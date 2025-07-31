В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных»

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel выходит на рынок серверов. Компания утверждает, что цена их устройств дешевле иностранных. Эксперты отмечают, что этот рынок в России сейчас перегрет, однако и Selectel есть большой опыт.

Selectel вышел на рынок

Как стало известно CNews, российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel начнет продавать сервера под собственным брендом.

«Выход на рынок серверного оборудования расширит возможности компании по привлечению новых клиентов и позволит диверсифицировать источники дохода», — отметил представитель кмопании.

Собственные серверы провайдер Selectel представил в октябре 2024 г. До сих пор компания распространяла их по модели аренды.

Производитель утверждает, что решение компании «на 10% дешевле зарубежных аналогов и отличается наличием технической поддержки».

«Целевая аудитория собственного сервера на текущем этапе — коммерческие заказчики, но допускаем, что на последующих этапах может быть рассмотрен вариант включения оборудования в реестр Минпромторга», — рассказал CNews представитель компании.

CNews задал вопросы и ожидает Selectel об объеме первой партии серверов для продажи.

Подробнее о продукте

В сервере используются процессоры Intel Xeon 6 с акцентом на энергоэффективные Е-ядра (Sierra Forest) или на высокопроизводительные Р-ядра (Granite Rapids) — под задачи виртуализации и работы с базами данных или на задачи, ориентированные на ресурсоемкие вычисления соответственно. Максимальная производительность достигается в двухсокетных конфигурациях с двумя процессорами Granite Rapids.

Selectel Selectel выходит на рынок серверов

Сервер собирают на собственных линиях сборки Selectel в Москве и Санкт-Петербурге с использованием склада комплектующих провайдера. «Это значительно ускоряет сроки поставки, что актуально для компаний в случае необходимости замены оборудования или потребности в масштабировании», — отмечают в компании.

Продукт может быть дополнен операционной системой SelectOS, оптимизированной под сервер.

В ближайших планах по развитию продукта — поддержка технологии параллельных вычислений CXL, позволяющей объединять серверы в единую систему с общей памятью и гибко наращивать ресурсы под конкретные задачи.

Ждет ли успех Selectel?

«Заявленные цены на 10% ниже иностранных требуют критического анализа, — отметил директор департамента по развитию серверных решений «Аквариуса» Анатолий Величко. — Стоимость серверов зависит от множества компонентов, и добиться такой экономии сложно без масштабов производства и поддержки. Геополитические условия усложняют закупки и логистику, а включение в реестр Минпромторга добавит технологические вызовы — нужно обеспечить качество российских компонентов и серийность, при этом сохранив себестоимость на приемлемом уровне».

По мнению Величко, серди преимуществ Selectel знание рынка и особенностей работы инфраструктурных решений, что может помочь предложить продукт, решающий наиболее актуальные задачи эксплуатантов серверного оборудования, а также интегрированные решения. «Однако в коммерческом сегменте российские серверы сейчас дороже иностранных из-за меньших масштабов производства, — продолжает он. — Для снижения цен нужен эффект масштаба и долгосрочные партнерства».

Selectel достаточно легко может стать очередным российским производителем серверов как для коммерческого сектора, так и для тех заказчиков, которым требуется реестровое оборудование, говорит собеседник CNews среди производителей электроники. При этом он отмечает, что рынок серверов перегрет.

Российский рынок серверов

Российский рынок серверов оценивается в $1,78 млрд. По итогам 2024 г. в России зафиксировано резкое падение продаж серверов. Согласно статистике Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), они обвалились на 15,1% в сравнении 2023 г. В 2024 г. в стране было продано 147,95 тыс. серверов.

Что касается экономических причин роста рынка в денежном выражении, то в АРПЭ указывают на последствия санкций. Средняя стоимость серверов в России растет из-за повышения расходов на логистику и производство. Не менее важная причина – среднегодовой курс доллара США.

Компании, выступающие клиентами производителей серверов, в 2024 г. стали массово отказываться от покупки новых устройств. Вместо этого они предпочитали продолжать пользоваться имеющимся в их распоряжении оборудованием, что повлекло за собой существенное сокращение их расходов на закупку нового «железа».

На 2025 г. специалисты АРПЭ смотрят без особого оптимизма. По их прогнозам, в текущем году российский рынок серверов будет стагнировать.

Отчет АРПЭ подготовлен при поддержке российских производителей серверов и прочей техники – компаний «Гравитон», «Сила», «Тринити», Fplus, Bitblaze и GS Group.

Выручка Selectel

АО «Селектел» было зарегистрировано в 2008 году сооснователями «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. У принадлежащей Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. находится 53,56% капитала, фонд Tier 5 экс-главы «Мегафона» Геворка Вермишяна владеет 34%, ООО «Селектел-Инвест» — 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров «Селектела» Андрею Голухову — 4,85%.

Выручка провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel (АО «Селектел») в I квартале 2025 г. выросла год к году на 49% и составила 4,4 млрд руб.