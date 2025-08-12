В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

В Санкт-Петербурге иностранцам, работающим по патентам, запретили работать в сфере доставки. Ранее аналогичный запрет был введен на работу в сфере такси. В «Яндексе» опасаются, что цены в такси могут вырасти на 10-15%, а на доставку более чем в два раз.

Запрет на работу иностранцев в курьерских службах Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписан постановление о внесении изменений в собственное постановление от 28 июля 2025 г.

Речь идет о расширении видов экономической деятельности, по которым в 2025 г. работодателям в Санкт-Петербурге будет запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Согласно июльскому постановлению, такого рода запрет был введен в отношении сфер легкового такси и арендованных легковых авто с водителем. Теперь, как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, этот запрет расширяется на виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: курьерскую, курьерскую различными видами транспорта, доставку еды на дом и прочую курьерскую.

Почему вводится новый запрет

«Сфера доставки активно развивается, создавая существенный объем неконтролируемой и неформальной занятости. Принятие решение направлено на борьбу с «теневой занятостью», повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь - для молодежи и студентов».

В Администрации Санкт-Петербурга добавили, что, согласно статистике, иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки. Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями.

Отметим, что требование получения патента не относится к гражданам стран - членов ЕАЭС (Евразийское экономическое содружество). Это Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Соответственно, для граждан этих стран изменений произойти не должно. Запрет должен будет действовать в отношении граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и других стран.

В Госдуме поддержали ограничения на работу иностранцев

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал новые ограничения. «Сегодняшние курьеры вчера работали на стройках, в ЖКХ, а теперь развозят продукты, - написал депутат в своем Telegram-канале. - Лучше график, можно получать, чаевые, меньше физической нагрузки. При этом на стройка из-за их ухода возникает дефицит кадров. Виной тому, в том числе, универсальные патентные, которые должны выдаваться с обязательным указанием профессии для последующего трудоустройства целевым образом. Такой законопроект (об обязательном адресном патенте) внесен в Государственную Думу, но пока не рассмотрен». Нилов добавил, что данный вопрос - это вопрос безопасности: «Курьеры знают все коды и пароли для входа в подъезды и возят жителям продукты питания».

«Яндекс» предупреждает о резком росте цен

Компания «Яндекс» отрицательно отреагировала на запреты. «Новые запреты на привлечение легальных мигрантов в сферы такси и доставки усугубляют и без того имеющийся дефицит кадров в этих сферах, грозят уходом исполнителей в тень и ростом цен на услуги, - заявили в компании. - заявили в пресс-службе городских сервисов «Яндекса». - В Санкт-Петербурге уже сейчас не хватает водителей такси и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. После вступления в силу запрета на работу по патентам дефицит исполнителей в этих двух отраслях увеличится до 40 тыс. человек. Это может спровоцировать рост цен на такси в 10-15%, а на доставку - более чем в два раза».

Ozon и Wildberries отказались от комментариев. Источник CNews на интернет-рынке говорит, что происходящее - это часть общей политики по ограничению работы мигрантов в России, которая проходит по разным секторам экономики.

Участники рынка курьерской доставки, опрошенные газетой «Деловой Петербург», назвали принятое решение серьезным вызовом для всех сервисов доставки, потому что в ближайшее время решения проблем с кадрами не предвидится. «Например, о роботизации доставки слишком рано говорить, а местное население вряд ли сейчас пойдет работать доставку, так как это очень тяжелый, неблагоприятный труд», - заявили собеседники издания.