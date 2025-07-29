В России создано ПО для управления БПЛА через сотовые сети

В России разработали программное обеспечение для управления беспилотниками и передачи видео через сотовые сети. В июле 2025 г. тестирование уже прошло успешно. Раньше видеопоток передавался через зарубежный софт с открытым кодом, но новое ИТ-решение полностью отечественное и не использует открытые исходники.

Новый софт

В России впервые испытали отечественное программное обеспечение (ПО) для управления дронами, пишет ТАСС. Разработка ведется совместно с компанией Yadro и будет представлена c 27 по 29 августа 2025 г. Тестирование такой технологии осуществили впервые в Сибири.

«Мы впервые реализовали управление дроном с передачей видеоконтента через сотовые сети. Следующий этап - это полностью замена компонентной базы, которая сейчас есть на обычном дроне китайского производства. В следующем году мы уже объединим ПО с российской компонентной базой и это будет практически полностью импортозамещенный БПЛА», — сказал ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) Юрий Зазуля.

Со слов разработчиков из СибГУТИ, до 2025 г. видеоконтент передавался с использованием открытого ПО т.е. open source software, разработанного за рубежом и доступного для неограниченного числа пользователей. Исходный код создаваемых программ открыт, то есть доступен для просмотра и изменения. Это позволяет использовать уже созданный код для создания новых версий программ, для исправления ошибок и, возможно, помочь в доработке открытой программы. В программном обеспечении СибГУТИ открытый код не применялся. Технологию планируется представить в Новосибирске с 27 по 30 августа 2025 г. Для создания софта на отечественной компонентной базе СибГУТИ уже получил одноплатные компьютеры и микросхемы от российских компаний «Элрон» и Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс».

Aiartgenerator В России создали отечественное ПО для управления дронами через сотовые сети

Юрий Зазуля пояснил, что ПО создавалось в рамках Студенческого конструкторского бюро совместно с технологической компанией Yadro. Это позволило студентам работать не только с распространенными сетями 3G и 4G, но и с более перспективными технологиями. «Yadro является пионером в разработке базовых станций нового поколения, и благодаря этому студенты смогли применить полученные знания в передовых сетях уже на этапе реальной разработки. Фактически, мы используем технологии 5G в сетях 4G — это значительный шаг вперед», — подчеркнул ректор СибГУТИ.

Учебное заведение

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Университет находится в Новосибирске. В 2025 г. он является базовым образовательным комплексом Федерального агентства связи в регионе, крупным научным центром по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий. СибГУТИ располагает одним из лучших за Уралом парком специального оборудования связи, вычислительной техники последних поколений, программным обеспечением ведущих телекоммуникационных фирм. В университете организованы учебные центры и лаборатории ряда известных зарубежных фирм, работающих в сфере информационных коммуникаций.

Возможности 4G-управления

Дроны значительно эволюционировали, раньше они управлялись по радио, с дальностью всего 300-400 м. от оператора. Затем появились системы Wi-Fi, но радиус действия оставался ограниченным. С появлением 4G все изменилось: дроны теперь могут летать на десятки километров, подключаясь к сотовой сети через встроенный модем, как обычные смартфоны.

Фермеры контролируют поля, спасатели ищут пропавших, энергетики инспектируют линии электропередач — все это на больших расстояниях. Ранее для таких задач требовались вертолеты или спутники. Теперь достаточно дрона с модемом и стабильной сотовой связью в зоне полета. Управление стало проще, дешевле и эффективнее.

По сути, на дрон устанавливают компактный модем с SIM-картой, аналогичный тому, что в смартфонах. Этот модем принимает команды из интернета и передает их контроллеру дрона. Когда пилот использует пульт, сигналы отправляются не напрямую, а через интернет и ближайшую сотовую вышку к модему дрона. Видео с камеры передается обратно по тому же пути.

При радиоуправлении сигнал действует на 1-2 км и прерывается из-за гор или зданий. С 4G дрон летает везде, где есть сотовая сеть. Однако возникает задержка: команды доходят за 100-200 мс вместо 20 мс.

Некоторые пилоты подключают USB-донглы к полетному контроллеру, другие используют готовые 4G-модули. Главное — стабильный канал передачи данных. При переходе дрона между зонами покрытия вышек модем автоматически переключается, как смартфон в автомобиле. Для управления достаточно смартфона или планшета с установленным приложением.