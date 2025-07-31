Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Роскомнадзор усилит контроль над распространителями информации в интернете. Изменения затронут тех, кто не сообщил в ведомство о начале своей деятельности в установленный срок, а также штрафы для нарушителей и принудительное включение в реестр.

Ужесточение правил

Роскомнадзор представил проект нового порядка ведения реестра организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, пишет «Коммерсант». Изменения коснутся тех, кто вовремя не уведомил Роскомнадзор о начале своей деятельности, а также штрафы для нарушителей и принудительное включение в реестр.

Новый проект приказа вносит изменения, касающиеся тех, кто не уведомил Роскомнадзор о начале своей деятельности в установленные сроки. Ранее за нарушение порядка уведомления организаторы распространения информации несли только административную ответственность, оставаясь в неопределенном правовом статусе. Теперь же, в случае повторного нарушения (не ответа на уведомление или его игнорирования), по решению суда организатору грозит штраф и принудительное включение в реестр ОРИ.

Роскомнадзор В России обновят порядок ведения реестра ОРИ, новые правила предусматривают штрафы для нарушителей и принудительное включение в реестр

Реестр ОРИ появился в 2014 г. Реестр ОРИ включает данные об организаторах, обеспечивающих функционирование информационных систем и программ, а также описание предоставляемых ими сервисов, включая услуги по обмену сообщениями между пользователями. Из списка ОРИ, организаторы обязаны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней, что подтверждает их правовой статус в соответствии с российским законодательством. Если организация в России включена в реестр ОРИ, то российские власти располагают полной информацией о ее владельце. Сотрудники Роскомнадзора знают, кому принадлежат сайты из списка, как связаться с организацией и ее сотрудниками, а также кому направлять запросы или выписывать штрафы.

Формирование реестра

В ОРИ формально может быть признан любой сайт, предоставляющий возможность обмена сообщениями между пользователями. Ресурсы, включенные в реестр ОРИ, обязаны полгода хранить переписку пользователей, передавать данные в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и устанавливать оборудование, обеспечивающее работу системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Включение в реестр может происходить как на добровольной основе, так и по требованию Роскомнадзора. Нарушителям требований грозят штрафы в размере до 6 млн руб. По состоянию на начало января 2024 г. в реестре значились 606 сайтов.

Глава практики защиты персональных данных юридической фирмы DRC Ольга Захарова отмечает, что в 2025 г. после внедрения нового механизма у Роскомнадзора появится законное основание для принудительного внесения сайтов-нарушителей в реестр. При этом изменения не затронут крупных участников интернет-рынка, так как они уже включены в перечень. Проект постановления продолжает нормативно-правовое регулирование цифрового пространства, направленное на деанонимизацию интернета, добавила эксперт.

Блокировка запрещенного контента

В IV квартале 2024 г. Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал свыше 228 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией. Всего за 2024 г. почти 800 тыс., что на 19% больше, чем в 2023 г.

Количество удаленного или заблокированного контента с детской порнографией в IV квартале 2024 г. уменьшилось по сравнению с III кварталом года, с 28,5 тыс. до 19,5 тыс. Также снизилось количество заблокированных фейков о Вооруженных силах России, если в I квартале 2024 г. было удалено или заблокировано 6,3 тыс. таких материалов, во II — 6,2 тыс., в III — 8,6 тыс., то в IV — 5,8 тыс. Значительно снизилось и число заблокированного контента экстремистского и террористического характера — с 13,4 тыс. в III квартале года до 7,9 тыс. в IV.

Число заблокированных материалов, содержащих пронаркотический контент, наоборот, выросло до 36,1 тыс. с 32,2 тыс. в III квартале 2024 г. (в I квартале — 27,2 тыс, во II — 31,5 тыс). Также выросло и число заблокированного суицидального контента — 12,9 тыс. против 11,2 тыс. в III квартале (в I квартале 4,6 тыс., во II — 5,1 тыс).

Небольшой прирост есть и по количеству заблокированных материалов с пропагандой ЛГБТ* (организация признана экстремистской и запрещена в России), педофилии и смены пола: если в первом квартале 2024 г. было удалено или заблокировано 15,4 тыс. страниц с такой пропагандой, во II квартале — 11,2 тыс., в III квартале их число составило уже 9,1 тыс., а в IV — 9,6 тыс.

*ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).