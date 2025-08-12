CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Главные ИТ-гиганты мира остановили найм сотрудников, чтобы перейти на ИИ. За 5 лет рынок труда в ИТ изменится до неузнаваемости

Intel, IBM и Google временно остановили прием на на работу новых специалистов. Всему виной искусственный интеллект, который без труда заменяет многих работников. Теперь у них в приоритете автоматизация при помощи нейросетей, которая, к тому же, позволяет экономить внушительные суммы на зарплатах уволенным и не нанятым сотрудникам.

Вакансий нет

Крупнейшие в мире ИТ-корпорации приостановили набор новых сотрудников, пишет портал WCCFTech. Пример всему миру в этом плане подали три компании, и все американские – Intel, IBM и Google.

Все участники этого трио сделали ставку на нейросети и автоматизацию своих бизнес-процессов с их помощью. Компании склонны полагать, что уже в перспективе ближайших нескольких лет искусственный интеллект возьмет на себя значительную часть функций персонала, а сторонние аналитики прогнозируют, что на горизонте пяти лет структура занятости в ИТ-отрасли сильно изменится, и снова благодаря искусственному интеллекту.

Они не уточняют, касается ли их прогноз общемировой ИТ-индустрии, или же он распространяется лишь на США. Впрочем, эта страна по праву лидирует в этом секторе, потому что подавляющее число крупнейших на планете ИТ-корпораций – именно американские.

Ни новых, ни старых

Информацию об остановке найма в Intel, IBM и Google сообщил в своем блоге информатор, известный под псевдонимом Unusual Whales. Сами компании пока не комментируют его публикацию, однако велика вероятность, что изложенные в ней сведения очень близки к истине.

robot_700.jpg

Нейросеть "Кандинский"
Из-за нейросетей многие ИТ-специалисты уже не могут найти работу

Не так давно нынешний генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) строил прогнозы, что всего через несколько лет искусственный интеллект сможет заменить около трети всех бэкенд-специалистов в компании. Часть сотрудников сократят, часть принудительно переведут на другие должности.

Однако технологические гиганты решили не ограничивать себя лишь заморозкой найма новых специалистов. Попутно они еще и очень активно избавляются от имеющихся – как пишет Fortune, счет уволенных ИТ-шников идет на тысячи.

Заменяют их, конечно же, искусственным интеллектом. Microsoft, к примеру, уволила часть своих работников и поставила вместо них искусственный интеллект, который они же и разработали. А чтобы они и их коллеги не унывали из-за увольнения, Microsoft посоветовала им излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей.

В мае 2025 г. CNews писал, что IBM уволила почти 8 тыс. сотрудников, в основном из HR и техподдержки, заменив их сервисами на базе искусственного интеллекта.

Очевидный тренд

Выбор в пользу нейросетей и увольнение «ненужных» людей – это тенденция, характерная вовсе не только для ИТ-сферы, американской или глобальной. В современном мире это едва ли не повсеместный тренд – согласно исследованию Всемирного экономического форума, около 41% всех компаний в мире из всех существующих отраслей намерены прибегнуть к сокращению персонала и автоматизации труда уволенных сотрудников при помощи искусственного интеллекта. всему миру планируют сокращения из-за автоматизации.

Очень часто под сокращение попадают программисты. Современные нейросети научились писать качественный код, вследствие чего так называемый «вайб-кодинг», когда можно просто задать запрос и получить готовую программу, стремительно набирают обороты.

Промежуточные итоги неутешительны. В начале августа 2025 г. CNews писал, что количество рабочих мест в ИТ-сфере США только за июль 2025 г. уменьшилось на 10,3 тыс., а всего с начала 2025 г. – на 26,5 тыс. Также важно подчеркнуть, что в этой стране сложился очень необычный парадокс – в настоящее время без работы здесь остаются почти 150 тыс. ИТ-шников, но при этом по всей стране открыто свыше 240 тыс. ИТ-вакансий.

С другой стороны, пока одних ИТ-специалистов перестают нанимать, спрос на других растет. Компаниям очень нужны сотрудники, способные работать с искусственным интеллектом, и это уже распространяется на сферы, не связанные с информационными технологиями. Умение пользоваться ИИ для представителей некоторых профессий становится обязательным навыком. CNews сообщал, что в начале августа 2025 г. гендиректор GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) раскритиковал разработчиков, которые не используют ИИ. Он посоветовал им или учиться работать с нейросетями, или сменить род деятельности. К слову, Домке покинет свой пост до конца 2025 г.

Геннадий Ефремов

