиСофт» осуществляет консалтинг и внедрение комплексных ИТ-решений в области САПР, технологической подготовки производства (ТПП), документооборота и геоинформационных систем (ГИС). Большая часть решений базируется на сочетании мировых и отечественных разработок в этой области: CSoft Development, Oracle, CEA Technology, Canon, Contex, Oce и других.

Цифровая трансформация судостроения

В июле 2025 г. начальник управления цифровой трансформации департамента цифровой трансформации и ИТ ОСК Максим Вихлянов рассказал о стратегической задаче изменения технологического уклада в судостроении, о чем был опубликован материал пресс-службой ОСК.

Основными проектами корпорации стали «Судостроительная САПР», «Цифровое судостроительное производство» и «Цифровая инфраструктура». Реализация данных направлений должна обеспечить технологический скачок российской отрасли в результате внедрения консолидированных данных и современных цифровых технологий.

Проекты предусматривают управление процессом создания судов от проектирования до сдачи заказчику благодаря созданию единой информационной модели судна. Реализация инициатив обеспечит создание единой среды для взаимодействия предприятий ОСК, заказчика, регулятора и эксплуатанта.

В июле 2025 г. Максим Вихлянов отметил, что цифровизация возможна только в контексте полноценной цифровой трансформации отрасли. Процесс включает изменение структуры экономики и внедрение новых подходов к созданию добавленной стоимости. Необходим полный переход на цифровые технологии — от проектирования до эксплуатации и утилизации гражданских судов.

Представители ОСК представили стратегию цифровизации, направленную на внедрение технологий цифрового информационного моделирования. Запланировано создание единой информационной среды для взаимодействия участников жизненного цикла корабля на основе консолидированных данных.