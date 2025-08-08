Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены

Texas Instruments повышает цены для китайцев

Американский производитель интегральных микросхем Texas Instruments (TI) резко поднимает цены для своих клиентов из КНР. По информации китайской консалтинговой компании ijiwei, цены в итоге вырастут на 10-30%, в зависимости от типа приобретаемой продукции. Эксперты называют это самым большим скачком расценок за все время работы TI в Китае.

В TI утверждают, что новые цены вступают в силу 15 августа 2025 г., однако некоторые из ее клиентов рассказали ijiwei, что фактически это уже произошло 4 августа. Всего повышение затронет около 60 тыс. наименований полупроводниковых изделий.

Так, чипы управления питанием (PMIC) для автомобилей подорожают на 18-25%, микросхемы цифровых изоляторов для систем правления аккумуляторными батареями на электротранспорте – на 22%. По данным ijiwei, также повысится стоимость электронных компонентов, применяемых в потребительской технике и телекоммуникационной аппаратуре. Это, в частности, интегральные схемы систем быстрой зарядки (к примеру, используется в современных смартфонах) и микросхемы, используемые в системах связи – в контурах приема сигнала, которые станут дороже на 5-15%.

Чем обусловлен скачок цен

В числе факторов, подтолкнувших TI к повышению цен, изданием EE Times China, в первую очередь, называет давление издержек. Показатели валовой прибыли TI от продаж в Китае на протяжении длительного срока не дотягивали до среднемировых. Значительное влияние на себестоимость производства оказывает рост стоимости сырья, такого как полупроводниковые пластины, выполненные из высокочистого кремния.

В ijiwei отмечают, что нынешний скачок цен наглядно иллюстрирует то, как новые таможенные правила определения происхождения импортируемых микросхем способствуют возникновению искусственных барьеров и вынуждают американских чипмейкеров перекладывать возросшие за счет этого расходы перекладывать на плечи клиентов.

Согласно правилам, введенным таможней КНР в апреле 2025 г., страной происхождения чипа теперь считается место, где была выпущена исходная кремниевая пластина, а не место его разработки или упаковки, как это было раньше. Чипы, произведенные на территории США, облагаются более высокими импортными пошлинами. Это довольно неприятное обстоятельство для TI, у которая хоть и имеются предприятия на территории КНР, но все же львиная доля ее производственных мощностей (около 90%) сосредоточена в США.

Компания возвращается к росту?

Как отмечает EE Times China, нынешняя «корректировка» цен TI вполне вписывается в продолжающийся тренд на восстановление финансовых показателей компании.

Чипмейкер наблюдал падение выручки с IV квартала 2022 г. вплоть до конца 2024 г., но удачное с точки зрения финансовых результатов начало 2025 г. дает поводы для оптимизма.

Так, по итогам I квартала 2025 г. продажи TI выросли на 11% к аналогичному периоду прошлого года и составили $4,069 млрд. Во II квартале выручка достигла $4,45 млрд, продемонстрировав рост на уровне 16% год к году.

Издание обращает внимание на то, что мощным драйвером продаж во II квартале стало стремление клиентов TI сформировать запасы необходимых им интегральных микросхем («эффект накопления запасов») на фоне опасений по поводу негативного влияния импортных пошлин, которые поочередно вводили Вашингтон и Пекин.

Шанс для местных игроков

Повышение цен и изменение рыночной стратегии TI дают шанс местным китайским производителям микросхем.

Весной 2023 г. американская компания развязала в КНР ценовую войну, прибегнув к демпингу ради захвата дополнительной доли рынка и тем самым вынудив местные компании, такие как SiRuiPu и Nanochip, последовать ее примеру. Все это в итоге вылилось в падение валовой прибыли по отрасли, отмечает EE Times China. Нынешняя же стратегия TI уже нацелена не на захват рынка, а на поддержание рентабельности бизнеса.

Как отмечает Digitimes со ссылкой на отраслевых экспертов, спрос на микросхемы TI обусловлен наличием у компании отлаженных и надежных цепочек поставок, превосходством продукции над изделиями конкурентов по технических характеристикам и предлагаемой комплексной постпродажной поддержке клиентов. Поэтому снижение зависимости от продукции TI может оказаться не самой простой задачей для китайских производителей автомобильного транспорта и промышленных систем.

Тем не менее, как утверждает EE Times China, спрос на продукцию отечественного производства среди китайских компаний растет, а некоторые местные дистрибьюторы интегральных микросхем якобы фиксируют увеличения количества заказов продукции на замену чипов TI и Analog Devices (ADI) – еще одного американского производителя полупроводников.