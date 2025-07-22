Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

Исследование разработчика ПО «Монк Диджитал Лаб» показал, что отказ от иностранного ПО в пользу российских аналого может резко увеличить количество критичных сбоев инфраструктуры операторов персональных данных – на 40-45% в течение первых двух лет. К таким операторам относятся и компании, предоставляющие в России услуги сотовой связи, а также провайдеры проводного интернета

Опасное импортозамещение

Переход российских операторов персональных данных на полностью отечественное ПО может обернуться значительным ростом числа сбоев их инфраструктуры, сообщили CNews представители ИТ-компании «Монк Диджитал Лаб». Аналитический центр компании провел соответствующее исследование и выяснил, что 100-процентный отказ от иностранного ПО потенциально может привести 40- и даже 45-процентному росту количества «критичных ИТ-инцидентов у операторов данных».

«Монк Диджитал Лаб» существует с октября 2019 г. Она была выделена компании «Роспартнер». В числе прочего является разработчиком ПО MONQ AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев, а также управления ИТ-инфраструктурой.

Эксперты компании провели комплексный стресс-анализ последствий поручения Правительства России по обязательному использованию операторами персональных данных только ПО из реестра Минцифры, начиная с 2027 г. Как сообщили CNews в «Монк Диджитал Лаб», 45-процентный рост ожидается в течение первых двух лет после перехода на российские программы. В данном случае идет сравнение «с базовым 2024 г.», подчеркнули в компании.

Комментируя возможные негативные последствия, представители компании сообщили CNews, что рост числа критичных сбоев «может стать серьезной проблемой» для цифровой экономики ввиду того, что «может произойти заметное увеличение простоев онлайн-сервисов, задержек бизнес-процессов и рисков утечки сведений о гражданах».

Кого коснется

В современных реалиях между «оператором персональных данных» и «оператором связи» в данном случае можно (и нужно) ставить знак равенства. Редакция CNews убедилась, что в реестре операторов персональных данных есть все четыре представителя «Большой четверки» – «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2.

Также в этом перечне есть все крупнейшие провайдеры проводного интернета, включая «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» («Дом.ру»). Следовательно, все эти компании могут серьезно пострадать в результате тотального перехода на отечественное ПО. Редакция CNews обратилась к операторам сотовой связи с вопросом о потенциальных рисках импортозамещения ПО и ожидает ответа. Представители МТС от комментариев отказались.

В целом, на 22 июля 2025 г. в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, было более 2,3 млн пунктов – компаний и индивидуальных предпринимателей. Исходя из результатов исследования «Монк Диджитал Лаб», каждый из них рискует столкнуться с негативными последствиями 100-процентного отказа от иностранного ПО.

«Масштаб планируемой миграции является беспрецедентным: одновременная замена ключевого ПО сразу у сотен тысяч юридических лиц практически не имела аналогов даже в мировых практиках цифрового импортозамещения», – сказали CNews представители «Монк Диджитал Лаб».

Есть, с кого требовать

По подсчетам компании, к концу июля 2025 г. в России около 500 тыс. организация – операторов персональных данных, по-прежнему эксплуатировали программное обеспечение иностранной разработки. Это примерно 25% от общего количества таких операторов.

В числе зарубежного ПО, используемого в работе участниками реестра – системы управления базами данных (СУБД), биллинговые системы, а также ERP-системы (Enterprise Resource Planning, система управления ресурсами предприятия) и CRM-системы (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами). Нередко перечисленные решения «находятся в критических для бизнеса контурах», считают аналитики компании.

Наглядное доказательство

Прогноз «Монк Диджитал Лаб» основан, в том числе и на показателях 2024 г., когда часть крупных игроков начала переводить свои базы данных и прикладные сервисы на отечественные аналоги. В этот период эксперты компании начали фиксировать увеличени числа серьезных ИТ-сбоев – их в итоге оказалось примерно на 25% больше по сравнению с 2023 г.

«Экстраполяция этих данных на полный отказ от иностранного ПО показывает, что прирост аварий в диапазоне 40-45% выглядит консервативной оценкой. В ритейле, телеком-сфере и финансовой отрасли, где цепочки микросервисов являются особенно протяженными, прирост может оказаться ближе к верхней границе диапазона», – заявили CNews представители «Монк Диджитал Лаб».

Что может пойти не так

По оценке аналитиков компании, есть несколько основных факторов риска при 100-процентном переходе на российское ПО операторами персональных данных. Самым первым они назвали тот факт, что «значительная часть отечественных платформ требует больших затрат на интеграции и кастомизации при установке», Это доступно крупному бизнесу, может сильно ударить по бюджету компаний из сегмента МСП.

Второй фактор риска – это потенциальная спешка компаний в вопросе импортозамещения, если против них будут работать «механизмы жесткого контроля и штрафов». «Массовая миграция будет происходить в сжатые сроки, с минимальным временем на полноценное тестирование и отладку», – сказали CNews в «Монк Диджитал Лаб».

Третий фактор – это пресловутый кадровый голод, который по-прежнему никуда не делся из российской ИТ-сферы. «Сейчас не хватает специалистов, которые хорошо владеют как иностранным, так и новым российским стеком, а переобучение может занять месяцы», – подытожили представители компании.