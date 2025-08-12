CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Многомиллионные взятки вменили бывшему начальнику научного центра Министерства обороны России, уточняется, что речь идет о 30 млн руб. Также фигуранту уголовного дела вменяется статья о превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений.

Взяточничество в военных кругах

Бывшего руководителя научного центра Министерства обороны (Минобороны) России в августе 2025 г. обвиняют в миллионных взятках, пишет ТАСС.

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения (НИЦ ТГНО) Минобороны России полковника Игоря Рутько. Как говорится в материалах суда, обвинение включает получение взяток на сумму порядка 30 млн руб. и превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности.

Бывшему руководителю инкриминируется совершение семи эпизодов преступлений по части шесть статьи 290 уголовного кодекса (УК) России (получение взятки в особо крупном размере), двух эпизодов по пунктам. «а», «в» части пять статьи 290 УК (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также одного преступления по пунктам «г», «е» части три статьи 286 УК (превышение полномочий группой лиц из корыстных побуждений).

d_168874-418x320_1_1.jpg

Следственный комитет России
Бывшего начальника научного центра Минобороны России обвинили во взятках на 30 млн руб.

По информации ТАСС, совокупный размер незаконно полученных денежных средств достигает 30 млн руб. Обвиняемый уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело рассматривается в особом порядке. 12 августа 2025 г. бывший руководитель НИЦ ТГНО Минобороны России Игорь Рутько содержится под домашним арестом.

В НИЦ ТГНО в 2025 г. занимаются проведением фундаментальных теоретических и прикладных экспериментальных исследований в области науки. Здесь работает целый штат ученых, а если намечается крупный проект, по контрактам привлекают узких специалистов. Благодаря их труду продолжается разработка новых технологий, а достижения науки постепенно делают привычные процессы дешевле, оперативнее и проще. Основными задачами являются научные исследования в областях: совершенствования методов ТГНО российских вооруженных сил; создания и использования геоинформационных систем (ГИС) общего и военного назначения; создания и модернизации мобильных топографических средств; а также ряда других направлений.

Схема обмана

По данным следствия, в 2014 г. для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Игорь Рутько издал приказ о создании специальной группы сотрудников института. Им были определены конкретные функции и установлена ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате за дополнительный объем работ.

Электронная топографическая карта — это цифровое представление топографической карты, созданное с использованием компьютерных технологий и предназначенное для отображения на электронных устройствах. Оно может быть реализовано в виде растрового или векторного изображения, содержащего информацию о рельефе местности, объектах и других деталях, соответствующих определенному масштабу и требованиям к содержанию. Карты создаются в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1 000 000 и формируются в виде массивов цифровой картографической информации на участки территории, ограниченные рамками листов соответствующих топографических карт того же масштаба.

В состав группы вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров (назначен помощником руководителя) и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов (руководитель группы). Согласно версии следствия, не позднее 31 декабря 2014 г. Игорь Бобров разработал схему коррупционных действий, предложив Игорю Рутько и Евгению Долгову создать организованную группу.

По версии обвинения, Игорь Бобров подбирал сотрудников, готовых за вознаграждение присоединиться к группе для получения надбавок, премий и административной поддержки. Он также занимался сбором и распределением незаконных денежных средств. Евгений Долгов оформлял документы для назначения выплат, согласовывая их с Игорем Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер вознаграждений. Согласно данным следствия, размер взяток зависел от величины ежемесячной надбавки.

Автоматизированная система управления

24 июля 2025 г. министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проверил реализацию проекта по внедрению автоматизированных систем управления подразделениями в зоне боевых действий, об этом сообщала пресс-служба Минобороны в Telegram-канале. Министру продемонстрировали образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления, а также представили кластер подготовки специалистов.

«Разработанная инфраструктура обеспечивает в реальном времени доступ должностных лиц пунктов управления к цифровым сервисам для оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и по вертикали», — сообщили Андрею Белоусову. Он отметил, что результат впечатляет, и с 14 мая 2024 г. проделано много работы.

По итогам визита министр провел совещание, где отметил, что разрабатываемая система должна предоставлять командирам больше возможностей, а не ограничивать их. Кроме того, он поручил ускорить подготовку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине, к использованию новых цифровых компонентов.

Министр обороны России сообщил также о партнерстве военного ведомства с гражданскими вузами для подготовки армейских ИТ-специалистов по востребованным современным направлениям, включая ИТ-сферу и искусственный интеллект (ИИ). Для этого следует отработать, как выразился Андрей Белоусов, системные формы взаимодействия с гражданской сферой в интересах Минобороны России.

