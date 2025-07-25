«Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом

Разработчик корпоративных информационных систем «Галактика» представил новую партнерскую программу. Теперь статус партнера будет зависеть от дохода, который он принесен «Галактики», и его активностей. Для партнеров вводится ряд ограничений: нельзя заниматься шантажом, переманивать сотрудников самой «Галактики», продавать закрепленным клиентам решения конкурентам и не предоставлять информацию по запросам «Галактики».

Новое партнерская программа «Галактики»

Разработчик ERP-систем «Галактика» представил новую партнерскую программу. Презентацию для партнеров провела коммерческий директор компании Ирина Степанова.

Что нельзя делать партнерам «Галактики»

Для партнеров вводится целый ряд запретов. В первую очередь, нельзя «не выполнять договоренности», нарушать NDA и шантажировать. Степанова говорит, что случая шантажа со стороны партнеров у корпорации имели место, но не раскрыла подробностей.

Также партнерам «Галактики» нельзя: переменивать сотрудников «Галактики»; продавать закрепленным клиентам решения конкурентов «Галактики»; закреплять много клиентов и ничего не делать для продажи решений «Галактики»; не обучать специалистов; распространять негативную информацию; нарушать лицензионные соглашения; не предоставлять «Галактики» информацию по ее запросам. Степанова подчеркнула, что «Галактика» имеет право запросить любую, связанную с ней информацию, включая контракты с заказчиками.

Какие партнерские статусы будут у «Галактики»

У партнеров будет три статуса: «серебряный», «золотой» и «платиновый». «Серебряный» - это начальный уровень, его обладатели могут осуществлять продажи продуктов «Галактика» и оказывать услуги по их внедрению и сопровождению. Для обладания данным статус необходимо за календарный год заработать для «Галактики» не менее 100 млн руб. и иметь не менее пяти аттестованных специалистов (в том числе не менее двух - под одному продукту).

Степанова подчеркнула, что речь идет не о выручке партнера от продажи решений «Галактики», а от выручки, которая сама «Галактика» получит от данного партнера. Для обладания статуса «Золотой» партнер должен перечислить в «Галактику» 100 млн - 300 млн руб. за календарный год и иметь не менее 20 аттестованных сотрудников (том числе не менее семи по одному продукту).

Высший «платиновый» статус дается партнерам, которые за календарный год перечислили в корпорацию не менее 300 млн руб. У такого партнера в штате должно быть не менее 40 аттестованных специалистов, в том числе не менее 15 по одному продукту.

При определении партнерского статуса будут учитываться и другие факторы: наличие одного или нескольких «якорных» заказчиков у партнера; количество согласованных сторонами и проведенных за собственный счет партнера маркетинговый активностей (включая участие партнера в выставках и конференциях и проведение им семинаров; наличие положительных успешных опытов внедрения у партнера и положительных отзывов его клиентов.

Каких партнерских статусов не будет у «Галактики»

Степанова подчкеркнула, что никаких других статусов для партнеров «Галактики» не предусматривается, в том числе не будет статусов типа «региональный партнер», «региональное отделение» и «экспертный центр по направлению...». Кроме того, подрядчики «Галактика» не являются партнерами, также подрядчик «Галактики» не может организовать свою собственную партнерскую сеть и не имеет права проводить самостоятельно сертификацию специалистов.

Партнеры «Галактики» получают доступ к презентационным материалам, отправляют специалистов на обучение, тестирование и сертификацию в центре развития компетенций «Галактики», получают экспертную поддержку, участвуют в маркетинговых активности и имеют доступ к типовым шаблонам документов (технико-коммерческие предложения, лицензионные договора, договора на работы и услуги, договора на техническое сопровождение и т.д.).

За первое полугодие 2025 г. «Галактика» подписала 17 NDA (соглашений о неразглашении) с потенциальными партнерами и заключила 7 партнерских соглашений, еще 6 партнерских соглашений находятся на предварительном согласовании.

Для существующих партнеров будет проведен анализ их деятельности за год (включая аффилированным лиц партнеров), а также анализ плана продаж и потенциальны клиентов. Затем будет заключен бессрочный договор с определением уровня партнерства на 2026 г. Все существующие партнерские договора прекратят срок действия не позднее 31 декабря 2025 г.

Борьба за потенциальных клиентов между партнерами «Галактики»

Важным моментом в партнерской программе является закрепление потенциальных заказчиков. Один заказчик может быть закреплен только за одним партнером. После подтверждения закрепления со стороны «Галактика» заключение соглашения с данным клиентом должно произойти не позднее, чем через 9 месяцев. Существуют лимиты на количество закрепленных за одним партнером клиентов.

Партнеры «Галактики» получают скидки на лицензии на ПО для своих закрепленных клиентов: 20% для статуса «серебряный», 30% - для статуса «золото» и 50% для статуса «платиновый». Скидка действует в течение всего срока закрепления. Кроме того, «платиновые» партнеры получают 50% на техническую поддержку от «Галактик».

Если партнер «Галактики» пожелает закрепить клиента, который уже закреплен за другим партнером, «Галактика» проинформирует его об этом и раскроет имя партнера, за которым данный клиент был закреплен. Степанова говорит, что данный момент был определен после консультаций с партнерами, но в отдельных случаях возможно сокрытие названия партнера. При этом закрепление потенциального заказчика за один партнером не мешает другим партнерам «Галактики» работать с ним - просто они не получат скидки. Соответственно, у партнеров будет повод для общения, считает Ирина Степанова.

В 2025 г. «Галактика» получила 421 заявку на закрепление партнеров. В 13 случаях были получены отказы, в 58 партнеры сами передумали, так как поняли, что переоценили свои возможности, говорит Степанова.

Чем известна и кому принадлежит «Галактика»

Основные продукты «Галактики» делятся на классы: ERP (управляет ресурсами предприятия), ERP HR (управление человеческим капиталом), EAM (управление промышленными активами), MES (планирование и управление производством и кооперацией), FM (управление казначейскими операциями), BM (бюджетирование и планирование деятельности), ECM (управление корпоративным контентом), ВУЗ (управление вузом и расписанием учебных занятий) и ESB (единая интеграционная шина). Среди клиентов компании «Энергомаш», «АвтоВАЗ», «Транснефть» и Санкт-Петербургский метрополитен.

В 2025 г. у «Галактики» сменились владельцы. Основную долю в компании приобрели структуры, близкие к банку «Россия», а основатели компании - граждане России и Белоруссии - остались с миноритарными пакетами, писала газета «Ведомости». Вся компания была оценена в 4 млрд руб. «Галактику» возглавляет Алексей Телков, который ранее руководил сотовым оператором «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому»).

Мнения конкурентов

По словам директора по кадрам компании ИВК Кристины Реута, компания не включает в договора партнерами пункты о запрете шантажа, переманивании сотрудников, продаже решений конкурентов закреплённым клиентам. «Как правило, запрет на такие действия существуют на уровне негласных договоренностей, которые не принято нарушать, - говорит Реута. - Пока мы не сталкивались с их явным нарушением нашими партнерами. И, разумеется, сами не практикуем действия, которые могут нанести урон деловой репутации компании. Честность – выигрышная стратегия».