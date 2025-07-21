Власти распорядились тянуть линии связи вдоль автодорог

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий строительство линий связи вдоль автодорог. Госдумой закон был рассмотрен год назад.

Одобрен закон о строительстве линий связи вдоль автодорог

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий прокладку линий связи вдоль автодорог. Документ был разработан рядом депутатом и сенаторов и осенью 2024 г. утвержден Госдумой в первом чтении. Во втором и третьем чтениях нижняя палата одобрила документ в июне 2025 г.

Проблемы с прокладкой линий связи вдоль автодорог

Согласно пояснительной записке к данному закону, в России федеральные автодороги на 90% покрыты сетями GSM, сетями LTE (четвертое поколение сотовой связи, 4G) - на 54-75%. Региональные дороги, в зависимости от стандарта сотовой связи, покрыты на 20 40%. Из-за этого, в том числе, отсутствует полное покрытия автодорог сетями экстренного вызова «112».

В нынешней версии законодательства проблемой являются различные трактовки. Так, Закон «О автодорогах и автодорожном строительстве» допускает прокладку и перенос и инженерных коммуникаций. А Закон «О связи» относит сооружения связи к объектам инженерной инфраструктуры.

В связи с отсутствие четкого определения понятия «инженерной коммуникации», нет понимания, какие именно объекты инфраструктуры связи могут размещаться в полосах отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог. Владельцы автодорог отказывают операторам связи в размещении линий и сооружений связи, так как по разному трактуются понятие «инженерные коммуникации», говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отсутствует единый порядок взаимодействия операторов связи и автодорог при строительстве и реконструкции линий связи в границах полос отвода автомобильной дороги. Согласно ГК, капитальный ремонт существующего линейного объекта осуществляется в соответствие с договором. Одним из существенных условий такого дорога предусматривается, что правообладателям существующих линейных объектов возмещаются расходы на реконструкцию, капитальный ремонт таких объектов в связи с планируемым строительством, в том числе объектов транспортной инфраструктуры.

Но ГК регламентирует не все случае реконструкции и капитального ремонта линейного объекта. В соответствие с законом «Об автодорогах и об автодорожной деятельности», перенос, прошла и переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги. При этом владельцы автомобильных дорог при заключении договоров зачастую не руководствуются положениям ГК, в связи с чем операторы связи поставлены в зависимость от владельцев автодорог, говорится в пояснительной записке.

Закон «О связи» предполагает, что перенос или переустройство линии связи и сооружений связи вследствие строительства, расширения территории поселений, капитального ремонта, реконструкции зданий, сооружений, дорог и мостов, освоения новых земель, переустройства систем мелиорации, разработки месторождений полных ископаемых и иных нужд оператору связи возмещаются расходы, связанные с таким переносом или переустройством, если иное не предусмотрено Законом « Об автодорогах и о дорожной деятельности», Указанное изъятие работает исключительно для автодорожной сфер и на практике создает условия, когда владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, не только переносит объекты связи, но и запрашивает у оператора связи средства за перенос, говорится в пояснительной записке.

Суть закона

Документ предполагает внесение поправок в законы «О связи» и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

Согласно изменениям в Закон «О связи», строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе прокладка, перенос, переустройство линий связи и сооружений связи, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог осуществляются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, установленных законодательством лю автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Условия для размещения линий связи вдоль автодорог

Во втором чтении были расширены поправки, которые предлагается внести в Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Предполагается, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатации инженерны коммуникаций, линий связи и сооружений связи в границах придорожных полос автомобильной дороги осуществляются владельцами соответствующих коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Гражданским кодексом (ГК, в случае, если выдача такого разрешения требуется законодательством), Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

В случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линий связи и сооружений связи в границах полосы отвода автомобильной дороги разрешения на строительство выдается федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему федеральным государственным учреждением, исполнительным органом субъекта федерации или подведомственным ему государственным учреждением, органом местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешения на строительство автомобильной дороги, в границах полосы отвода которой планируются строительство.

Условия для демонтажа линий связи

Владельцы инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи, осуществляющие их строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, эксплуатацию без предусмотренного законом согласия, без разрешения на строительство (если такое разрешение требуется законом) или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию Ростехнадзора и владельца автомобильной дороги обязаны прекратить строительство, и эксплуатацию, осуществить снос незаконно возведенных сооружений и привести автомобильную дорогу в персональное состояние.

В случае отказа от исполнения указанных требований владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации построенных инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконных строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, соответствие с законодательством РФ. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается Минтрансом.