Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия

Российские власти намерены ввести ответственность за отказ компаний от импортозамещения иностранных ERP-систем, в особенности SAP. Цель – продвижение отечественного ПО. SAP ушла из России много лет назад, но ее софт по-прежнему используется едва ли не повсеместно, в том числе в компаниях телекома и финансового сектора.

100 плетей за иностранщину

Наличие ERP-системы немецкой компании SAP в ИТ-контуре российских компаний может стать предметом для того или иного наказания, пишет РБК со ссылкой на источники в ИТ-сфере. Власти намерены обсудить соответствующие изменения в российское законодательство, и если они будут приняты, то под угрозой окажутся очень многие отечественные компании.

Реализовано все будет через приравнивание ERP-системы, то есть системы управления предприятием, к критической информационной инфраструктуре (КИИ), которая с недавних пор по закону обязана опираться исключительно на отечественное ПО. Невыполнение этого требования будет расцениваться как нарушение законодательства.

Важно подчеркнуть, что новая инициатива властей касается не только SAP, но и других иностранных ERP-систем. Цель всего мероприятия – в ускорении перехода на российское ПО, пишет РБК.

Отметим также, что частный бизнес пока не обязан подчиняться правилам импортозамещения ПО, «железа» или чего-либо еще. Если владелец бизнеса, в котором нет доли государства, хочет использовать только иностранный софт, он имеет полное право реализовать это желание в полной мере.

По словам представителей Минцифры, вопрос наказания за SAP, равно как и сроки перевода объектов КИИ на российское ПО, «напрямую связаны с подготовкой подзаконных актов к принятым в апреле поправкам», пишет РБК. Они отметили также, что ERP-системы «с учетом значимости их устойчивого и бесперебойного функционирования для бизнеса должны быть отнесены к критической информационной инфраструктуре». «Эта позиция в том числе находит свое подтверждение в документах», посвященных перечню типовых объектов критической информационной инфраструктуры. Список таких объектов сейчас формулируют заинтересованные ведомства. Для включенных в него объектов использование российских решений будет обязательным. За невыполнение требований по переходу на использование отечественных решений на объектах критической информационной инфраструктуры будет предусмотрена ответственность», – добавили в Минцифры. Никаких деталей наказания в ведомстве не раскрыли.

Накажут деньгами?

К моменту выхода материала не было достоверно известно, какую из форм наказания российские власти в итоге выберут. По словам собеседников издания, с высокой степенью вероятности компании, которые не откажутся от SAP в пользу российских решений, столкнутся с прогрессивной шкалой налогообложения.

В России очень много отечественных заменителей SAP – их развивают, в числе прочих, компании «1С» и «Галактика». Сама SAP спешно бежала из России в 2022 г. оставив своих клиентов без технической поддержки.

Но ни наличие российских аналогов, ни отсутствие техподдержки, не повлияли на решение многих компаний по отказу от продукции SAP. Как сообщил РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), руководитель Центра компетенций и разработки (ЦКР) ERP Николай Комлев, в настоящее время около 30% российских компаний продолжают пользоваться иностранными ERP-системами, отдавая предпочтение SAP и Oracle. Последняя, к слову, тоже ушла из России, притом одновременно с SAP.

70-75% компаний к настоящему моменту уже импортозаместили свои ERP-системы. 80% из них перешли на решения «1С», а оставшиеся 20% поделили между собой «Галактика ERP» (разработчик – компания «Галактика»), «Турбо ERP» («Консист Бизнес Групп»), Global ERP («Бизнес Технологии») и др., отметил Комлев.

Кто в зоне риска

Судя по всему, если власти решат наказывать компании за SAP, то под ударом окажется в первую очередь крупный бизнес. Так, по оценке замгендиректора «Консист Бизнес Групп» Владимира Егорова, к началу августа 2025 г. в России не существовало ни одной крупной отечественной компании, сумевшей полностью отказаться от решений SAP.

Аналогичного мнения придерживается и коммерческий директор департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг» Ренат Черныш. Неназванный собеседник РБК даже привел в пример целый ряд компаний, в которых продукция SAP до сих пор активно эксплуатируется – это банк ВТБ, «Аэрофлот», Внуково, «Сибур Холдинг», крупнейшие операторы связи, «Северсталь» и многие другие.

Представители ВТБ и «Северстали» фактически подтвердили РБК эту информацию, заявив, что планы отказу от SAP по-прежнему есть. «Сейчас мы изучаем решения российских вендоров, но пока они не соответствуют всем нашим ожиданиям. За годы использования SAP у бизнеса сложились требования к скорости закрытия отчетных периодов, качеству планирования и другим процессам, отказаться от которых означает потерять в собственной эффективности», – сказал изданию представитель «Северстали».

Представители МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и Внуково отказались от комментариев.

В чем сложность

Одна из причин, по которой крупный бизнес до сих пор пользуется SAP – это малая пригодность большинства отечественных ERP-систем к использованию в составе больших предприятий. Они больше походят для компаний среднего и малого бизнеса, сообщила РБК Рената Абдулина, председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. По ее словам, российские ERP нуждаются в существенной модернизации – в частности, им нужно научиться работать под отечественными ОС и синхронизироваться с российскими СУБД.

«Несмотря на достаточно высокий уровень функциональности и технологического развития российских ERP, сложность и стоимость внедрения остаются высокими, а производительность недостаточной», – добавила Абдулина.