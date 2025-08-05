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Крупнейший мировой производитель чипов TSMC обвинил собственных сотрудников в краже секретов 2 нм технологии

Тайваньский производитель полупроводников TSMC, вплотную подобравшись к созданию самой передовой 2-нанометровой технологии создания чипов, обнаружил среди своих сотрудников шпионов, которые, по версии TSMC, причастны к утечке коммерческой тайны.

Обвинения в нарушении коммерческой тайны

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) уволил несколько сотрудников и подал на них судебный иск с обвинениями в причастности к утечке коммерческой тайны, пишет Reuters.

«Комплексные и надежные механизмы мониторинга» позволили своевременно выявить проблему, что привело к быстрому внутреннему расследованию и принятию строгих мер в отношении причастных сотрудников, пояснили агентству представители компании.

Подробностей они не сообщили, сославшись на конфиденциальность в связи с началом расследования, цель которого — выявить масштаб утечки и всех замешанных лиц.

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TSMC
TSMC обнаружил угрозу утечки секретной информации о производстве самых передовых чипов по технологии 2 нм

Сотрудники TSMC пытались получить доступ к конфиденциальной информацию о технологии производства 2-нанометровых чипов, по данным издания Nikkei Asia.

Дорогостоящая технология суперчипов

Технология производства 2 нм является самой передовой в полупроводниковой промышленности с точки зрения как плотности, так и энергоэффективности, указано на сайте TSMC.

Производство 2 нм чипов значительно дороже предыдущего поколения. По оценке аналитиков IBS разработка и производство 2-нанометрового чипа полностью «с нуля» будет стоить примерно $725 млн при отсутствии у компании интеллектуальной собственности, связанной с полупроводниковой сферой.

Именно IBM в 2021 г. заявила о создании первых в мире тестовые образцов 2 нм чипов. Изделия продемонстрировали существенный прирост производительности (плюс 75%) в сравнении с распространенными семинанометровыми при том же уровне потребления энергии. В компании считают, что это может принести пользу в освоении космоса, развитии квантовых вычислений, строительстве сотовых сетей пятого и шестого поколений, а также для сокращения нагрузки на окружающую среду.

Трудности с запуском производства

TSMC начала освоение 2-нанометрового техпроцесса в 2019 г. В марте 2021 г. CNews писал о том, что работы на этом направлении она ведет в сотрудничестве с Apple, которая, вероятно, станет одним из первых заказчиков этих чипов. TSMC планировала производить 2-нанометровое производство в Аризоне (США). Однако, осенью 2024 г. власти Тайваня на уровне закона запретили выпускать 2-нанометровые микросхемы где-либо за пределами страны для «защиты собственных технологий».

В Аризоне TSMC строит два завода, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 г. и 2028 г. соответственно. Впрочем, в 2023 г. компания уже переносила срок запуска одного из предприятий с 2024 на 2025 г., объяснив это высокими расходами на строительство и нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования. А в мае 2024 г. на стройке произошел взрыв.

В октябре 2024 г. стало известно, что на Тайване у производителя чипов тоже возникли сложности, мешающие началу строительства производства для выпуска продукции по норме 2 нм. Члены местного гольф-клуба воспротивились продаже земельного участка в Тайчжуне (Тайвань). Купить его планировал промышленный парк Central Taiwan Science Park (CTSP), резидентом которого является TSMC.

Анна Любавина

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