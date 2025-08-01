Госкомпаниям разрешили тратить больше денег на создание собственного ПО

Минцифры разрешило увеличить долю затрат госорганизаций на собственную разработку ПО в общей сложности до 70% от всех ИТ-расходов. Ранее эта норма составляла только 30%, чтобы стимулировать спрос на закупку уже существующих отечественных решений.



Можно больше тратить на собственные разработки

Минцифры смягчило требования к госкорпорациям и компаниям с госучастием, занимающимся разработкой собственного ПО. Им разрешили направлять на это в общей сложности до 70% расходов на ИT при условии, что до 40% затрат пойдет на создание ПО, предназначенного для коммерциализации на внешнем рынке.

Такие нормы приводятся в методических рекомендаций по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, одобренных президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, выяснили «Ведомости».

«С 2025 г. структура ИT-затрат госкомпаний в рамках стратегий цифровой трансформации от общих затрат на ИT составляет не более 30% на внутренние нужды (без коммерциализации), не более 40% на собственные разработки при условии обязательной последующей их коммерциализации и не менее 30% на закупку решений у внешних поставщиков», — уточнили в Минцифры.

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области Крупные госкомпании вместо покупки отечественного ПО тратят огромные бюджеты на собственную разработку и теперь им разрешили тратить еще больше

Ранее госкомпаниям рекомендовалось соблюдать обратное соотношение — 30% ИT-расходов на собственное ПО, 70% — на программные продукты сторонних компаний, сказал представитель министерства. Такая норма фактически применялась с конца 2021 г. чтобы стимулировать закупки софта отечественных разработчиков и сократить количество программ, дублирующих друг друга.

Дублирование разработок

Вместо того, чтобы купить готовые решения у независимых компаний, которые профессионально занимаются разработкой софта, госкорпорации и компании с госучастием с огромным штатом из десятков тысяч разработчиков создают аналоги таких продуктов, тем самым создавая нездоровую конкуренцию на перегретом рынке труда, считает директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман.

В частности, у «Росатома» и «Ростелекома» есть собственные разработки, которые распространяются на все дочерние компании группы и другие госкомпании и настолько объемны, что в ИT-бюджете могут вытеснять в отдельных сегментах ПО вообще все внешние продукты, рассказал изданию коммерческий директор Directum Вадим Ковалев.

О проблеме расходования средств на дублирующие решения, заявленной Минцифры, CNews писал в мае 2024 г. Госкомпаниям планировалось даже вообще запретить разрабатывать софт для собственных нужд, без его дальнейшей продажи, если у него уже есть аналоги на рынке.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, ресурсы можно было бы «эффективнее направлять на разработку конкурентных продуктов», которыми в дальнейшем будет пользоваться не всего лишь одна компания, создавшая их, а весь рынок.

Госзакупки ПО сокращаются

В новой методичке также содержится рекомендация госорганизациям увеличивать расходы на ИT по отношению к фактическим затратам 2024 г. в 2025–2027 гг. с шагом не менее 15% в год, инвестировать в готовое российское ПО из реестра Минцифры не менее 35% от совокупных расходов на ПО и связанные услуги при одновременном росте инвестиций в отечественные решения в сфере ИT «вдвое выше темпов роста валового внутреннего продукта».

По официальной статистике за 2023 г., объем государственных закупок в сфере ИТ компаний с госучастием (регулируется 223-ФЗ) снизился на 19,3% по сравнению с 2022 г. и составил 152,6 млрд руб. Закупки госструктур и ведомств (регулируется 44-ФЗ) упали на 7,9% (до 276,75 млрд руб.). Эксперты связывали падение госзакупок с тем, что часть из них была скрыта.

В марте 2025 г. CNews выяснил, что в 2024 г. продолжилось сокращение объемов закупок ПО в рамках 223-ФЗ. Снижение составило 13,3% год к году (до 68,81 млрд руб.). При этом закупки по 44-ФЗ в денежном выражении выросли на 12,5%.