Трамп придумал гениальную схему по обходу собственных санкций: Грабить своих и зарабатывать на китайцах

Трамп задумал обложить «данью» всех американских производителей техники, желающих торговать в Китае. Он уже собирает по 15% с Nvidia и AMD, для которых КНР – один из основных рынков сбыта ИИ-ускорителей, и в обозримом будущем аналогичные условия могут быть предъявлены и другим вендорам.

Деньги в кассу, техника в китайские массы

Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намеревается фактически узаконить для американских ИТ-корпораций торговые отношения с Китаем. Как пишет Reuters, чтобы получить «милость» государства, им придется выплачивать ему часть денег с каждой сделки, притом процент будет весьма большим.

К моменту выхода материала эта инициатива еще была на обсуждении, однако о ней уже прямо говорят представители администрации Трампа. Более того, соответствующий прецедент создан – в начале августа 2025 г. компаниям Nvidia и AMD предоставили возможность абсолютно легально откупиться от претензий властей по поводу их интересов в Китае.

Отныне и Nvidia, и AMD смогут без ограничений отгружать в КНР столько ИИ-ускорителей со своим логотипом, сколько им нужно. Единственное условие – возвращать в казну по 15% буквально с каждой сделки.

The White House И бизнесу помог, и бюджет пополнил

Напомним, что именно США и лично Трамп развязали торговую войну с Китаем, притом еще семь лет назад, в 2018 г., когда Трамп был на своем первом президентском сроке. Теперь он придумал новый способ по извлечению выгоды из собственных ограничений и за счет американских компаний.

Первое подтверждение

Как пишет Reuters, новая инициатива американских властей распространится только на компании из США, разрабатывающие и/или производящие чипы. Помимо AMD и Nvidia этим также занимаются Intel, Qualcomm и еще несколько компаний поменьше. Даже у Apple есть собственные процессоры, но отдельно от своих устройств она их пока не продает, в отличие от Intel и AMD с Qualcomm.

О том, что нововведение, под которое уже попали Nvidia и AMD, в обозримом будущем может коснуться и других разработчиков чипов, открыто заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливитт (Karoline Leavitt) во время недавней пресс-конференции. «Это касается этих двух компаний (AMD и Nvidia – прим. CNews), возможно, в будущем это может распространиться и на другие компании. Я думаю, это креативная идея и решение», – отметила Ливитт.

Безопасно ли

Грандиозные планы властей США по пополнению бюджета за счет американских ИТ-компаний, желающих торговать с Китаем, одобряют далеко не все. Reuters открыто пишет, что Трамп «перевернул десятилетия политики национальной безопасности США, создав совершенно новую категорию корпоративных рисков, заключив сделку с Nvidia» (upended decades of U.S. national security policy, creating an entirely new category of corporate risk, when he made a deal with Nvidia).

По информации агентства, многие политики не сомневаются, что необычная сделка Трампа с Nvidia, равно как и с AMD, «создает новые риски для корпоративной и национальной безопасности» (raises new corporate and national security risks).

В числе прочих по этому поводу негодует конгрессмен США Джон Муленаар (John Moolenaar), республиканец из Мичигана, возглавляющий Комитет Палаты представителей по делам Китая. «Экспортный контроль – это передовая линия обороны нашей национальной безопасности, и мы не должны создавать прецедент, который побудит правительство выдавать лицензии на продажу Китаю технологий, которые расширят его возможности в области искусственного интеллекта», – заявил он, открыто критикуя действия Трампа.

Конгрессмен Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), высокопоставленный демократ в том же комитете, заявил: «Устанавливая цену на наши проблемы безопасности, мы даем сигнал Китаю и нашим союзникам, что принципы американской национальной безопасности могут быть предметом переговоров за соответствующую плату».

Какая еще Конституция

Если американские политики уверены, что нововведение Трампа ставит под угрозу нацбезопасность США, то юристы и вовсе очень сомневаются в его законности. Конституция США в ее нынешнем виде фактически запрещает Конгрессу взимать налоги и пошлины с товаров, экспортируемых из любого штата.

Юрист по вопросам торговли Джереми Илулян (Jeremy Iloulian) заявил Reuters, что, не зная подробностей соглашений между властями и ИТ-компаниями, сложно сказать, будет ли это покупка права торговать с Китаем считаться экспортным налогом или какой-либо иной формой платежа.

«До сегодняшнего дня вопрос о том, какую сумму компаниям необходимо заплатить за получение экспортной лицензии, никогда не рассматривался», – добавил Илулян.

Профессор Школы глобальной политики и стратегии Калифорнийского университета в Сан-Диего Кайл Хэндли (Kyle Handley) высказал агентству свое мнение на этот счет. «Мне это определенно напоминает экспортный налог... они могут называть это как угодно. Похоже, что правительство просто снимает сливки».

«Думаю, можно смело сказать, что сейчас в этой администрации все, похоже, поддается обсуждению способами, которые раньше были невозможны», – сказала Reuters профессор Школы государственной политики имени Брукса при Корнеллском университете Сара Крепс (Sarah Kreps).

Производители под ударом

Опрошенные Reuters аналитики фондового рынка считают, что 15-процентный сбор может ударить по рентабельности производителей микросхем и создать прецедент для Вашингтона в отношении налогообложения критически важного экспорта из США.

«Нам это кажется скользкой дорожкой» (It feels like a slippery slope to us), – заявили аналитики Bernstein, которые ожидают, что сделка снизит валовую рентабельность процессоров, предназначенных для Китая, на 5-15 процентных пунктов, что примерно на один пункт уменьшит общую рентабельность Nvidia и AMD.