Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны

Отечественный госмессенджер Max войдет в список обязательных к предустановке российских приложений на новые смартфоны. Новое требование будет действовать с 1 сентября 2025 г. Возможность удалить его с устройства пока доступна.

И на парковке, и в лифте, и в каждом смартфоне

Новый российский мессенджер Max, на который в настоящее время переходят региональные чиновники, в очень скором будущем станет частью всех новых смартфонов, продающихся на российском рынке. С 1 сентября 2025 г. он будет обязательным к предустановке на эти устройства, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

Max – это детище холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. С июля 2025 г. его развитием ведает дочернее предприятие холдинга – компания «Коммуникационная платформа».

«С 1 сентября 2025 г. приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», – заявил РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

CNews Max пополнит список обязательных к предустановке приложений

О том, что Max будет обязателен для получения электронной подписи, CNews писал в конце июля 2025 г. Минцифры на тот момент это опровергало.

Все по закону

В России с 2021 г. действует закон, обязывающий устанавливать на новые гаджеты отечественные приложения. Он касается и Apple, но ее экосистема менее открыта, нежели Android, и она решила вопрос с предустановкой дополнительным меню, в котором пользователь сам выбирает, какой российский софт он хочет установить. Владельцам Android-устройств предложен другой выбор – многочисленное российское ПО уже есть в новых устройствах «из коробки», и они сами решают, какое приложение оставить, а какое удалить.

Закон распространяется на компьютеры, смартфоны, планшеты и умные телевизоры. Для каждого из этих устройств список обязательных к установке программ свой, и в случае со смартфонами перечень постоянно меняется и в настоящее время насчитывает несколько десятков пунктов. Россиянам пока дозволяется удалять ненужный им российский софт и устанавливать вместо него иностранные аналоги, но в случае с Max зарубежных альтернатив скоро может и не остаться. В середине июля 2025 г. Президент России Владимир Путин поручил ограничить работу иностранных мессенджеров в России.

На начало августа 2025 г. в России были заблокированы многие популярные мессенджеры иностранного происхождения. В их числе – Viber, Signal и Discord. Telegram тоже подвергался блокировке – его добавили в «черный список» весной 2018 г. и исключили из него летом 2020 г.

Конфиденциальность под вопросом

В последние недели в Рунете проходит косвенная пиар-кампания Max. Благодаря ей, в частности, российские пользователи интернета в большинстве своем уже осведомлены, что новый отечественный мессенджер «ловит» на парковке и в лифте.

Однако одновременно с роликами инфлюенсеров, в которых они рассказывают, что перешли на Max, в Рунете стали появляться статьи, в деталях разбирающие, как Max после установки начинает собирать информацию о пользователях. К моменту выхода материала официальных опровержений этих материалов не поступало. А вот подтверждение ей дал непосредственно глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp* или Signal, пока не реализовано – используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах» – открыто заявил он агентству РИА «Новости».

Нужно больше пользователей

Релиз бета-версии Max состоялся в марте 2025 г. К июлю 2025 г. аудитория сервиса, по данным разработчиков, превысила 2 млн человек.

Как пишут «Ведомости», помогать Max наполнять пользовательскую базу «в инициативном порядке» взялись операторы связи. Они предоставляют своим абонентам, в числе прочего, пользоваться Max при нулевом балансе. Такая опция есть, в частности, у операторов «Миранда» и «Миртелеком», работающих в Крыму, Севастополе и новых регионах. Издание ссылается на Telegram-каналы «Миранды» и министерства цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области, в которых соответствующие публикации появились в начале августа 2025 г.

Федеральные операторы тоже не остались безучастными. К примеру, Т2, ранее Tele2, в середине июля 2025 г. сделал безлимитным трафик в этом мессенджере на ряде своих тарифов.

Помимо этого, с 1 июня 2025 г. в России действует запрет на использование работниками банка иностранных мессенджеров в качестве средств коммуникации с клиентами.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.