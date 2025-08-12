CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Законодательство Кадры Телеком Беспроводная связь Контент Мобильная связь Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет Техника ИТ в торговле
|

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Аферисты придумали новую схему получения доступа к личным кабинетам россиян на портале «Госуслуг» и для этого они используют легенду о микрозаймах. Злоумышленники представляются сотрудниками надзорных ведомств и сообщают жертве, что от ее имени якобы подана заявка на микрозайм. На фоне этого разговора жертве перед звонком начинают присылать SMS-оповещения от различных организаций с кодами доступа в личный кабинет.

Новая схема обмана

Киберпреступники освоили новую схему хищения личных данных россиян. Они приступают к рассылке кодов, якобы предназначенных для входа в персональные аккаунты на ИТ-платформах, предоставляющих займы через интернет, пишет РИА «Новости».

Мошенники в августе 2025 г., выдавая себя за представителей российских надзорных органов, сообщают пользователю-жертве, что от ее имени якобы оформлена заявка на микрозайм. Перед самим разговором его засыпают большим количеством SMS-сообщений от разных организаций с PIN-кодами от доступа к личным кабинетам.

Главной целью мошенничества является получение доступа к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуг». Злоумышленники просят предоставить доступ к «Госуслугам», утверждая, что это необходимо для отмены якобы заявки на массовые онлайн-займы пользователя.

Микрозайм — это небольшая краткосрочная финансовая ссуда, предоставляемая микрофинансовыми организациями (МФО). Они выдаются на короткий срок и на небольшие суммы денег. Микрозаймы часто используются для решения срочных финансовых проблем, когда нет возможности получить кредит в банке.

Этапы атаки

Мошенники всегда звонят по срочным поводам, к примеру, они говорят, что, если пользователь-жертва не передаст PIN-код сотруднику Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), то через 30 мин или два часа на него будет оформлено шесть микрозаймов по 30 тыс. руб., сроком на один год.

vid-sboku-muzskoi-haker-derza-smartfon-i-zamok_1.jpg

Freepik - Freepik
Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов онлайн

В случае, если пользователь-жертва игнорирует или не передает PIN-код для входа в «Госуслуги», его оповещают о том, что если дело дойдет до суда, истцу придется доказывать не один месяц, что он не брал данные онлайн-кредиты. Пользователя-жертву предупреждают о том, что якобы другие специалисты с Роскомнадзора перезвонят ему через некоторое время, и начинают повторную спам атаку SMS-оповещениями от различных организаций с кодами доступа.

Эта уловка нужна, чтобы человек не успел проанализировать происходящее и распознать обман. Если собеседник настойчиво торопит вас и подталкивает к быстрым ответам или действиям, скорее всего, это мошенник. Напомним, злоумышленники освоили изощренные методы обмана российских граждан, используя актуальные новостные поводы и случайные совпадения.

Вишинг — это вид мошенничества, при котором вам звонят, пытаясь побудить абонента к какому-либо действию. Обычно мошенники притворяются реальными людьми или компаниями, чтобы завоевать ваше доверие. Они могут сказать, что работают в реально существующей организации, чтобы убедить жертву сообщить им свои личные данные или перевести деньги.

Советов для защиты

Лучший способ защититься от мошенников — осознанный подход к телефонным разговорам. Помимо умения распознавать обман, пользователи могут усилить защиту конфиденциальных данных с помощью дополнительных мер безопасности.

При подключении к публичным Wi-Fi сетям используйте виртуальные частные сети (VPN). Шифрование в VPN защищает передаваемые данные от посторонних. Такие сервисы также обеспечивают анонимность, скрывая ваш IP-адрес и другие идентификаторы.

Создавайте сложные пароли и избегайте их повторного использования. Оптимально генерировать пароли из случайного набора символов, чередуя регистр, включая цифры и специальные знаки. Если используете кодовую фразу из нескольких простых слов, заменяйте некоторые буквы числами или символами для повышения надежности.

Если устройство позволяет, используйте шестизначный PIN-код вместо четырехзначного для экрана блокировки. Шестизначный код создает больше комбинаций, что усложняет его подбор злоумышленниками для взлома телефона или учетных записей. Избегайте использования дат или личной информации в качестве пароля, так как хакеры часто начинают с данных, доступных в интернете. Также откажитесь от простых комбинаций, таких как «0000», «1989» или «12345678».

Для безопасного хранения паролей и PIN-кодов используйте менеджер паролей, например, Kaspersky Password Manager, Dashlane, LastPass, Padloc и т.п. Не забывайте качать мобильные приложения с официальных маркетов т.е. RuStore, AppGallery (Huawei), Galaxy Store (Samsung), Xiaomi GetApps, Aptoide, F-Droid, APKPure, NashStore. Не записывайте пароли в блокноты или заметки на телефоне — это ненадежно. Менеджеры паролей шифруют данные, защищая их от злоумышленников. Пользователям нужно запомнить только один сложный и надежный пароль — для доступа к самому менеджеру.

В случае если пользователя просят оплатить получение приза на сомнительном сайте, откажитесь. Скорее всего, это мошенничество.

Такие приложения Truecaller, Kaspersky Who Calls, Getcontact, а также приложения от банков, хоть и защищают телефон от роботизированных звонков и других видов телефонного мошенничества. Однако они не всегда работают безошибочно и могут помечать реальные номера в 2025 г., как спам. К счастью, многие из них лишь отмечают входящие звонки как потенциальный спам, позволяя пользователям самим решить, отвечать или нет.

Любое взаимодействие в разговоре может привести к увеличению количества звонков. Не нажимайте кнопки в автоматизированном меню и не отвечайте операторам, если что-то кажется подозрительным. Просто завершите вызов и, если любопытство не утихает, поищите информацию о номере в интернете. Любая информация может быть использована против вас же через определенное время.

Использование сторонних приложений для доступа к ИТ-сервисам, таким как онлайн-банки или социальные сети, повышает ИТ-уязвимость пользовательского устройства к несанкционированному доступу. Передача учетных данных третьим лицам может привести к их утрате из-за фишинга. Напомним, что рекомендуется избегать приложений, работающих с несколькими сервисами одновременно, и отдавать предпочтение официальным программам.

Если пользователи заметили в мобильном или банковском счете несанкционированные списания средств, вероятно, вы стали жертвой мошенников. В таком случае срочно свяжитесь с оператором и требуйте возврата средств. Даже если списания не связаны с мошенничеством, это поможет россиянам отключить ненужные услуги, накопившиеся за годы.

Самый простой способ обеспечить конфиденциальность в интернете и защитить данные на телефоне — использовать надежное ИТ-решение т.е. Kaspersky Premium, Dr.Web, NANO Антивирус Pro и PRO32.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще