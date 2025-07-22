В Крыму появится новый сотовый оператор

В Крыму готовится начать работу новый сотовый оператор. ГКРЧ уже выделила для него частоты.

Новый сотовый оператор в Крыму

На рынок сотовой связи Крыма выходит новый игрок.

Как сообщило Минцифры, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о перераспределении частот для сотовой связи на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, расположенных на полуострове Крым. Частоты выделены трем операторам - «Миранда-Медиа», «К-Телеком» и АО «Агат».

О новом участнике местного телеком-рынка АО «Агат» известно немногое. По данным базы «Контур.Фокус», данная структура была зарегистрирована в Краснодаре менее полугода назад - в марте 2025 г. Ее гендиректором является Ирина Варламова.

Источники CNews на крымском телекоммуникационном рынке полагают, что «Агат» может быть связан с одним из федеральных телекоммуникационных операторов.

Формально никто из четырех крупнейших российских операторов связи - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл») - в Крыму не работает. Но, как отмечает один из собеседников CNews, МТС и «Ростелеком» имеют косвенное присутствие в регионе.

Так, оператор «К-Телеком» первым начал работу на полуострове в 2014 году на инфраструктуре украинской «дочки» МТС.

Тогда же в Крыму стали продаваться SIM-карты российского МТС с припиской к Краснодарскому краю и техническим роумингом в сети «К-Телеком». Эта схема обеспечила МТС лидерство на рынке в первые годы после присоединения полуострова. Позднее абоненты «крымского» МТС были переведены на местные сети через механизм MNP, а в 2022 году «К-Телеком» и связанный с ним «КТК-Телеком» перешли под контроль «АйСи Инвест», бенефициаром которого является экс-глава МГТС — «дочки» МТС.

Компанию «Миранда-Медиа» учредил в 2014 г. «Ростелеком» для развития фиксированной связи и прокладки магистральных ВОЛС между Крымом и материковой Россией.

Позднее «Миранда-Медиа» получила лицензию на сотовую связь, и в 2024 г. в Крыму была запущена сеть. С 2022 г. под управлением «Миранда-Медиа» находится «Крымтелеком», первоначально созданный региональными властями. Кроме того, и «К-Телеком», и «Миранда-Медиа» обладают частотами для работы в новых российских субъектах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Логично предположить, что новый игрок АО «Агат» может иметь отношение к «Мегафону» или «Вымпелкому», считает собеседник издания.

CNews задал «Вымпелкому» вопрос о его отношении к АО «Агат», и ожидает ответа.

Пресс-служба «Мегафона» опровергла связь с «Агатом», отметив, что эта компания не аффилирована с оператором. При этом, добавил представитель «Мегафона», что знает о проекте: «Мегафон» обсуждает с «Агатом» подписание соглашения, которое является для нас коммерческим B2B-проектом. В рамках этого соглашения мы рассматриваем оказание оператору услуг по операционной и маркетинговой поддержке. Ценовые условия соглашения находятся в процессе обсуждения».

Также источники CNews не исключают и еще один вариант – выход на рынок непрофильного игрока. Ранее на телеком-рынке обсуждалась возможность появления в Крыму структур, близких к Роскосмосу.

Какие частоты и на каких условиях были выделены крымским сотовым операторам

Согласно нынешнему решению ГКРЧ, частоты в Крыму были выделены для трех стандартов сотовой связи: GSM (второе поколение) UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G )в четырех диапазонах.

Частоты в диапазоне 900 МГц можно будет использовать для сетей GSM, UMTS и LTE, в диапазоне 1800 МГЦ - для сетей GSM и LTE, в диапазоне 1,9-2,1 ГГц - для сетей UMTS и LTE, в диапазонах 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц - для сетей LTE.

Распределение частот для сотовой связи в Крыму

Оператор Полосы частот для GSM, МГц Полосы частот для UMTS, МГц Полосы частот для LTE, МГц «Милана-Медиа» 900 - 910/945 - 955; 1710 - 1735/1805 - 1830 900 - 910/945 - 955; 1920 - 1940,2110 - 2130 791 - 798,5/832 - 839,5; 900 - 910/945 - 955; 1710 - 1735/1805-1830; 1920 - 1940/2110 - 2130; 2500 - 2520/2620-2640 «Агат» 910-915/955 - 960; 1735 - 1760/1830 - 1855 910 - 915/955 - 960; 1940 - 1960/2130 - 2150 806 - 813,5/847 - 854,5/ 910 - 915/955 - 960; 1735 - 1760/1830 - 1855; 1940 - 1960/2130 - 2150; 2530 - 2550/2650 - 2670; 2595 - 2620 К-Телеком» 890 - 900/935 - 945; 1760 - 1785/1855 - 1880 890 - 900/935 - 945; 1960 - 1980/2150 - 2170 798,5-806/839,5 - 847; 890 - 900/935 - 945; 1760 - 1785/1855 - 1880; 1960 - 1980/2150 - 2170/ 2550 - 2570/2670 - 2690/ 2570 - 2595

В диапазоне 900 МГЦ «К-Телеком» и «Миранда-Медиа» получили по две парные полосы шириной 10 МГц каждая, «Агат» - две полосы шириной по 5 МГц каждая. В диапазоне 800 МГц все три оператора получили по две парные полосы шириной 7,5 МГц каждая, в диапазоне 1800 МГц - по две парные полосы шириной 25 МГц каждая. В диапазоне 1,9-2,1 ГГц каждый оператор получил по две парные полосы шириной 20 МГц каждая.

В диапазоне 2,5-2,7 ГГц все три оператора получили по две парные полосы шириной 20 МГц, которые можно использоваться для одной из двух разновидностей LTE - FDD (разделение приема и передачи по частотам).

Также «Агат» и «К-Телеком» в этом же диапазоне получили по одной полосе частот шириной 25 МГц каждый. Эти частоты можно использовать для другой разновидности LTE - TDD (разделение приема и передачи по времени).

Частоты, выделенные под LTE, в том числе можно использовать и для технологии узкополосного интернета вещей Nb-IoT. Частоты, ранее выделенные в Крыму в диапазонах 800 МГц, 900 МГц и 2,5-2,7 ГГц можно будет использовать до конца 2025 г., в диапазонах 1800 МГц и 1,9-2,1 ГГц - до конца 2026 г.

Начиная с 1 января 2028 г. крымские сотовые операторы смогут устанавливать радиоэлектронные средства (РЭС) только при условии использования оборудования, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и ПО из Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных.

К 1 декабря 2027 г. сотовые операторы должны будут покрыть 90% городов с числом населения от 1 тыс. человек и протяженности автодорог федерального значения.

К 1 декабря 2028 г. - 100% городов 90% указанного типа и 99,9% протяженного федеральных автодорог. Исключение предоставляются для населенных пунктов и участков автодорог, которые находятся на расстоянии более чем 30 км до ближайшей точки подключения к сетям связи, обеспечивающих скорость передачи данных не ниже 100 Мбит/с.