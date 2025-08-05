ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США

Согласно данным Международного энергетического агентства, на долю дата-центров приходится почти 9% от общего потребления электроэнергии в США. В 2025 г. Соединенные Штаты являются абсолютным мировым лидером по установленной мощности центров обработки данных 53,7 гигаватт, и этот показатель продолжает стремительно расти. Уже к 2028 г., по прогнозам, дата-центры могут потреблять 12% всей американской электроэнергии.

Потребление электричества

Центры обработки данных потребляют уже 8.9% всей электроэнергии в США, пишет Visual Capitalist. Дата-центр — это здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения их к интернету.

По данным Международного энергетического агентства, Соединенные Штаты в 2025 г. являются абсолютным мировым лидером по установленной мощности центров обработки данных (ЦОД) в 53,7 гигаватт (ГВт), и этот показатель продолжает стремительно расти. К примеру, уже к 2028 г., по прогнозам, дата-центры могут потреблять 12% всей американской электроэнергии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В числе членов МЭА — 31 одно государство, еще 11 стран имеют статус ассоциированных членов. Обязательный критерий для полноценного участие — принадлежность к ОЭСР. Агентство создано в 1974 г. после нефтяного кризиса 1973-1974 г. в целях международной кооперации по вопросам безопасности поставок в энергосекторе. Ее цели: обеспечение энергетической безопасности, продвижение возобновляемых источников энергии и борьба с изменением климата.

Freepik - rawpixel Дата-центры в США потребляют почти 9% всей электроэнергии в 2025 году, а к 2028 будут уже 12%

Спрос на вычислительные ресурсы в 2025 г., обусловленный стремительным развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые пользуются большим спросом по всему миру. Этот бум побуждает технологические компании активно вкладывать средства не только в строительство дата-центров, но и в обеспечение их энергией, особенно в развитие атомной энергетики.

По данным МЭА, тренд особенно заметен на региональном уровне. Например, в штате Вирджиния, крупном центре дата-центров, на их долю приходится уже 26% общего энергопотребления. В Великобритании же на дата-центры приходится 5,1% общего энергопотребления, в Европейском союзе (Евросоюз) — 4,8%, а в Китае, несмотря на масштабную экономику, этот показатель уже составляет 2,3%.

Развитие ИТ-инфраструктуры

Согласно расчетам компании Rocky Mountain Power, новый ИИ-объект в Вайоминге (штат на западе США), будет потреблять больше электричества, чем все жилые дома штата вместе. Это лишь очередное свидетельство тренда, когда ИТ-инфраструктура развивается быстрее, чем может адаптироваться энергетическая инфраструктура. Это ставит новые задачи перед коммунальными службами, правительствами и потребителями.

В 2025 г. Вайоминг уже стал ключевой локацией для размещения новой ИИ-инфраструктуры благодаря географической стабильности и подключению к национальной энергетической магистрали, проложенной вдоль трассы I-80. Компании вроде Microsoft и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) ведут свою деятельность в штате. Планируемый Meta ЦОД гиперскейл-уровня площадью более 364 Га недалеко от Шайенна должен заработать в 2028 г.

Обучение ИИ-моделей

Поскольку обучение ИИ-моделей и инференс требуют все больших ресурсов, крупные дата-центры в США пересматривают подходы к энергопотреблению и водопользованию. Представители коммунальных компаний в США предупреждали в начале 2025 г., что спрос на электроэнергию в стране может вырасти на 50% к 2030 г. При таких темпах роста ни один штат не способен справиться с нагрузкой.

В некоторых случаях планируется строительство гигаваттных ЦОД. При этом обращение к ИИ обычно дороже простого интернет-поиска — например, типичный запрос в ChatGPT требует около 2,9 Вт·ч, а при стандартном веб-поиске расходуется около 0,3 Вт·ч.

Растущая нагрузка на энергосистему уже ведет к изменению стратегии местных коммунальных компаний. Так, Pacific Gas & Electric (PG&E) отказалась выводить из эксплуатации три угольные электростанции, а операторы электросетей Техаса экстренно объявили об ожидаемом росте спроса на электричество. Более того, по мнению журналистов Bloomberg, при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) похоже, готовы и вовсе покончить с зеленой повесткой.

Другой важный ресурс

Немалую роль играет и связанное с ИИ потребление воды, особенно в засушливых регионах. Многие дата-центры применяют испарительные системы охлаждения, потребляющие немало водных ресурсов. Каждый ЦОД, по некоторым оценкам, может потреблять 2 тыс. м. куб. воды в день, что приблизительно эквивалентно водопотреблению 6,5 тыс. американских домохозяйств.

Ситуация в 2025 г. особенно напряженная в западных штатах США, таких как Невада, Юта и Колорадо, где уже ощущается нехватка воды. В некоторых районах Невады прогнозируется рост спроса на электроэнергию, который потребует расширения энергосистемы штата на 40% к 2035 г. В районе Front Range в Колорадо планируется утроить мощность дата-центров, при этом каждый новый центр будет потреблять 160 МВт — это превышает энергопотребление сталелитейных заводов и горнодобывающих предприятий.

Дата-центры в США вскоре могут потреблять больше энергии, чем некоторые страны. По одной из оценок, их энергопотребление в будущем сравняется с общим энергопотреблением Польши. Только Amazon, в случае реализации всех запланированных проектов, может ежегодно потреблять до 49 ТВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением всего штата Невада в 2024 г.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).