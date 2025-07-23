Тарифы Трампа убивают мировой облачный рынок. Гиганты отрасли терпят убытки и стремительно теряют капитализацию

Торговая война, эскалированная и распространенная на весь мир Дональдом Трампом в марте 2025 г., ведет к гибели облачного рынка. Многомиллиардные компании стремительно дешевеют – акции SAP всего за сутки упали на 2,4%. Компания обеспокоена нынешними реалиями рынка, которые отражаются на ее финансах.

SAP в опале

Немецкая компания SAP, известная своими ERP-системами и облачными сервисами, столкнулась с резким падением капитализации на фоне нового витка торговой войны, пишет Bloomberg. В марте 2025 г. по решению американского Президента Дональда Трампа (Donald Trump) она перестала быть локальной и касаться только США и Китая – теперь торговые пошлины произвольных размеров распространяются почти на все страны мира.

В середине июля 2025 г. издание Financial Times сообщало о планах Трампа по введению пошлин для всего Евросоюза в размере 15-20%. После этого SAP, немецкая компания, выразила обеспокоенность по поводу ненадежности тарифов США и колебаний валютных курсов и их влияния на облачный бизнес компании.

The White House Трамп мешает европейским ИТ-компаниям вести бизнес

Это моментально привело к падению акций SAP на 2,4% до 253,2 евро. Не помог удержать стоимость ценных бумаг и тот факт, что суммарная выручка SAP от облачных услуг и программного обеспечения выросла на 11% до 7,97 млрд евро за период, закончившийся 30 июня 2025 г., что лишь немного ниже прогноза аналитиков – они ожидали 7,99 млрд евро.

Взлеты и падения

Высказывание по поводу политики Трампа прервало рост стоимости SAP. Она демонстрировала значительные успехи в сфере облачных технологий в условиях геополитической нестабильности, поскольку клиенты, решившие отказаться от локальных серверов, обычно берут на себя сложные многолетние проекты миграции, которые нелегко свернуть, чем SAP и пользуется.

Акции SAP резко выросли в цене за последний год, и компания даже сумела обогнать по размеру капитализации нидерландского вендора оборудования для производства микросхем, ASML, что сделало ее самой дорогой компанией в Европе.

Постоянная неопределенность усиливает давление на мировую торговлю, и клиентам становится все сложнее «принимать обоснованные решения», заявил финансовый директор SAP Доминик Асам (Dominik Asam) в телефонной конференции с инвесторами. Он добавил, что руководство готовится к «менее благоприятным результатам», чтобы защитить чистую прибыль в новом финансовом году.

Взгляд в мрачное будущее

Аналитики сходятся во мнении, что шторм в мировой экономике, в том числе и колебания валютных курсов, начавшиеся с заявлений Трампа о торговых пошлинах, не несут ничего хорошего. По их мнению, доход от облачных услуг компании сократится на 3,5 процентных пункта.

Прогнозы SAP выстраивает не самые оптимистичные

Как пишет Bloomberg, аналитики KeyBanc Capital Markets (инвестиционное банковское подразделение финансовой компании Key Bank) Джексон Адер (Jackson Ader) и Джек Николс (Jack Nichols) считают, что SAP сталкивается с «удлинением цикла сделок в своей сложной производственной клиентской базе» (deal cycle elongation in its complex manufacturing customer base)и в государственном секторе США, что может повлиять на ее бизнес. Они добавили, что результаты соответствуют их ожиданиям.

Откуда у SAP облако

SAP – это сравнительно новый игрок на рынке облачных систем. Годами ее основным бизнесом была разработка и поддержка различных ERP-систем, лицензии на которые она затем продавала во всем мире, включая Россию (до 2022 г.).

Однако в последние годы она решила отойти от классической схемы продажи лицензий с единоразовой оплатой и начала углубляться в дебри искусственного интеллекта, чтобы перевести клиентов на схожие по своим возможностям облачные сервисы. К последним прилагается система подписки, заменяющая собой обычные лицензии. Как показала на своем опыте компания Adobe, которая с 2013 г. продает Photoshop, Premiere и другой свой софт строго по подписке, такая модель приносит больше денег от одного клиента.

Крупнейшим рынком для SAP являются США, на которые приходится более 30% продаж компании. Ослабление доллара оказывает валютное давление на компанию. Асам заявил в ходе пресс-конференции после объявления результатов, что около половины выручки SAP и более половины ее операционной прибыли были номинированы в долларах США или коррелируемых с ними валютах.

По словам Асама, девальвация доллара на 1% означала, что SAP потеряла примерно полпроцента роста. «В этом году мы столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны валютного курса», – сказал он.